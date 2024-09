La dinámica surgió entre los Filis de Filadelfia y los Rays de Tampa Bay después de que Nick Castellanos fuera golpeado por un arremesso.

En el transcurso del partido, que estaba empatado al comenzar el octavo inning, Uceta pareció tener una explosión, regalando cinco carreras y aparentemente canalizando su frustración hacia el jardinero derecho de los Phillies.

Según MLB.com, Castellanos compartió después del juego: "Tuve la sensación de que estaba a punto de ser golpeado". Luego expresó su frustración con Uceta: "Es ridículo. Estás lanzando a más de 90 mph y cuando te enojas, le lanzas a alguien? Es como mi hijo pequeño haciendo un berrinche porque le quité el postre antes de que terminara".

El árbitro del home plate, John Libka, intervino para separar a Castellanos y Uceta, pero la situación se intensificó rápidamente, lo que llevó a ambos equipos a salir de sus búnkers, con Bryce Harper dirigiéndose directamente a la loma del pitcher.

Afortunadamente, las tensiones se calmaron sin ninguna pelea física significativa, a pesar de la expulsión de Uceta. Harper continuó expresando su descontento después del juego. "No forma parte del juego", dijo, según MLB.com. "No debería. Los pitchers lanzan demasiado fuerte en estos días. Te enojas porque alguien te conecta un jonrón o porque pierdes la ventaja, caminas a alguien y sales del juego?".

Harper había experimentado una situación similar la semana pasada durante un partido contra los Toronto Blue Jays, cuando fue golpeado por un lanzamiento en la parte superior de la primera entrada, lo que lo obligó a abandonar el juego.

Uceta, a través de un intérprete del equipo, reconoció su error y expresó su falta de intención. "No estaba tratando de hacerlo a propósito", confesó. "Había mucho happening, así que estaba enfocado en Castellanos. No quise hacerlo a propósito, pero entiendo por qué estaban enojados. Nunca había estado en una situación como esa antes".

El manager de los Rays, Kevin Cash, reconoció la falta de experiencia de Uceta en situaciones así, diciendo: "Parecía que no estaba acostumbrado a estar en esa situación. Es un buen chico, probablemente se dejó llevar un poco". Cash también mencionó que hablaría con Uceta y "un montón de jugadores jóvenes".

El incidente de Castellanos-Uceta ensombreció un hito significativo de ese día para Kyle Schwarber de los Phillies, quien rompió el récord de MLB de todos los tiempos de jonrones como bateador líder, llegando a un total de 14.

Un sencillo de RBI de José Caballero empató el juego en la parte alta del segundo inning, antes de que ambos equipos anotaran carreras en las entradas segunda y tercera. Un jonrón de dos carreras de Trea Turner en la parte baja de la tercera dio a los Phillies la ventaja, pero los Rays lucharon para empatar 4-4 en la séptima entrada.

Sin embargo, el equipo de Philly luego lanzó una ofensiva impresionante en la parte baja del octavo inning, dejando a Uceta aparentemente sin opciones. Marsh y Kody Clemens anotaron, seguidos de Stevenson, antes de que un sencillo de Kennedy completara un doblete para Stevenson. Un segundo jonrón de dos carreras de Turner selló el trato, dejando a Uceta, whose ERA had gone up dramatically from 0.75 to 1.49 in a matter of minutes, to target Castellanos in his frustration.

A pesar del incidente caliente, el juego continuó, con los Philadelphia Phillies continuando su ofensiva en la octava entrada. La pasión por ganar y competir en los deportes a menudo lleva a momentos intensos entre los jugadores.

Lea también: