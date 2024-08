La división responsable de la infraestructura ferroviaria tiene como objetivo aumentar sustancialmente las tarifas de las rutas, a partir de 2026.

Para el tráfico dentro de la región, hay un aumento del 23,5%, para los viajes de larga distancia es del 10,1% y para el transporte de mercancías, es del 14,8%. El proceso de obtener la aprobación de la agencia de la red comienza temprano en octubre. InfraGo, la división de infraestructura de Bahn, justifica el aumento planeado en la tarifa de vía férrea debido a los costos creciente, especialmente los pagos de intereses y la depreciación, que provienen de un aumento anticipated en la participación de Bahn.

La tarifa de vía férrea es un cargo por el uso de la red ferroviaria, que cada empresa de transporte está obligada a pagar. Conocidas como precios de vía, estas tarifas son impuestas por InfraGo, la división de infraestructura de Bahn.

Varios estados federales expresan preocupaciones sobre posibles recortes en el tráfico local, según informes de "SZ". El aumento de los precios de la vía podría generar costos adicionales que oscilan entre 800 millones y 1.000 millones de euros al año para la operación de S-Bahns y trenes regionales en todo el país.

En Baviera, un aumento de precios se considera "inasequible" con la financiación actual del tráfico local, según el Departamento de Transporte del estado. El ministro de Transporte de Baden-Württemberg, Winfried Hermann (Verdes), declaró que si estos planes se confirman, "el tráfico ferroviario local en los estados enfrentará desafíos significativos". Los estados no pueden simplemente "soportar cargos adicionales de vía para compensar la financiación inadecuada de Bahn". Hermann exigió que el gobierno federal asuma los costos adicionales en "Süddeutsche".

Desde la perspectiva del Departamento de Transporte de Sajonia, el aumento propuesto en los cargos de vía es una "carga adicional significativa". La ministra de Infraestructura de Turingia, Susanna Karawanskij (Izquierda), advirtió en el periódico que "la transición del transporte podría tropezar".

