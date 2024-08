- La descendencia real en acción: La sociedad oculta de monarcas de segunda línea

En el mundo de las familias reales, ser el segundo en la línea de sucesión no siempre es un camino de rosas. El príncipe Harry de Inglaterra podría atestiguarlo. El derecho a la corona y el cetro va para el primogénito, pero aún así estás atrapado en la familia. Debes mantener la legado de la antigua familia noble, mantener la compostura y tener cuidado para mantener la imagen de la familia. La princesa Sam (Peyton Elizabeth Lee), de la monarquía de Illyria, no le importa nada de eso. Se disfraza como un miembro de la banda Kiss y canta canciones rebeldía junto a su amigo, protestando contra su propio régimen en las calles. Su rebeldía la mete en problemas, primero con la policía, luego en una celda y finalmente en un viaje inolvidable. Esta loca aventura se desarrolla en la película de fantasía "The Secret Society of Second-Born Royals", que debutará en Disney Channel a las 8:15 PM, el jueves, en televisión abierta.

La fábrica de Disney podría enfrentar críticas de izquierda a derecha. Pero sin duda sabe de qué va cuando se trata de superhéroes, princesas y historias decoming-of-age. Por lo tanto, no es de extrañar que se haya atrevido a mezclar géneros y crear algo que recuerda levemente a las películas de Harry Potter, envueltas en supuestas celebraciones reales.

En esta supuesta escapada noble, Sam, junto con otros nobles de menor rango, descubre talentos ocultos que requieren entrenamiento riguroso. El charlatán Tuma (Niles Fitch) presume de habilidades de persuasión avanzadas. La experta en redes sociales real, Roxana (Olivia Deeble), puede volverse invisible. La tímida January (Isabella Blake-Thomas) puede robar los poderes de los demás. Y el soñador Matteo (Faly Rakotohavana) puede comandar insectos en su ayuda.

Los jóvenes reclutas son puestos a prueba con ejercicios cada vez más exigentes. La pregunta es ¿por qué? Resulta que existe una sociedad secreta de siglos de antigüedad de segundos hijos reales, encargada de proteger las tierras de los jóvenes estudiantes de peligros inminentes.

Antes de que te des cuenta, los cinco amigos se enfrentan a una amenaza mayor: un individuo misterioso escapa de una instalación de alta seguridad y representa un peligro para todos los que los jóvenes héroes valoran. Sam y su equipo deben recurrir a sus habilidades latentes para proteger sus reinos. Ah, y hay una pequeña referencia a Harry en un plano más amplio en el clubhouse -sí, incluso ese tipo tuvo su iniciación real en esta moderna aventura de Disney.

