La cumbre de la BSW aboga por las posturas decisivas de política exterior de las futuras administraciones.

Es evidente que el Ministro Presidente también debería expresar esto en público, afirmó Wagenknecht. Destacó que el BSW se ha convertido en una fuerza significativa en Alemania después de las elecciones estatales del domingo.

El candidato principal del BSW en Sajonia, Sabine Zimmermann, compartió desde la campaña que el tema de "Guerra y Paz" era recurrentemente mencionado por el público. Es un asunto, señaló, "que realmente ocupa la mente de la gente".

Zimmermann insistió en relación con las posibles conversaciones de coalición: "No estamos aquí solo de paso, estamos aquí para un cambio en la política. Aquellos que deseen formar una coalición con nosotros deben encarnar ese cambio". Si los otros partidos democráticos no realizan un "cambio fundamental", "no nos uniremos a una coalición", declaró.

El candidato principal del BSW en Turingia, Katja Wolf, hizo referencia a la postura del partido durante la campaña. Si las expectativas del pueblo no se cumplen, "estaríamos haciendo un flaco favor a la democracia", advirtió.

Cuando se le preguntó sobre su participación directa en las negociaciones de coalición en Sajonia o Turingia, Wagenknecht señaló que esas discusiones son "obviamente especializadas". No afirma tener influencia en los detalles. "Pero sí espero: Cualquiera que desee formar una coalición con nosotros también debe hablar conmigo", reiteró.

Espera "que el señor Voigt y el señor Kretschmer también hablarán conmigo", dijo Wagenknecht, en referencia al líder de la CDU de Turingia, Mario Voigt, y al Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU). "Se trata del panorama general", enfatizó, señalando que una coalición debe ser explorada a fondo: "De hecho, nadie debería tener interés en que los gobiernos se-forming out of desperation".

