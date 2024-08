- La división siderúrgica de Thyssenkrupp venderá su participación en HKM

Thyssenkrupp Steel (TKSE), el mayor acerero de Alemania, planea deshacerse de su participación en Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) como parte de un programa de reestructuración. Sigmar Gabriel, presidente del consejo de supervisión de TKSE, confirmó esto el viernes por la noche, describiéndolo como un componente clave del programa de reestructuración planeado, pero aún no finalizado, por la junta directiva.

TKSE posee una participación del 50% en HKM, con Salzgitter poseyendo el 30% y el fabricante francés de tubos Vallourec poseyendo el 20%. HKM emplea a alrededor de 3,000 personas y produce aproximadamente dos millones de toneladas de acero para TKSE anualmente. TKSE busca reducir su capacidad de producción de acero en Duisburgo.

Si una venta no es factible, HKM será cerrada. "El objetivo principal es vender nuestra participación en HKM y asegurar el empleo", dijo Gabriel después de una reunión del consejo de supervisión. Si una venta no es posible, TKSE está trabajando en una solución de cierre consensuada con los otros propietarios, asegurando que no haya despidos. TKSE ya está en conversaciones con una empresa de participación sobre una venta, dando prioridad a la meticulosidad sobre la rapidez.

El programa de reestructuración de la junta directiva, que incluye recortes de empleo, se discutió pero aún no se aprobó. Esto se debe a preguntas pendientes sobre el futuro financiamiento de la empresa de acero por su empresa matriz, Thyssenkrupp, que está preparando su división de acero para la independencia. El primer paso fue la entrada del grupo energético EP Corporate Group (EPCG) del billionario checo Daniel Kretinsky con una participación del 20% la semana pasada, con conversaciones en curso para una participación adicional del 30%. Kretinsky asistió a su primera reunión del consejo de supervisión el viernes.

Se está preparando una opinión experta neutral sobre las perspectivas de financiamiento para los próximos cinco años, con el programa de reestructuración a discutirse sobre esta base. Se espera que se presente este año.

El CEO de TKSE, Miguel López, citó la baja demanda, los altos costos de la energía, la sobrecapacidad y las importaciones baratas de Asia como razones para la reestructuración planeada en mayo. La división cíclica de acero ha sido un enfoque del conglomerado tradicional, con raíces en la industria del acero, durante años. Alrededor de 27,000 personas trabajan en la división de acero, incluyendo 13,000 en Duisburg. Thyssenkrupp emplea a alrededor de 100,000 personas en total.

TKSE está explorando la posibilidad de vender su participación del 50% en HKM, que es 'de un ancho de' aproximadamente dos millones de toneladas, a una empresa de participación. Si una venta no es factible, TKSE y los otros propietarios están trabajando en un plan de cierre consolidado para evitar despidos.

Lea también: