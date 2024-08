- "La dieta occidental definitivamente te está haciendo enfermar"

Un análisis de alrededor de 300 artículos científicos de los últimos cinco años ha demostrado por primera vez de manera exhaustiva la relación entre la dieta occidental y las enfermedades crónicas. El artículo, creado por los gastroenterólogos Herbert Tilg y Timon Adolph de la Universidad Médica de Innsbruck y publicado en la revista "Nature Medicine", destaca los efectos perjudiciales del consumo excesivo de carne, azúcar y alimentos muy procesados en nuestra salud.

Según los científicos, ciertos componentes de la dieta occidental pueden reducir la diversidad de microbios en el intestino, lo que promueve la inflamación crónica en el cuerpo humano. Los principales culpables son los ácidos grasos de cadena larga, el azúcar, el consumo excesivo de carne y el aumento del consumo de colesterol, así como los alimentos muy procesados.

"Occidentalización global de la dieta"

Este problema ya no se limita a Europa y Estados Unidos, sino que está adquiriendo importancia a nivel mundial. La llamada "dieta occidental" se ha extendido a diversas partes del mundo, lo que ha llevado a una "occidentalización global de la dieta", como escriben los científicos.

Durante el estudio, se encontró que, además de las enfermedades inflamatorias intestinales, también han aumentado en los últimos años diversas enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. "La dieta occidental definitivamente nos enferma. Ahora depende de nosotros demostrar a través de estudios clínicos basados en este artículo qué componentes llevan a qué enfermedades y cómo enferman nuestro cuerpo", explicó Adolph.

Una dieta saludable es individual

Los autores destacan la importancia de comprender no solo qué dieta lleva a problemas de salud, sino también qué constituyen una dieta saludable para personas o grupos individuales. "No todo el mundo se enferma con la misma dieta, y las dietas potencialmente saludables pueden no ser adecuadas para todos", dice Adolph.

Adolph sugiere realizar estudios de nutrición clínica a gran escala para determinar qué componentes dietéticos son saludables o perjudiciales para cada individuo. Sin embargo, estas investigaciones exhaustivas requieren importantes recursos financieros.

