Durante las elecciones estatales de septiembre en Sajonia y Turingia, las proyecciones sugieren que la Alianza por el Progreso y la Justicia (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, podría obtener resultados de dos dígitos según las encuestas. Según los datos de las encuestas de Forsa encargadas por Stern y RTL en ambos estados, el BSW podría obtener el 13% en Sajonia y el 18% en Turingia.

En Sajonia, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) se espera que lidere con el 33%, seguida de cerca por la Alternativa para Alemania (AfD) con el 30%, y el BSW queda atrás. El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y los Verdes se prevé que obtengan cada uno el 6%, lo que les permitiría ingresar al parlamento estatal. Sin embargo, La Izquierda queda corta con el 3%.

Esto podría permitir la continuación de la coalición negra-verde-roja en Sajonia, aunque esto podría cambiar si se tiene en cuenta el margen de error de más o menos tres puntos porcentuales.

En Turingia, la AfD es la partido más fuerte con el 30%, la CDU en segundo lugar con el 21%, y el BSW en tercer lugar. La Izquierda, bajo el liderazgo del Ministro Presidente Bodo Ramelow, recibiría solo el 13% en la encuesta. El SPD lograría ingresar al parlamento estatal con el 7%, mientras que los Verdes no lograrían el corte con el 4%.

Ambos estados' incumbent minister-presidents enjoy greater popularity than their respective parties. In a direct election in Saxony, Michael Kretschmer (CDU) would receive 50%, while Joerg Urban (AfD) gets 14%, and Sabine Zimmermann (BSW) only musters 2%.

En Turingia, Bodo Ramelow (La Izquierda) recibe el 42%. Bjoern Hoecke (AfD) gets 16%, Mario Voigt (CDU) recibe el 10%, y Katja Wolf (BSW) recibe el 6%.

Es importante recordar que todas las encuestas tienen incertidumbres, ya que factores como la lealtad partidaria en declive y las decisiones de voto en el último momento dificultan que las instituciones de sondeo puedan medir con precisión los datos recopilados.

En general, las encuestas solo reflejan el sentimiento público en el momento de la encuesta y no deben interpretarse como predicciones de los resultados electorales.

