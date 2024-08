La correlación de Covid-19 revelado con un riesgo elevado de depresión, ansiedad, PTSD y diversas condiciones, sugieren los hallazgos, con los no vacunados representados como el grupo más vulnerable, según el estudio de investigación.

Advertencia: Si usted o alguien que conoce lucha con pensamientos suicidas o dificultades de salud mental, comuníquese con la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis 988 llamando al 988 para conectarse con un consejero capacitado, o busque ayuda en el sitio web de la Línea de Vida 988.

En un estudio publicado el miércoles en la revista JAMA Psychiatry, se encontró que la ocurrencia de afecciones de salud mental era más frecuente en las semanas siguientes a un diagnóstico de COVID-19, pero la aumento fue significativamente menor en individuos vacunados en comparación con los no vacunados. Entre los no vacunados, la incidencia aumentada de problemas de salud mental persistió hasta un año después de un COVID-19 grave.

El estudio también reveló que la incidencia aumentada de problemas de salud mental fue mayor y más prolongada si una persona fue hospitalizada debido a COVID-19, en comparación con aquellos que no fueron hospitalizados.

"La sorpresa principal fue que la asociación de COVID-19 con problemas de salud mental subsiguientes parecía estar limitada a COVID-19 grave que llevó a la hospitalización. Hubo poca asociación de COVID-19 que no llevó a la hospitalización con problemas de salud mental subsiguientes", escribió el Dr. Jonathan Sterne, autor del estudio y profesor de estadística médica y epidemiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Bristol, en un correo electrónico.

Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Bristol y otras instituciones en el Reino Unido encontraron asociaciones más fuertes en adultos mayores y hombres en comparación con grupos de edad más jóvenes y mujeres.

"La explicación más probable para las asociaciones más fuertes en adultos mayores es que son más propensos a desarrollar COVID-19 grave que leads a la hospitalización", explicó Sterne. "Esto también puede explicar las asociaciones algo más fuertes en hombres, pero no tenemos una explicación definitiva".

El estudio analizó datos de registros electrónicos de salud para tres grupos de adultos, de 18 a 110 años, en Inglaterra. Un grupo included aproximadamente 18.6 millones de personas diagnosticadas con COVID-19 entre enero de 2020 y junio de 2021, antes de las vacunaciones. Los otros dos grupos – que included aproximadamente 14 millones de personas vacunadas y alrededor de 3.2 millones de personas no vacunadas – fueron diagnosticados con COVID-19 entre junio de 2021 y diciembre de 2021.

Los investigadores identificaron el número de individuos en cada grupo diagnosticados con problemas de salud mental en las semanas después de sus diagnósticos de COVID-19. Los trastornos included depresión, trastornos de ansiedad generalizados, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimentarios, adicción, autolesión, suicidio y otros trastornos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión psicótica.

La depresión fue el trastorno mental más comúnmente encontrado en el estudio.

La incidencia de depresión fue 1.93 veces mayor en individuos que tuvieron COVID-19 antes de que las vacunas estuvieran disponibles, 1.79 veces mayor en el grupo no vacunado y 1.16 veces mayor en el grupo vacunado, según los investigadores.

La incidencia general de depresión permaneció elevada durante 28 semanas, y específicamente hasta 102 semanas en el grupo que tuvo COVID-19 antes de que las vacunas estuvieran disponibles, según los datos.

Las personas hospitalizadas por COVID-19 grave tuvieron la asociación más fuerte con la depresión. Entre aquellos que tuvieron COVID-19 antes de que las vacunas estuvieran disponibles, la incidencia de depresión fue 16.3 veces mayor después de un diagnóstico de COVID-19 si la infección requirió hospitalización, en comparación con 1.22 veces mayor sin hospitalización.

988 Lifeline website.

"Nuestros hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud pública y la prestación de servicios de salud mental, ya que los trastornos mentales graves están asociados con necesidades de atención médica más intensivas y efectos a largo plazo en la salud y otros aspectos negativos", dijo la Dra. Venexia Walker, investigadora principal sénior de epidemiología en la Universidad de Bristol y una de las autoras principales del estudio, en un comunicado de prensa.

El nuevo estudio se publicó durante una "oleada significativa de COVID-19" en los Estados Unidos. Los niveles de actividad viral en las aguas residuales han alcanzado los más altos registrados para una oleada de verano desde julio de 2022, y se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos apruebe pronto vacunas actualizadas contra el COVID-19 para la temporada de otoño e invierno.

Sin embargo, los nuevos datos peut

El aumento de problemas de salud mental relacionados con casos graves de Covid-19 podría deberse a la enfermedad en sí o simplemente a la hospitalización. Hay estudios que sugieren que las estancias hospitalarias prolongadas por cualquier enfermedad grave pueden llevar a un aumento de la posibilidad de que se diagnostiquen nuevos trastornos mentales a largo plazo.

Aunque este estudio reciente no determina si la asociación es específica de Covid-19 o simplemente el hecho de estar hospitalizado en general, Al-Aly sugiere que ambos factores probablemente contribuyen.

"Cuando las personas acaban en el hospital, no comen adecuadamente, no duermen bien, es un entorno alienígena para ellos, es extremadamente estresante. ¿Pone esto en riesgo a algunas personas de depresión o trastornos de estrés, entre otros problemas? Sí, efectivamente", dijo.

En un artículo publicado en The Lancet Infectious Diseases el año pasado, Al-Aly y su equipo examinaron a más de 92,000 personas. Encontraron que those hospitalized due to Covid-19 face an elevated risk of various mental health issues, whereas those hospitalized for the flu didn't show any increased risk.

"We discovered that the people who were hospitalized for Covid had a significantly higher risk of severe neurological problems, including neuropsychiatric disorders and mental health issues. When we compare individuals who were hospitalized for Covid against those hospitalized for the flu, it's quite clear that there's something unusual or peculiar about Covid that gives a higher risk of neurological and psychiatric issues", Al-Aly explained.

The study found that individuals who were hospitalized due to COVID-19 had a higher and prolonged incidence of mental health issues, including depression, compared to those who were not hospitalized. Maintaining good mental health is essential for overall well-being, and if you or someone you know is struggling, resources such as the 988 Suicide & Crisis Lifeline can offer support.

