La disputa por un pastel de donante en uniforme está en una fase caliente.

La carne a veces se corta como papel, otras veces es gruesa. Estas diferencias, que son de gran importancia culinaria para muchos amantes del doner, desaparecerían si se impusiera una propuesta de Estambul. Alemania protesta en respuesta. La UE investiga el caso.

¿Debe haber reglas uniformes para la producción de carne de doner en toda Europa? Y si es así, ¿cómo deberían ser? Se está gestando una disputa entre los lobbies alemán y turco del doner en torno a estas preguntas. El fondo es una iniciativa de la Asociación Internacional del Doner (Udofed) con sede en Estambul. Ha presentado una solicitud a la Unión Europea para incluir el doner en la lista de "especialidades tradicionales garantizadas".

Si se concede la solicitud, los pinchos de doner tendrían que producirse según reglas uniformes en toda la UE en el futuro. La gastronomía y los productores de carne de Alemania están alarmados y se oponen a la iniciativa con el apoyo del gobierno federal.

Un punto de crítica: Si se acepta la solicitud, el uso común de ternera y carne de vaca joven, así como de carne de pavo, para la producción de doner en Alemania se volvería ilegal. Según la solicitud turca, el doner debe consistir en carne de al menos vacas de dieciséis meses o carne de pierna y/o espalda de al menos corderos de seis meses. La única alternativa sería el doner hecho de carne de pollo, que tendría que ser hecho de pechuga y/o muslos de pollo. También se regularía con precisión qué ingredientes se permiten en la marinada, cuán gruesas deben ser las rebanadas de carne y durante cuánto tiempo deben marinarse.

La UE investiga las objeciones de Alemania

Cómo terminará la disputa podría decidirse pronto. Según información de la Agencia Alemana de Prensa, recently began the hot phase of the examination procedure for the application submitted in 2022. La Comisión Europea, como autoridad competente, está examinando actualmente las objeciones. Si se consideran admisibles, ordenará consultas para resolver el conflicto. Si no se encuentra una solución mutuamente aceptable en estas consultas, un comité de representantes de los estados miembros de la UE tendrá que ocuparse del caso. Esto podría instruir a la Comisión por votación mayoritaria sobre si se debe conceder o no la solicitud.

Entre los oponentes alemanes prominentes de la iniciativa turca se encuentra el ministro de Agricultura, Cem Özdemir. "El doner pertenece a Alemania. Cómo se prepara y se come aquí debería decidirse por cada persona. No hay necesidad de directrices de Ankara", critica el político verde en la red social X.

Ministerio y fabricantes temen consecuencias negativas

Además, un portavoz del ministerio dijo que si se aceptara la solicitud, se esperarían efectos económicos notables para los fabricantes y puntos de venta. Además del ministerio, la Asociación de Fabricantes de Doner Turcos en Europa y la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (DEHOGA) también han presentado objeciones ante la UE contra la solicitud de registro del doner como especialidad tradicional.

La DEHOGA argumenta de manera similar al ministerio. Si se concede la solicitud, tendría graves consecuencias para los negocios gastronómicos y los consumidores: "Las consecuencias serían necesariamente nuevas denominaciones para los platos de doner, lo que provocaría ambigüedades y falta de transparencia, dificultades en la delimitación y incertidumbre legal". Quedaría claro, por ejemplo, que ya no habría doner vegetal. Sin embargo, la continuación de la producción en Alemania no sería un problema. A diferencia del sello de la UE "indicación geográfica protegida", que asegura que el champán, por ejemplo, solo se puede producir en la región francesa de Champagne, el sello de la UE "especialidad tradicional garantizada" es significativamente más débil.

Ensalada y salsa a gusto

Según el gobierno federal, el proceso de producción no está ligado a ninguna región en particular, y el único factor decisivo es la adhesión a la receta o método de producción tradicional. Hasta ahora, esta categoría incluye productos como la leche de hierba o la Pizza Napoletana. La preparación de los platos de doner tampoco se vería afectada por la solicitud. Por ejemplo, no se regularía qué tipo de ensalada y salsa iría en un wrap de doner.

Aún no está claro por qué la Asociación Internacional del Doner ha presentado una solicitud con la que incluso la Asociación de Fabricantes de Doner Turcos en Europa no está de acuerdo. No ha habido una respuesta clara a las preguntas de la Agencia Alemana de Prensa sobre este tema, y la solicitud en sí no explica por qué los métodos de producción establecidos que se han utilizado en Alemania durante décadas ya no deberían utilizarse en el futuro.

La solicitud se refiere al hecho de que el doner se ha convertido en un símbolo cultural de la inmigración turca en Alemania, especialmente en la variante en la que el doner se sirve con ensalada, cebolla, rodajas de tomate y salsa en pan plano. Según la Asociación de Fabricantes de Doner Turcos en Europa, el doner se hizo por primera vez en Berlín en 1972 por el trabajador turco Kadir Nurman, como se indica en la solicitud. "Desde entonces, el nombre y el método de producción han remained unchanged and have spread in Germany and other European countries."

Los solicitantes escriben que el Diccionario de la Lengua Turca del Türk Dil Kurumu describe el doner como un tipo de kebab en el que las rebanadas de carne se apilan horizontalmente en una varilla metálica, conocida como brocheta de doner, y se cocinan en posición vertical frente a una fuente de calor al girar alrededor de su eje. El término proviene del verbo "dönmek", que significa "girar" en alemán. Kebab es un término general que se utiliza para todos los tipos de carne que se cocinan frente a una fuente de calor y originalmente proviene del árabe.

Mientras tanto, los solicitantes ya están cediendo un poco. No quieren perjudicar a nadie, y mucho menos al mercado alemán, dice Huriye Özener, consultora de la Asociación Internacional del Döner en Turquía a la Agencia de Prensa Alemana. Solo se trata de proteger la tradición y la preparación de la carne y que se reconozca que el Döner viene de Turquía. En cuanto al uso de ternera y pollo, se podría sentar a una mesa y hablar de ello. El procedimiento de resolución de disputas de la Comisión Europea podría comenzar en unas pocas semanas.

Acerca de los números en el sitio web de la Asociación Europea de Productores de Döner Turcos:

Se estima que se producen alrededor de 400 toneladas de döner al día en toda Europa, empleando a aproximadamente 60.000 personas en la industria. Solo en Alemania, el sector del döner genera alrededor de 2.400 millones de euros en ventas anuales, mientras que esta cifra alcanza aproximadamente 3.500 millones de euros en toda Europa.

Mientras tanto, el debate sobre el döner en Alemania ha llevado incluso a políticos que suelen promover especialidades regionales a declararse fans del döner. Por ejemplo, el Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, Recently tweeted that doner is "definitely among the top 3" of his favorite dishes, preceded only by roast pork and chicken.

Dado el actual investigación por parte de la UE, es crucial para los políticos y productores de carne alemanes presentar argumentos sólidos en contra de la iniciativa turca para incluir el döner en la lista de "especialidades tradicionales garantizadas". Si la UE decide finalmente conceder la solicitud turca, los cambios en la producción y etiquetado de la carne de döner en Alemania podrían suponer desafíos significativos tanto para la industria cárnica como para los consumidores.

