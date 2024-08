La Corte Suprema de Arizona rechaza el intento de impedir que el referéndum sobre el aborto aparezca en la boleta de noviembre.

El grupo de abogacía antiaborto Arizona Right to Life presentó una queja contra la iniciativa de la ballot, expresando su insatisfacción con el resumen de 200 palabras utilizado para recoger firmas, alegando que el público en general fue engañado sobre la envergadura de la enmienda.

En su reciente decisión, el tribunal consideró que la descripción de la enmienda "no está obligada a explicar la influencia de la Iniciativa en las leyes y regulaciones actuales sobre el aborto".

El tribunal también declarou, "Un individuo razonable comprendería inherentemente que las regulaciones que no superen las pruebas prescritas serían declaradas inválidas en lugar de mantenerse en vigor".

La semana pasada, la Ley de Acceso al Aborto de Arizona obtuvo 577,971 firmas válidas y aparecerá en la ballot como la Proposición 139, según anunció la oficina del secretario de estado de Arizona. La iniciativa requería 383,923 firmas para calificar para la ballot.

La enmienda propuesta busca consolidar el derecho al aborto en la Constitución del estado hasta el punto de viabilidad fetal, que los profesionales médicos estiman que ocurre entre las 22 y 24 semanas de embarazo.

El martes, el tribunal superior de Arizona ordenó la inclusión de la enmienda propuesta en el panfleto informativo de las elecciones de 2024 y en la ballot de noviembre.

Antes, la Legislatura de Arizona votó para desmantelar la antigua ley de prohibición casi total del aborto del estado, de 160 años, después de que el tribunal supremo del estado la reviviera y se enfocara la atención en los derechos reproductivos en la política. La gobernadora demócrata Katie Hobbs firmó rápidamente la ley de derogación.

Actualmente, Arizona impone una limitación de 15 semanas en los abortos. Esta regulación de 2022 no incluye excepciones para violación e incesto.

A pesar de la decisión del tribunal de no profundizar en el impacto de la iniciativa en las leyes actuales sobre el aborto, el panorama político en Arizona sigue siendo caliente con el debate en curso sobre los derechos del aborto. La frustración del grupo Arizona Right to Life con el resumen de la iniciativa de la ballot ha reavivado las discusiones en el ámbito político.

