- La decisión de los tribunales: Escribir en los campos de concentración contribuyó a la exterminio masivo

En una decisión importante, el Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof) confirmó que una secretaria civil que trabajó en un campo de concentración durante la era nacional-socialista podía ser cómplice de asesinato en masa. Esta conclusión se extrajo de un caso emblemático que involucró a Irmgard F., una ex taquígrafa de 99 años en el campo de concentración de Stutthof cerca de Danzig.

El Tribunal Regional de Itzehoe sentenció inicialmente a Irmgard F. a dos años de probation juvenil por cooperar en el asesinato de 10,505 personas y en el intento de asesinato en 5 casos. Esta sentencia fue confirmada por el 5º Senado Penal del BGH, lo que la hace definitiva.

Este caso marca uno de los últimos procesos penales para abordar los asesinatos en masa del Nacional Socialismo. Al ser el primer caso en el que se responsabilizó a un empleado civil, el juicio tuvo una gran importancia histórica. Tanto los procedimientos del juicio como el anuncio de la decisión se registraron para los Archivos Federales.

Papel de la taquígrafa en la cooperación

Como taquígrafa de 18 a 19 años, Irmgard F. trabajó en la oficina de comando del campo de concentración de Stutthof desde junio de 1943 hasta abril de 1945. El tribunal argumentó que casi toda la correspondencia relacionada con el campo pasaba por su escritorio. Mantuvo una relación cercana con el comandante del campo, Paul Werner Hoppe.

La secretaria es acusada de haber cooperado en la muerte de prisioneros a través de las condiciones inhumanas del campo, los transportes de la muerte y una cámara de gas. Entre 1939 y 1945, los Archivos de Arolsen estiman que alrededor de 110,000 personas de 28 países fueron encarceladas en Stutthof y sus campos satélite, y casi 65,000 no sobrevivieron.

A través de su trabajo, Irmgard F. ayudó a las autoridades del campo en el asesinato sistemático de prisioneros. Inclusive actividades de apoyo podrían ser legalmente consideradas cooperación en asesinato, según el BGH. La dedicación de Irmgard F. a su papel proporcionó tanto apoyo físico como psicológico.

Recurso infructuoso de la defensa

La defensa de Irmgard F. presentó un recurso argumentando que no se pudo probar su intención, ya que no se estableció que ella supiera sobre las actividades del campo. También afirmaron que el trabajo de la taquígrafa no difería significativamente de su trabajo anterior en un banco y que realizó tareas neutrales.

Sin embargo, los hallazgos del Tribunal Regional de Itzehoe sugieren que Irmgard F. estaba bien informada sobre las actividades del campo. Su lugar de trabajo daba a una parte del terreno del campo, la chimenea del crematorio era visible para ella y sabía sobre las miserables condiciones de los prisioneros.

Papel neutral ya no aplicable

Además, Irmgard F. reconoció las actividades criminales de los principales perpetradores, incluyendo al comandante del campo Hoppe, desde el inicio de su empleo. Al servirles lealmente, apoyó sus acciones criminales, lo que hizo que sus acciones ya no fueran neutrales.

Paul Werner Hoppe fue acusado de cooperar en asesinato en 1957, pero solo por unas pocas百人. Según la jueza presidenta Gabriele Cirener, esta clasificación fue injustificada. Fue un resultado de las prácticas históricamente defectuosas de la persecución de criminales nazis en Alemania.

En los últimos años, los empleados ancianos de los campos de concentración han enfrentado juicios, lo que ha cambiado el enfoque de las personas en posiciones de liderazgo, asesinos o perpetradores excesivos a la participación general en los campos donde se llevaron a cabo asesinatos en masa sistemáticos. El juicio contra John Demjanjuk, condenado por sus actividades en el campo de exterminio de Sobibor en 2011, sentó un precedente para este cambio.

Los abogados de Irmgard F., incluyendo al abogado Wolf Molkentin, elogiaron la decisión del BGH. Su cooperación durante el juicio inicial fue limitada, ya que permaneció principalmente en silencio. Sin embargo, en su declaración final, expresó arrepentimiento por haber estado en Stutthof en ese momento.

Los abogados de los otros 23 codefensores también mostraron satisfacción con la sentencia. El cliente que reside en Israel probablemente se sentiría aliviado y feliz, según la abogada Christine Siegrot. "No es un espíritu vengativo. Fue menos sobre el acusado personalmente, sino más bien sobre la transparencia y establecer la verdad sobre Stutthof".

El presidente del Consejo Central de Judíos, Josef Schuster, recibió con satisfacción la decisión, señalando que mostraba la determinación del sistema legal para no trazar una línea debajo de los crímenes nazis. "El asesinato no prescribe, ni legal ni moralmente", dijo.

A pesar de trabajar en un papel como taquígrafa en el campo de concentración de Stutthof durante la era nacional-socialista, las acciones de Irmgard F. fueron encontradas por los tribunales alemanes como cómplices en asesinato en masa, ya que ayudó a las autoridades del campo en el asesinato sistemático de prisioneros. El caso contra Irmgard F., un empleado civil de Alemania, marcó uno de los últimos procesos penales para abordar los asesinatos en masa del Nacional Socialismo.

Lea también: