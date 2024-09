- La difusión de información engañosa sobre el Mpox

Este año no se trata de que Covid-19 cause estragos, sino de Virus del Nilo, el cual ha generado rumores como un incendio en ciertos círculos de las redes sociales, con teorías conspirativas familiares de la era del Covid-19 que ahora se aplican a esta enfermedad, anteriormente conocida como 'Affenpocken'.

Aunque el coronavirus ha desaparecido en gran medida de nuestras vidas diarias en Alemania, la desinformación sobre el Covid-19 se comparte principalmente en grupos en línea específicos. Por otro lado, las afirmaciones falsas sobre el Virus del Nilo han ganado terreno recientemente en plataformas como Facebook, X, TikTok, Telegram, y así sucesivamente.

Según Miro Dittrich del Centro de Monitoreo, Análisis y Estrategia (Cemas), se pueden encontrar discusiones sobre el Virus del Nilo en canales de Telegram de extrema derecha y conspirativos. Un análisis de alrededor de 5,000 canales y grupos de Telegram a mediados de agosto reveló que las palabras clave "Affenpocken" o "Virus del Nilo" se mencionaban con frecuencia.

Imagen Engañosa de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró recientemente una "emergencia de salud de preocupación internacional" debido al aumento de la propagación de una variante específica del Virus del Nilo (Clado Ib) en África. Este movimiento pretendía aumentar la vigilancia entre las autoridades globales.

Sin embargo, una afirmación engañosa que circula en línea asegura que la OMS ha ordenado a los gobiernos que se preparen para nuevos megaconfinamientos. Esto es falso, y una directiva así es infundada: la organización internacional no tiene la autoridad ni la capacidad para hacerlo. "Solo los países tienen la soberanía para tomar decisiones y medidas para la salud de sus poblaciones", explica el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, a la agencia de prensa alemana (dpa).

La narrativa de un supuesto abuso de poder de la OMS ha ganado fuerza en los últimos tiempos, especialmente durante la era del Covid-19 - y era igual de falsa entonces como ahora.

Covid-19, Virus del Nilo, Desinformación

Parece que las afirmaciones falsas de la pandemia se están transfiriendo directamente al Virus del Nilo. Según el experto de Cemas, Dittrich, "los ideólogos de la conspiración aún pueden llegar a la gente, pero el interés ha disminuido significativamente a un grupo específico".

"Si aparece una nueva enfermedad y hay una vacuna para ella, naturalmente se ajustará a la misma narrativa", agrega Dittrich. "No importa a los ideólogos de la conspiración cuán peligroso sea el Virus del Nilo, cómo se transmite o qué tipo de vacuna ayuda contra él".

Es importante tener en cuenta que ambos virus difieren significativamente entre sí. La ruta principal de transmisión de ambos virus es muy diferente. Mientras que el Sars-Cov-2 se transmite principalmente a través de pequeñas gotitas en el aire, el contacto piel con piel es la ruta principal de transmisión del Virus del Nilo.

Esto afecta principalmente el contacto piel con piel cercano durante el sexo o los abrazos, masajes y besos cercanos. El riesgo de infección es especialmente alto entre aquellos con ronchas, heridas o costras.

Según los informes del RKI, hasta el momento no se han informado casos confirmados de Mpox con clado I en Alemania (hasta el 31.8.), lo que se cree que causa una enfermedad más grave que la variante del virus anteriormente circulante (clado IIb). Se han registrado alrededor de 3.800 casos de clado IIb a nivel nacional por el RKI, con la mayoría (alrededor de 3.700) occurring from early summer to autumn 2022.

"El Virus del Nilo no es el nuevo Covid", afirma claramente el Director de la OMS para Europa, Hans Kluge, a mediados de agosto en Ginebra. Respondiendo a una pregunta sobre los confinamientos inminentes como en la pandemia del Covid, "No". La OMS tampoco recomienda el uso de una mascarilla.

Además, las vacunas contra el Virus del Nilo han estado disponibles durante algún tiempo, pero la desinformación continúa extendiéndose en las redes sociales. "El problema fundamental es que muchas personas que rechazaron las vacunaciones durante la pandemia no se preocuparon realmente por los efectos específicos de la vacunación", dice Dittrich.

El Virus del Nilo puede afectar a cualquiera, no solo a las personas gay.

Algunas personas niegan la existencia del Virus del Nilo, mientras que otras disminuyen su peligrosidad. Otros no niegan el diagnóstico, pero estigmatizan a los afectados como pecadores. Una creencia común es que el Virus del Nilo es exclusivamente una infección sexual entre hombres. Una stigma similar para los hombres gay y bisexuales existió con el SIDA/VIH hace décadas.

En Alemania, hasta ahora, los hombres que tienen sexo con hombres han sido particularmente afectados por el clado IIb. Sin embargo, el género no juega ningún papel en la infección, y es posible en el contacto sexual heterosexual o en otros contactos cercanos con humanos. En África, las mujeres sufren abortos, y muchos niños son afectados, especialmente por el clado I.

"Vemos en la escena de extrema derecha que la homosexualidad se equipara con la perversión y la inmoralidad", explica Dittrich. "Luego se dice: 'Mira, ellos te están trayendo las enfermedades'".

Ten cuidado al buscar teorías dudosas en internet.

Las afirmaciones no verificadas que circulan en las plataformas sociales generalmente tienen un mayor potencial para la propagación de la desinformación. El funcionamiento de las plataformas de redes sociales agrava este problema - al modificar continuamente para adaptarse a la huella en línea de los usuarios, distribuyen contenido que coincide con las creencias previamente respaldadas, estableciendo así cámaras de eco o perspectivas confinadas. Estos espacios seguros o burbujas intensifican la creencia de que una perspectiva particular es correcta, mientras que las perspectivas contradictorias quedan sin abordar.

[OMS, Preguntas y Respuestas sobre Mpox Servicios Científicos por el Parlamento Alemán, sobre el Tratado de Pandemia de la OMS, RKI sobre vacunas Mpox, Director de la OMS Europa Kluge discutiendo Mpox]

