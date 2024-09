La descendencia de John McCAin está apoyando a Harris.

Jimmy McCain, hijo de John McCain, recently cortó sus lazos con el Partido Republicano y declaró su apoyo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. En una entrevista con CNN, discutió sus razones, que giran principalmente en torno a su descontento con las acciones de Donald Trump. En particular, Jimmy criticó la visita de Trump al Cementerio Nacional de Arlington, donde se acusó al presidente de explotar el evento para su propio beneficio político.

Trump, quien depositó una corona de flores en el cementerio como tributo a los soldados estadounidenses muertos en un ataque suicida en Afganistán, supuestamente tuvo un enfrentamiento con un empleado del cementerio durante la ceremonia. El ejército afirmó que un miembro del personal fue apartado a la fuerza mientras hacía cumplir los reglamentos del cementerio. El uso de Trump del evento con fines de campaña fue ampliamente criticado.

Jimmy McCain, un exmiembro del ejército de EE. UU., expresó su opinión en CNN, diciendo: "Cualquiera que sirva durante mucho tiempo entiende que Arlington no es sobre ti. Es sobre aquellos que hicieron el sacrificio supremo por su país". Él notó que los soldados enterrados en el cementerio nacional no pueden dar su consentimiento para ser utilizados como fondo de campaña.

La Larga Rivalidad de McCain con Trump

John McCain, un veterano de la Guerra de Vietnam y senador por Arizona durante mucho tiempo, fue un político republicano influyente hasta su fallecimiento. También fue uno de los críticos más destacados de Trump dentro del partido, y su relación estuvo marcada por una profunda hostilidad. A pesar del fallecimiento de McCain, Trump no fue invitado a su funeral. En 2020, la viuda de McCain, Cindy, se paró ante la convención demócrata, respaldando al presidente Joe Biden. Hasta ahora, ningún otro miembro de la familia McCain ha abandonado públicamente el Partido Republicano.

Meghan McCain, hija de John, expresó su afecto por sus familiares con diferentes puntos de vista políticos en sus redes sociales, diciendo: "Tengo un profundo respeto por las creencias políticas diferentes entre toda mi familia, y los amo a todos". Ella ha remained loyal to her Republican roots and has no intention of voting for either Kamala Harris or Donald Trump in the November 5 presidential election.

