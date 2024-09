La desnudez de Catherine Zeta-Jones, el humor de Raab en "Menos de 50 años" y la influencia de la generación joven

Queridos amigos, tomémonos un respiro y recordemos juntos la locura de esta semana. Agarren un asiento, tomen una bebida de su elección y dejen que este segmento de celebridades repose. Ya estoy emocionado de escuchar sus thoughts. ¿Se sienten como si el mundo estuviera cada vez más fuera de control? Yo estoy ahogándome solo para mantenerme al día, ¡mucho menos adelantarme! La mejor manera de abordar esta revisión semanal, al menos para mí, es a través del sarcasmo.

Deben tener cuidado con lo que encuentran divertido en estos días. 'Cause un cómico ya no es necesariamente alguien que es gracioso, sino alguien que tiene las agallas de hacer pasar los chistes de otros como propios. Luke Mockridge debería tomar nota.

¿Han sintonizado "No ganarás un millón aquí" de Stefan Raab en RTL+ aún? La crítica sobre el "humor U-50" del cómico está aumentando. Los jóvenes no parecen encontrar diversión en sus chistes, dicen los críticos. Encuentro ese argumento gracioso, por cierto. Solo muestra que solo se puede tener una opinión sobre Raab - o lo amas o lo odias. No hay término medio.

Raab y la canción de disenso de Kaufland

Quizás solo soy demasiado viejo, pero encontré absolutamente graciosa la canción de disenso de Raab sobre Kaufland esta semana. El supermercado hizo que el joven artista Enda rapeara sobre las últimas ofertas en sus anuncios. Pasta de tomate, papas fritas, aceite de girasol. Podría preguntarse qué son "buenos para una mierda", como Tupac lo hizo.

Entonces Raab responde con una canción de rap propia y llama a Kaufland un "autostopista" entre otras cosas. Los críticos lo encuentran "cringe-worthy" y "vergonzoso". Pero es tragicomicamente divertido cómo las empresas intentan ser juveniles - como si tener una cuenta de TikTok las hiciera jóvenes de nuevo.

Tropiezan a través de la cultura de memes, creyendo sinceramente que están comunicándose con la juventud al incorporar frases como "slay" y "man" en su vocabulario. Ignorar a fanbases experimentadas y leales con sustancia y experiencia de vida no es solo tonto, sino también muestra una hipocresía flagrante.

Raab es acusado de hacer televisión para un público mayor. Quizás así sea. Pero ¿no es preocupante cómo de mal conocen sus concursantes la cultura general en estos días con un lema como "si no sucedió en Instagram, peut ser que no haya sucedido en absoluto"?

Gottschalk, Z-Celebrities y Oktoberfest

Incluso Thomas Gottschalk es visto como un reliquia por los críticos. El septuagenario Recently expresó su incomodidad con cuánto ha cambiado el Oktoberfest en su podcast, que lleva a cabo con su buen amigo Mike Krüger. En el pasado, las celebridades usaban el Oktoberfest como una plataforma para ayudar a alguien en necesidad, lamentó Gottschalk. Pero eso ya no es el caso hoy en día.

Y el legendario presentador de televisión podría tener razón, ya que los clips publicados por influyentes estos días parecen caóticos. En lugar de celebrar a las celebridades, vemos más decadencia extrema en su forma más pura. Celebridades de la lista D tropiezan a través de carpas de cerveza con trajes de dirndl y pantalones de cuero exagerados. Arrogantemente y pomposamente escenifican sus payasadas borrachas para obtener "me gusta", como si fueran superestrellas! Acompañado de su actitud autoabsorbida y desdén por "personas ordinarias" con menos seguidores, su profundidad intelectual es increíblemente superficial, incapaz de ver cuán patéticos se ven poniendo un espectáculo.

Catherine Zeta-Jones se desviste para cumpleaños

Vivimos en un mundo donde los aprovechados con egos inflados establecen la tendencia, un mundo donde las peleas en la televisión realidad guionada se consideran celebridades, y causar un alboroto es un impulso de carrera. Agregue dinámicas de poder sesgadas y políticos sin calificación profesional que ni siquiera pueden ensamblar una oración coherente - no es de extrañar que los filósofos crean que la humanidad está en caída libre.

Uno de los pocos que destacó esta semana de una manera clásica (ja!) fue Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones y su esposo Michael Douglas celebran su cumpleaños cada año - el de ella es el 25 de septiembre y el de él cumplirá 80. Zeta-Jones se quedó sin ideas de regalo este año y recurrió a una opción inusual: sorprendió a su esposo - ¡desnuda! Publicó una foto de Instagram de sí misma en tacones en el baño con una caption humorística, diciendo que se estaba quedando sin ideas de regalo este año después de tantos años. Su "traje de cumpleaños" fue su segunda opción - después de eso, solo podía pensar en bolas de golf. ¡Feliz fin de semana a todos, queridos lectores, y Stay funny!

