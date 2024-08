La disputa entre Noah Lyles y los jugadores de la NBA explicó

El año pasado en los campeonatos mundiales, Lyles ganó las carreras de 100 metros y 200 metros - un doble que está tratando de repetir en los Juegos Olímpicos esta noche después de ganar los 100m el domingo - y no fue tímido a la hora de comparar sus logros con los de sus contrapartes profesionales de baloncesto en los Estados Unidos.

Cuando habló con reporteros en los Campeonatos Mundiales de Budapest, Lyles fue preguntado sobre lo que quería hacer por la atletismo y qué le gustaría ver para mejorar la perfil del deporte.

Lyles dijo que las medallas que gana son el primer paso para aumentar la conciencia del público sobre la atletismo y que quiere ver a más ex campeones mundiales presentes en encuentros de alto perfil. Y luego dio un giro para burlarse de la NBA.

“Lo que más me duele es tener que ver las Finales de la NBA y tienen ‘campeón mundial’ en sus cabezas. Campeones del mundo de qué? De los Estados Unidos? No me malinterpreten, amo a EE.UU. -a veces-, pero eso no es el mundo”, dijo Lyles.

“Somos el mundo. Tenemos casi todos los países aquí, luchando, prosperando, mostrando su bandera para demostrar que están representados. No hay banderas en la NBA”.

El comentario de Lyles tocó algo que los fanáticos deportivos del resto del mundo a menudo se burlan de la cultura deportiva de EE.UU. En casi todos los deportes principales de EE.UU., el campeón de la liga se refiere como campeón mundial, aunque esos equipos solo juegan contra otras franquicias que están basadas en EE.UU. o Canadá.

Pero la cultura deportiva única de EE.UU. significa que los cuatro deportes principales de EE.UU. -fútbol, baloncesto, béisbol y hockey- están muy por encima de las ligas nacionales de otros países. La mayoría de los mejores jugadores de todo el mundo en esos deportes acaban jugando para equipos estadounidenses, por lo que se claims el título de campeón mundial: caso y punto, los últimos seis MVP de la NBA fueron jugadores que nacieron en el extranjero.

El comentario de Lyles no fue bien recibido por los jugadores de la NBA estadounidense a los que había llamado.

El dos veces campeón de la NBA y MVP de 2014 Kevin Durant, que también ha sido nombrado MVP de las Finales dos veces en su carrera destacada, lideró la carga.

“Alguien ayude a este hermano”, escribió en Instagram, respondiendo a una publicación de ESPN.

El cuatro veces campeón de la NBA Draymond Green también intervino, escribiendo en Instagram “Cuando ser inteligente sale mal” con el emoji de cara palma. Devin Booker, que juega en el equipo

