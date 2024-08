La economía de Estados Unidos está muy confusa ahora mismo.

El episodio completo ilustra la locura de obsesionarse con un solo punto de datos al tratar de evaluar el estado de la economía amplia y compleja de Estados Unidos.

Visto por sí solo, el aumento inesperadamente pronunciado del desempleo hace dos semanas fue una señal de alerta roja gigante. Pero el mercado laboral no cayó de un coco, como podría decir la vicepresidenta Kamala Harris. (Existe en el contexto de todo en lo que vivimos y todo lo que vino antes.)

La verdad es que la economía está en bastante buena forma, y ningún economista serio habla de una recesión inminente. La verdad también es que la gente se siente apurada, que la vivienda se ha vuelto inaccesible para millones de estadounidenses y que los precios no están bajando incluso mientras la inflación se enfría.

En la carrera hacia las elecciones, los políticos van a aprovechar cualquier narrativa económica que ponga su agenda en la luz más favorable. Una forma de hacerlo es zoom en un solo tema —precios en el supermercado, por ejemplo— y evitar cualquier contradicción o matiz que ensucie el mensaje.

Esa es la política. Cuando te alejas, la economía está contando su propia historia, y está llena de matices.

Terapia de compras

Si estás buscando una estadística económica feliz para tu discurso, enfócate en el gasto.

La historia del consumidor estadounidense es nada menos que heroica en este punto. Durante más de tres años, hemos comprado a través de todas las clases de crisis. Cierre por pandemia? Compre cosas. Cierre por pandemia levantado? Compre cosas. Guerras en el extranjero? Revuelo social? Incendios forestales? Inundaciones? Compra. Compra. Compra.

Nuestro inclinación nacional hacia la terapia de compras es lo que impulsó la economía fuera de la recesión pandémica de 2020. Incluso después de que los cheques de estímulo se evaporaron y los aumentos en las tasas de interés hicieron más caro el préstamo, los estadounidenses apenas han sido frenados.

De junio a julio, las ventas en tiendas minoristas de EE. UU. aumentaron un asombroso 1%, según datos publicados el jueves. Los economistas habían esperado un aumento del 0,3%.

Ahora, algo de contexto: los resultados de las empresas muestran que los consumidores no están agotados, pero sí cada vez más enfocados en encontrar una ganga. Las marcas de lujo están siendo apretadas, mientras que Walmart y Costco están prosperando. Las ventas débiles en Home Depot también sugieren que los propietarios de viviendas están posponiendo proyectos grandes, lo que refleja alguna incertidumbre sobre sus finanzas personales.

En resumen: "Los consumidores continúan gastando a un ritmo sólido, aunque sean más conscientes del presupuesto y busquen más gangas", dijo la jefa economista de Nationwide, Kathy Bostjancic, en un comunicado el jueves.

Crecimiento laboral

Otro (casi) punto brillante para que los demócratas hagan campaña es el mercado laboral.

A pesar de algunas grietas recientes, el estado del empleo es mucho mejor ahora que cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo. El desempleo aumentó en 2020 y todavía estaba elevado, en un 6,3%, en enero de 2021. Por la mayor parte de su mandato, estuvo por debajo del 4%, en o alrededor de su nivel más bajo en medio siglo. Ahora, en un 4,3%, el desempleo sigue siendo históricamente bajo.

Pero espera, hay contexto: la creación de empleos ha estado disminuyendo frente a las tasas de interés elevadas, que dificultan que las empresas se expandan. Más personas han vuelto a unirse a la fuerza laboral recientemente, lo que es una buena cosa, pero también hace subir la lectura mensual del desempleo.

Después del aumento inesperadamente pronunciado del desempleo en julio, la narrativa del mercado laboral se volvió un poco más complicada para el equipo de Harris.

Vivienda caliente

No hay mucho que puedas hacer para endulzar esto: el mercado de la vivienda apesta en este momento, ya sea que alquiles o poseas.

