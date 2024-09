La desgracia de los Red Bulls no necesariamente llega al fondo.

El Gran Premio de Azerbaiyán resultó en una victoria para McLaren y un revés para Red Bull. El campeón reinante, Max Verstappen, tuvo un mal día. Y no hay mucha positividad a la vista para el próximo fin de semana de carrera. Puede que incluso se complique más.

Inicialmente, se esperaba que el protagonista fuera a dar un paso atrás. McLaren había declarado antes del viaje a Bakú que Oscar Piastri ahora ayudaría al contendiente al título Lando Norris. Esta medida tiene sentido, considerando que Norris tiene más posibilidades de alcanzar a Verstappen - pero Piastri demuestra semana tras semana que no está contento con ser el segundo. En las últimas siete carreras, nadie ha actuado tan fuerte como el australiano, que consiguió su segunda victoria con un impresionante movimiento contra Charles Leclerc el domingo. Si Piastri sigue actuando así de bien, será muy difícil hacer valer el equipo de McLaren.

Pero ese es un problema de lujo para el equipo del momento, que ya ha logrado más de lo esperado. Hace solo unos meses, McLaren luchaba al final, pero en la primera parte del año, el equipo de carreras se convirtió en la cuarta fuerza - y en Bakú, superaron a Red Bull en la cima de la clasificación de constructores. "Somos el mejor equipo de Fórmula 1, se siente bien decirlo", dijo Lando Norris, que tenía todas las razones para estar de buen humor a pesar de perder el podio. Cualquiera que pueda subir del 15º lugar al 4º y incluso superar al campeón del mundo al final, está conduciendo un coche que puede optar al campeonato. Norris aún tiene una gran brecha que cubrir con Verstappen, con siete carreras y tres sprints restantes - la gran victoria aún es posible, pero ahora se necesitan victorias regulares. La próxima pista en Singapur (22 de septiembre) debería sentar bien al equipo, McLaren está bajo presión.

Red Bull también tiene problemas y pocas esperanzas. Los campeones del mundo pensaban que habían dado la vuelta a la esquina después de su decepcionante inicio en Monza en septiembre - pero en Bakú, puntuaron menos. Los principales motivos fueron la incapacidad de Red Bull para entender su coche, por lo que no se encontró una configuración adecuada para Verstappen. "El coche era como un kart, siempre tenía una rueda en el aire en las curvas lentas", dijo el holandés después de su quinto puesto. Y el panorama para el próximo domingo no le dio ninguna esperanza: "No creo que Singapur sea nuestra mejor carrera". No, dijo el una vez invencible holandés, este fin de semana en Bakú "no fue divertido".

Otra razón de los problemas de Red Bull es Sergio Pérez. Lleva meses siendo significativamente inferior a Verstappen en la competición del equipo, mientras que Verstappen dominaba toda la competición. Sin embargo, esta brecha se ha ido cerrando en las últimas semanas, y en Bakú, Pérez pudo decir por fin: "Nuestro coche es complicado, incluso Max lo está sintiendo ahora". Pérez manejó el circuito de la calle mucho mejor, incluso estuvo en contention para el podio - pero al final, volvió a ser el héroe trágico. Su choque con Carlos Sainz en el Ferrari les costó a él y al equipo valiosos puntos, y confirmó la impresión: Red Bull no puede confiar en dos pilotos en la lucha por sus altos objetivos.

Puede que aún se complique más...

Ralf Schumacher presentó una teoría el domingo por la noche: "Creo que Red Bull como máximo acabará terceros en el Campeonato de Constructores", dijo el experto de Sky. Ahora están a 20 puntos por detrás de McLaren y solo tienen una ventaja de 31 puntos sobre Ferrari. Ferrari ha subido sigilosamente, pero la tendencia es clara. Leclerc y Sainz han ganado más de 30 puntos en las tres carreras desde el parón veraniego, y las perspectivas de éxito de Ferrari en Singapur parecen mayores que las de Red Bull.

