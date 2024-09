La Corte Suprema de Carolina del Norte ha decidido eliminar el nombre de RFK Jr. de las boletas estatales.

En una votación de 4-3, con dos demócratas y un republicano en desacuerdo, el tribunal liderado por republicanos declaró que garantizar la exactitud electoral es más importante que las cargas financieras y retrasos que conllevan tener que reimprimir los votos del estado.

Los votos por correo en Carolina del Norte estaban programados para distribuirse el viernes, pero se retrasaron debido al litigio legal que rodea la remoción de Kennedy tras su abandono de su campaña presidencial independiente. La junta electoral del estado reveló que esto podría causar un retraso de casi dos semanas en el inicio de la votación por correo mientras se producen nuevos votos.

"Entendemos que el proceso acelerado de crear nuevos votos requerirá una inversión sustancial de tiempo y recursos de nuestros funcionarios electorales y un gasto financiero significativo del Estado", opinó la mayoría. "Sin embargo, este gasto es un sacrificio necesario para preservar el derecho fundamental de los votantes a emitir sus votos de acuerdo con sus convicciones y que sus votos sean contados, según la Constitución de Carolina del Norte".

En un mensaje a las juntas electorales del condado el lunes por la noche, la directora ejecutiva de la junta estatal, Karen Brinson Bell, dijo que el proceso de diseñar votos sin el nombre de Kennedy continuaría, y que los votos existentes con su nombre deberían ser cuidadosamente segregados y almacenados para evitar su uso involuntario en esta elección.

Brinson Bell instó a los condados a no distribuir votos hasta que se establezca una fecha específica. "Continuaremos colaborando con los condados y los proveedores de votos para determinar una posible fecha de inicio para la distribución de votos por correo a nivel estatal", escribió Brinson Bell.

Bajo la ley federal, los votos para votantes en el extranjero y militares deben enviarse antes del 21 de septiembre, pero Brinson Bell mencionó que la junta estatal había iniciado conversaciones con el Departamento de Defensa de EE. UU. para solicitar una extensión de esa fecha límite.

Kennedy se retiró de la carrera presidencial el mes pasado y respaldó al expresidente Donald Trump. Sin embargo, la junta electoral controlada por demócratas votó según las líneas partidarias para negarse a la solicitud de Kennedy de eliminar su nombre de la boleta, argumentando que sería impracticable reimprimir los votos y, por lo tanto, retrasar el inicio de la votación.

Kennedy recurrió la decisión, y un juez del tribunal inferior apoyó la junta electoral el jueves, concediendo a Kennedy 24 horas para apelar. Sin embargo, el viernes por la mañana, un tribunal de apelaciones revirtió esta decisión, ordenando a los funcionarios que eliminaran el nombre de Kennedy de la boleta, lo que llevó a la junta electoral a solicitar la intervención de la Corte Suprema del estado.

En su fallo, el tribunal criticó a la junta electoral, afirmando que "cualquier daño incurrido por la junta debido a la orden de reimprimir los votos es autoinfligido".

El tribunal reprendió a la junta por continuar fabricando votos incluso después de que Kennedy anunciara la suspensión de su candidatura el 23 de agosto.

Brinson Bell aclaró los comentarios del tribunal en su nota a los condados, escribiendo "para cuando la campaña de Kennedy logró comunicarse con la Junta EstatalRegarding the withdrawal process on the evening of August 26, more than half of the counties had already initiated the process of printing ballots, which would have been impossible to rectify and meet the 60-day deadline for ballots to become accessible."

Los condados serán responsables de los costos asociados con la reimpresión de los votos, lo que Brinson Bell reconoció en su nota. "Reconocemos la situación que esto plantea para usted y sus respectivos condados, y lo lamentamos profundamente".

La decisión de la junta electoral de negarse a la solicitud de Kennedy de eliminar su nombre de las boletas llevó a un litigio legal, aumentando las tensiones políticas en Carolina del Norte. A pesar de las cargas financieras y los retrasos que conllevan tener que reimprimir los votos del estado, el tribunal enfatizó que garantizar la exactitud electoral es de suma importancia en la política.

