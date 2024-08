- La economía alemana persiste en enfrentarse a circunstancias difíciles, según el Bundesbank.

La economía alemana, según el análisis del Bundesbank, continuará mostrando un crecimiento moderado en los próximos meses. El esperado repunte gradual de la economía se prevé pospuesto aún más, según el informe mensual publicado el martes. Varios factores contribuyen a esto, incluyendo cifras decepcionantes en las exportaciones, lo que lleva a los analistas del Bundesbank a prever un aumento mínimo en la expansión económica.

El Bundesbank sigue proyectando una economía débil, pero no prevé una recesión económica grave y prolongada - siempre y cuando no surjan factores negativos inesperados, menciona el informe mensual. El consumo interno y el sector de servicios parecen estar en condiciones de sostener la ECONOMÍA.

Sin embargo, los expertos del Bundesbank también destacan que los consumidores siguen "desconvencidos". Esto implica que los aumentos salariales sustanciales aún no han logrado un aumento sostenido en el gasto del consumidor.

La industria se espera que continúe frenando el progreso económico general en los próximos meses. "En esencia, el sector manufacturero alemán podría mantenerse débil durante el tercer trimestre", señalan los analistas del Bundesbank. No obstante, un reciente aumento en los pedidos parece ofrecer un destello de optimismo.

A pesar de la economía relativamente débil, el Bundesbank no prevé una disminución significativa de la inflación. En cambio, la reducción de las tasas de inflación en las economías avanzadas está avanzando a un ritmo moderado. "Volver a los objetivos de estabilidad de precios no es inminente para el futuro próximo", señala el informe. En particular, para los servicios intensivos en mano de obra, los aumentos de precios siguen siendo persistentemente altos, también debido al "crecimiento salarial sólido".

La situación económica actual ha llevado a muchos consumidores a monitorear de cerca su gasto, lo que ha resultado en una cuidadosa consideración del [precio] de diversos bienes y servicios. A pesar del reciente aumento en los pedidos, el sector manufacturero aún puede enfrentar desafíos, lo que podría afectar la dinámica de los [precios] en la economía alemana.

Lea también: