- La cuarta temporada ha llegado a su fin.

¿Hay posibilidades de que el ficticio equipo de fútbol inglés AFC Richmond vuelva a luchar por el título de la liga? Según el confiable sitio estadounidense "Deadline", se encuentra en las etapas finales de renovar la popular serie de Apple TV+ "Ted Lasso" para una cuarta temporada. Además, la productora detrás del show, Warner Bros. Television, supuestamente ha firmado a tres actores de temporadas anteriores.

Según el informe, Hannah Waddingham (50), Brett Goldstein (44) y Jeremy Swift (64) están confirmados para repetir sus roles. Waddingham interpreta a la dueña del club, Rebecca Welton, quien initially se opone a Lasso, mientras que Swift asume el papel de su tímido director deportivo, Leslie Higgins. Goldstein, originalmente el gruñón y envejecido pro Roy Kent, ha evolucionado en un entrenador gruñón y favorito de los fanáticos en la serie.

En cuanto al personaje principal, Jason Sudeikis (48), el informe sugiere que podría continuar como productor ejecutivo de la serie, aunque su papel en el papel principal aún no se ha confirmado.

La razón por la cual Waddingham, Goldstein y Swift son los primeros nombres en consideración para el elenco de la temporada 4 es debido a su membresía en un sindicato de actores británicos, diferente de sus contrapartes estadounidenses. Las negociaciones con ellos se espera que comiencen pronto.

Un cierre de serie con una posible escapatoria

Aunque la tercera temporada de "Ted Lasso" proporcionó una conclusión satisfactoria, como reconoció Channing Dungey (55), jefa de Warner Bros. TV, dejó espacio para futuras posibilidades, stating, "Well, you've seen the finale. There's a little door that could be reopened if needed." She further added, "I wouldn't put a full stop at the end of that sentence yet. The love for 'Ted Lasso' is still strong. And I think Apple's enthusiasm for 'Ted Lasso' is still strong. If the opportunity arises, we would love to come back and do more."

La serie está llena de dramas tanto en el campo como fuera de él, lo que abre oportunidades para nuevos episodios. A pesar de que AFC Richmond, bajo la guía del entrenador único Ted Lasso, perdió estrechamente el campeonato inglés en la temporada 3, lograron asegurar la clasificación para la Liga de Campeones como segundos en la Premier League. Esto significa que el equipo ahora se aventurará en territorios extranjeros para sus primeros partidos fuera de casa en Europa.

