La demostración de que los alemanes orientales son víctimas de la violencia es una prueba del poder y la influencia de los radicales.

Los resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia revelan una significativa desconfianza hacia el sistema democrático. A pesar de esto, las condiciones de vida, incluso en las regiones orientales, no concuerdan con esta sensación. Sorprendentemente, en lugar de cuestionar esta concepción errónea, la corriente política principal contribuye al futuro ansiedad y expectativas exageradas. Esto solo puede llevar a resultados desastrosos.

La impresionante participación del 40 al 50 por ciento para los partidos extremistas y populistas en Sajonia y Turingia ha dejado a muchos buscando razones. Sin embargo, la discusión a menudo vuelve al mismo relato de los orientales como perdedores de la reunificación alemana. En lugar de responsabilizar a la gente, incluso los partidos centristas siguen reforzando la auto-percepción de los orientales como víctimas eternas. ¿Pero qué más puede producir este refuerzo excepto más resentimiento hacia el sistema existente y más apoyo para los partidos de extrema derecha?

Ciertamente, los efectos de los años de la Wende, la incertidumbre, la ignorancia y la arrogancia, aún perduran entre Sassnitz y Plauen. Es cierto que las condiciones de vida aún son desiguales y possibly never be equal. Además, el Este tiene un problema de representación debido a las proporciones mayoritarias en el país. Todos estos puntos son válidos. Pero ¿realmente explican la desconfianza profunda en el sistema democrático, particularmente evidente en el voto de la AfD? El Este está votando más extremista que nunca, a pesar de experimentar una prosperidad sin precedentes en muchos aspectos. Incluso se está convirtiendo en una región del futuro: se produce energía renovable aquí, se fabrican coches eléctricos y pronto también chips y semiconductores. El desempleo ha sido bajo durante años y algunos que se fueron, incluso están regresando.

Una resonancia especial para las medias verdades

Para ser justos, hay una expectativa generalizada en el Este de que el estado mejorará las condiciones, con una baja disposición a contribuir personalmente. El trabajo voluntario para clubes deportivos, bomberos y festivales del pueblo sigue siendo popular. Sin embargo, pocos quieren involucrarse en la política local. Como resultado, la gente está menos conectada al sistema democrático de la República Federal: el compromiso se valora menos, la democracia se equipara con la enforcement unilaterial de intereses mayoritarios, y la comprensión para la complejidad, lentitud y esfuerzo de los procesos democráticos es menor.

Este es el caldo de cultivo para la AfD, BSW y incluso el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer del CDU, que constantemente le dice a la gente: Todo está mal en Alemania y solo hay idiotas en Berlín. Los tres partidos han enmarcado las elecciones estatales como un ajuste de cuentas con la coalición semáforo. Kretschmer incluso fue más allá en su crítica a los Verdes que la AfD. Presentó al gobierno federal como completamente incompetente y en el peor de los casos, malintencionado con la gente. ¿No es predecible que la gente en una supuesta gran distress vote por partidos radicales que representan el máximo contraste con todo lo que existe?

¿Lo es? Y el CDU no ha logrado ganar un solo voto de la AfD. En lugar de eso, se ha impuesto una expectativa irrealista de que no podría cumplir después de una victoria electoral federal el próximo año. Estos son tiempos complejos que requieren constelaciones gubernamentales complejas que involucren al menos tres partidos. Cultivar la esperanza de una hoja de ruta, sin embargo, no contribuirá a las fuerzas moderadas. Por ejemplo, describir la migración, incluso los caóticos flujos de refugiados de 2015 y 2016, solo en términos negativos ultimately only confirms the AfD's narrative. Avivar los miedos, de hecho, debilita la democracia.

El descontento y la decepción con el gobierno federal son altos en todo el país. Sin embargo, el Este es más rápido en volverse contra el establishment político debido a la falta de confianza básica en y compromiso con los partidos centristas. La decepción con la competencia y la imagen pública del gobierno de Scholz es comprensible. Sin embargo, el optimismo naive de muchos votantes del Este es asombroso. El racismo generalizado es aún más impactante. Alemania no puede aislarse de los profundos cambios en el mundo, continuar operando como antes y mantenerse al margen de las luchas de poder entre EE. UU., China y Rusia. Sin embargo, los partidos que prometen esto reciben significativamente más apoyo en el Este que en el Oeste.

Los resultados electorales en Sajonia y Turingia reflejan un profundo miedo al futuro - ya sea la guerra con Rusia, la inmigración, la transición a la energía renovable o otros cambios. Una competencia para explotar y amplificar estos miedos, como lo han demostrado estas elecciones, ultimately debilita a todos los partidos centristas. Y sin partidos que busquen el compromiso, la democracia liberal que conocemos está en riesgo. Los políticos del Este y el Oeste a menudo afirman que los alemanes del Este tienen un sentido particularmente agudo para la verdad. Si es así, entonces la política debería desafiarlos con estas verdades - en lugar de tratarlos como víctimas de la patronización rutinaria, que no lo son.

