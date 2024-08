- La dedicación persistente de Merz se extiende durante más de dos décadas hacia la salvaguarda del derecho fundamental a solicitar asilo.

Friedrich Merz escribió un correo electrónico, impulsado por el trágico incidente en Solingen en el que un sospechoso de ser un buscador de asilo sirio no deportado supuestamente tomó la vida de tres personas. En su correo electrónico, publicado en el sitio web de la CDU el domingo pasado, Merz instó al Canciller Federal Scholz a tomar decisiones rápidas para prevenir incidentes similares a los de Solingen en el futuro. Esto included la suspensión temporal de admisiones para individuos procedentes de Afganistán y Siria. El correo electrónico dijo: "Ya no aceptaremos refugiados de estos países".

Suspensión temporal de admisiones y limitación de los derechos de asilo - una marca de Merz

Esta llamada a la acción, en esencia, afectaría el derecho individual al asilo establecido por la Constitución alemana. En consecuencia, la propuesta de Merz encontró resistencia de los miembros de la coalición, inclusive del Canciller Federal, e incluso desató debates internos en el partido. Mientras tanto, Merz ha optado por disminuir su demanda, ahora hablando de una "suspensión temporal de facto" en las admisiones.

Sin embargo, la historia de Friedrich Merz y el derecho al asilo es larga y compleja - aunque no colaborativa. De hecho, Merz, el presidente de la CDU, ha desafiado con frecuencia el artículo 16a. Y aunque más tarde intentó explicar sus intenciones de manera diferente, esto no es un incidente aislado.

En marzo de 2000, recién electo como sucesor de Schäuble, Merz dio una entrevista a "Die Woche" y habló sobre la inmigración. Postuló: "Deben establecerse condiciones básicas. Una de ellas es: la inmigración a Alemania no debe aumentar. Si queremos atraer a trabajadores calificados, no podemos dejar intacto el derecho de asilo". Cuando se le preguntó si esto significaba abolir el artículo 16a de la Constitución alemana, Merz respondió: "En efecto, a favor de una garantía legislativa".

Una propuesta similar fue presentada por Baviera en una iniciativa federal en 1990, que pedía una reducción del derecho de asilo a una garantía institucional, sujeta a una reserva en la legislación. Esta iniciativa fracasó.

"Nuestra generación ya no desea llevar la carga de nuestro pasado"

Merz abogó por la inmigración de individuos deseados en 2002, siempre y cuando se identificara a aquellos no deseados. Agregó: "La antigua República Federal, debido a las lecciones aprendidas del nacionalsocialismo, no tuvo el coraje de hacer esto. Nuestra generación ya no desea llevar la carga de nuestro pasado de esta manera".

Esta declaración provocó críticas contundentes de Paul Spiegel, entonces presidente del Consejo Central de Judíos, quien la consideró "una bofetada en la cara para las víctimas y sobrevivientes del régimen nazi". Spiegel criticó esta postura apologética y el intento de absolverse de las lecciones de la historia alemana.

En 2002, Merz perdió su posición como líder de la fracción ante Angela Merkel y dejó el Bundestag para adentrarse en el mundo de los negocios. En 2018, Merz reapareció y anunció su candidatura a la presidencia del partido después del anuncio de Merkel de retirarse de la carrera. En una reunión con tres contendientes - Merz, la ganadora eventual Annegret Kramp-Karrenbauer y el entonces ministro de Salud Jens Spahn - Merz volvió a abordar la ley de asilo, diciendo: "He creído durante mucho tiempo que deberíamos estar abiertos a discutir si este derecho de asilo puede continuar en su forma actual si realmente queremos una política europea de inmigración y refugiados. Si existiera una política europea de asilo, la ley de asilo alemana tendría que modificarse"

El siguiente paso para desafiar el derecho básico al asilo debería venir a través de la puerta trasera europea

Las declaraciones de Merz causaron revuelo y él respondió afirmado: "Por supuesto, no cuestiono el derecho al asilo como un derecho fundamental, porque hacemos política con responsabilidad cristiana y a la luz de la historia alemana. Mi intención era simplemente desatar un debate sobre la coexistencia del derecho fundamental al asilo y el derecho europeo".

En julio de 2023, Thorsten Frei, el jefe de negocios parlamentarios del grupo de la Unión, presentó una propuesta para eludir el artículo 16a a través de la puerta trasera europea. Frei sugirió abolir el derecho de los migrantes individuales a solicitar asilo en suelo europeo y reemplazarlo con cuotas de admisión. Estas cuotas, que totalizarían entre 300,000 y 400,000 refugiados al año, serían seleccionados directamente en países extranjeros y luego distribuidos en Europa.

Cuando se le preguntó sobre la propuesta de Frei, Merz respondió: "Se puede inferir que esta idea podría estar coordinada conmigo". Agregó: "Esto es una contribución importante y encomiable para abordar un problema que ha existido durante años y para el cual actualmente no hay soluciones convincentes". Sin embargo, expertos legales prominentes como Daniel Thym, profesor de derecho en Constanza, han criticado la propuesta.

Para comenzar, las sugerencias de Merz giran principalmente en torno a un artículo en una ley fundamental, cuya importancia ha sido negligible durante mucho tiempo. En 2024, apenas más de mil solicitantes de asilo lograron encontrar refugio debido a la opresión política del estado. Esto se debe principalmente a que la Unión y el SPD promulgaron restricciones al artículo 16a de la Ley Fundamental en 1993. Este movimiento redujo significativamente la pool de potenciales solicitantes de asilo, con la proximidad geográfica de Alemania a países terceros seguros jugando un papel importante.

Sumergiéndonos en los datos, según la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), alrededor de 23,000 personas recibieron protección de refugiados debido a la persecución por parte de actores no estatales como grupos rebeldes. Other 50,000 individuos obtuvieron protección subsidiaria debido a los conflictos continuos en sus países de origen. Lamentablemente, aproximadamente 100,000 casos concluyeron con la denegación de solicitudes de asilo o el retorno de los solicitantes de asilo a otros países de la UE bajo el procedimiento de Dublín. Por ejemplo, el presunto terrorista de Solingen inicialmente estaba previsto para la deportación a Bulgaria, pero la transferencia nunca se materializó. Esto no se debió a las restricciones de la Ley Fundamental, sino a un error administrativo.

Expertos legales argumentan que la abolición del artículo 16a no provocaría un gran revuelo hoy en día, ya que la ley europea más amplia seguiría aplicando. Por ejemplo, el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE garantiza el derecho de asilo de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. Además, una directiva de la Unión Europea en vigor serves como un derecho individual al asilo, que refleja las disposiciones de la Ley Fundamental. Esto sugiere que Merz podría estar utilizando el derecho individual al asilo y el artículo 16a como cobertura para un problema que podría abordarse mediante medidas alternativas, sin necesidad de revisar la Ley Fundamental.