Los costos de la vivienda son el principal impulsor de la inflación que Estados Unidos ha estado lidiando durante los últimos tres años. El precio medio de las casas que ya han sido poseídas fue de $427,000, un récord histórico, y un aumento de más del 20% en comparación con hace tres años, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Las razones son complejas y no es culpa de ningún partido político en particular, aunque eso nunca ha impedido que ninguna de las dos partes intente culparse mutuamente.

En resumen: la oferta de viviendas ya era ajustada cuando llegó la pandemia, lo que desencadenó un aumento en la demanda y, naturalmente, precios más altos. Luego, la campaña del Banco Central para combatir la inflación, que consistió en aumentar las tasas de interés, ayudó a impulsar las tasas hipotecarias al alza —de menos del 3% en 2020 a un pico del 7,2% este año.

Hay buenas y malas noticias: las tasas hipotecarias están bajando (el promedio esta semana fue del 6,5%) y la oferta está aumentando, lo que debería aliviar un poco la presión sobre los precios. Y con cambios importantes en la forma en que se manejan las comisiones de los agentes inmobiliarios (gracias a un acuerdo con los especialmente agresivos encargados de la competencia de Biden), los compradores tendrán un poco más de decir sobre lo que pagan a su intermediario.

La mala noticia es que no será más fácil de la noche a la mañana. En junio, los economistas de Bank of America advirtieron que el mercado de la vivienda de EE. UU. está "atascado" y puede que no se desatasque hasta 2026 como mínimo.

"Esto llevará muchos años resolverlo. No hay una solución mágica", dijo Michael Gapen, jefe de economía de EE. UU. en Bank of America, a CNN. "El mensaje para los compradores de primera vivienda es uno de paciencia y frustración".

Inflación vs. Precios

Tardó tres años, pero la lucha contra la inflación está básicamente terminada. De manera increíble, el independiente (y decididamente no partidista) Banco Central logró infligir justo la cantidad de dolor a las empresas y los consumidores para frenar la economía sin estrellarla contra un muro.

Pero los precios y la inflación no son lo mismo.

La inflación se refiere a la velocidad a la que se mueven los precios. El Banco Central tiene como objetivo una tasa alrededor del 2% porque es prácticamente imperceptible. Si tu comida de $10 se convierte en $10.20 a lo largo de un año, bueno, eso es simplemente el curso de las cosas.

Pero hace dos años, cuando la economía estaba recuperándose con fuerza de su lenta recuperación por Covid, los precios subían en todas partes a un ritmo del 9%, y todos sentíamos el aguijón.

Los precios no suben tan rápido como antes, pero tampoco han bajado.

Desde que comenzó la pandemia, los precios de los alimentos -una preocupación especialmente aguda entre los votantes- han aumentado un 20%. El problema es que todos recordamos cómo nuestro recibo de $200 en el supermercado parecía $160 hace poco tiempo.

La demanda es uno de los factores que mantiene los precios altos. Las corporaciones que engordan sus márgenes es otro, y la campaña de Harris ha señalado su plan para intentar detener lo que se llama la especulación de precios.

Quiero dejar claro: aunque precios más bajos suenen atractivos, definitivamente no queremos que su primo malvado, la deflación, se una a la mezcla. El resultado mejor es el que ya está sucediendo: el crecimiento salarial supera la inflación de los alimentos.

—CNN’s Matt Egan contribuyó con la información.

A pesar del fuerte gasto del consumidor que impulsó la economía fuera de la recesión del 2020 por la pandemia, muchos estadounidenses se sienten apurados con el alojamiento volviéndose inaccesible y los precios sin disminuir, incluso mientras la inflación se enfría. A medida que se acerca la elección, los políticos pueden centrarse en temas económicos específicos, como los precios minoristas, para dar forma a sus agendas, pero es crucial considerar el contexto más amplio de la economía y el entorno empresarial.

