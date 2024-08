La discusión sobre el papel presidencial de OVG Münster avanza a la siguiente etapa

A pocas semanas después del nombramiento de Limbach a finales de junio de 2022, se reunió para cenar con un alto funcionario del Ministerio del Interior. Este funcionario reveló su intención de solicitar un puesto en el OVG. Había otros dos candidatos. Se solicitaron evaluaciones para los tres. Limbach elaboró una evaluación completa para la nueva solicitante, califi cándola como "altamente adecuada". Luego propuso a la mujer para el puesto prestigioso. El Consejo Presidencial del Tribunal Administrativo de Renania del Norte-Westfalia estuvo de acuerdo.

Uno de los otros candidatos, un juez federal, afirmó que el proceso favorecía a la candidata femenina. Mencionó que los grupos de la coalición de Düsseldorf deseaban una mujer para el puesto. Antes de la evaluación del segundo candidato, el Ministro supuestamente expresó su preferencia por la candidata femenina y le instó a retirar su solicitud. El proceso se consideró injusto.

El Tribunal Administrativo de Münster dictó una prohibición temporal, en una solicitud urgente, para evitar que el Ministerio llenara el puesto con la candidata femenina. Sin embargo, el OVG revirtió más tarde esta decisión. La acusación de manipulación del proceso de selección era infundada, argumentó el OVG. El quejoso presentó entonces una apelación ante el Tribunal Constitucional Federal.

Recientemente, el Tribunal Constitucional Federal concluyó que el derecho del quejoso a un recurso legal adecuado había sido infringido. El OVG no había proporcionado una base de hechos suficiente. Simplemente dijo que el comentario supuesto sobre la candidata femenina podría provenir de una anticipación legítima. Por lo tanto, se requiere una revisión del caso.

Sin embargo, la queja constitucional no tuvo éxito en cuanto a las supuestas deficiencias en el proceso de selección y la justificación entre los candidatos. El tribunal de Karlsruhe afirmó que no se demostró adecuadamente una violación constitucional en esta parte. Este segmento no estará sujeto a revisión. Además del OVG, el parlamento estatal también está investigando el asunto - ha establecido un comité de investigación.

