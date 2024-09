- La discusión inusual en torno a Goretzka en el círculo del Bayern Munich

Matthias Sammer (56) está molesto con el trato que Leon Goretzka recibe de FC Bayern Munich y la selección nacional alemana. El entrenador Julian Nagelsmann ha optado por Goretzka para la Eurocopa en casa. FC Bayern esperaba deshacerse del bien remunerado y ansioso por minutos Goretzka este verano.

Sammer confesó en un evento de Prime Video en Múnich que está "caminando sobre cáscaras de huevo" en este asunto. El exdirector deportivo del DFB y del FC Bayern conoce a Goretzka, que "definitivamente tiene su propia agenda", desde que tenía 16 años.

"Inusual para FC Bayern Munich"

"FC Bayern Munich ha optado por manejarlo de esta manera. Las razones están más allá de mi comprensión. Personalmente, no lo habría hecho, pero también no pago su salario, no sé lo que el entrenador piensa de él, no sé su estrategia a largo plazo", explicó Sammer. "Es algo inusual para FC Bayern Munich, nunca lo he visto happen en público".

Sammer enfatizó: "No estoy condenando nada, solo estoy reflexionando sobre lo que esto significa para el espíritu de una persona. Nunca lo he visto antes, ni siquiera en el nivel internacional más alto". Goretzka no es "un jugador en ciernes", ya ha ganado títulos. "Si ya no necesito a alguien, puedo encontrar una solución diferente sin convertirlo en un espectáculo público".

Sammer habla de "significado"

Goretzka ya no es una pieza clave en el mediocampo defensivo del FC Bayern. También se utilizó en la defensa durante la pretemporada. En el último partido de la Bundesliga contra el SC Freiburg, el jugador con contrato hasta junio de 2026 solo entró en el minuto 90.

Si un jugador es criticado públicamente, tiene un "significado", piensa Sammer. "Personalmente, no creo que esta sea la forma correcta de hacerlo, pero eso no significa que tenga razón".

"Fomentar a la gente públicamente"

Sammer también recordó debates sobre los defensores de Múnich Dayot Upamecano y Min-jae Kim, así como sobre Matthijs de Ligt, que luego fue vendido al Manchester United. "Nunca intentaría criticar públicamente a alguien a quien espero que rinda en tres semanas. Personalmente, no lo haría", dijo Sammer, quien también sirve como experto para Prime Video durante esta temporada de la Liga de Campeones. "Siempre es bueno y valioso apoyar y defender a la gente públicamente, pero es diferente detrás de escena".

Sammer también mencionó el ejemplo del jugador nacional Joshua Kimmich, whose former Bayern coach Thomas Tuchel sparked a midfield debate. "Podemos discutir: ¿Es el seis correcto? ¿Es el correcto derecho? Pero no podemos discutir que da todo en el campo", dijo Sammer.

Los medios han estado discutiendo las opiniones de Sammer sobre la situación de Goretzka en FC Bayern Munich. A pesar de no estar completamente de acuerdo con cómo se está tratando a Goretzka, Sammer reconoció que "es inusual para FC Bayern Munich" manejar tales asuntos públicamente.

Lea también: