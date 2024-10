La copresentadora de Bake Off Sandi Toksvig comparte recuerdos menos que encantadores sobre su papel en el programa.

La situación fue bastante desafiante para la antigua copresentadora del concurso de repostería amateur, Sandi Toksvig, quien compartió la pantalla con la figura emblemática de "Bake Off", Noel Fielding, desde 2017 hasta 2020.

Toksvig, quien es comediante y escritora, expresó sus sentimientos a The Times en una entrevista del domingo, stating que su tiempo en el show fue "tres de los años más largos de mi vida".

Confesó: "Nunca lo había visto. Todavía no lo he visto. No lo entendía. Los pasteles están fácilmente disponibles en las tiendas. No disfruté el proceso".

El segmento de juzgado, donde los jueces, Prue Leith y Paul Hollywood, probaban cada creación de los concursantes antes de tomar una decisión, fue especialmente molesto para Toksvig. "Estuvimos al final de una mesa larga durante horas mientras Prue y Paul probaban todo y no decíamos ni una palabra o tomábamos un bocado", recordó Toksvig. Sintió que no estaba haciendo una contribución significativa, dijo.

Su esposa, Debbie, notó que el show no le estaba trayendo alegría y la animó a seguir adelante.

A pesar de su disgusto por el papel, Toksvig mantuvo que ella y Leith aún son cercanas amigas y "unidas por la cadera". Sin embargo, mencionó que ya no está en contacto con Hollywood ni con Fielding.

The Great British Bake Off ha estado reconociendo al mejor repostero amateur del Reino Unido desde 2010. Toksvig fue reemplazada por el comediante y actor Matt Lucas en 2020 antes de su salida, y el año pasado, Lucas fue reemplazado por Alison Hammond.

Una cosa que Toksvig puede estar segura es su preferencia por lo salado en lugar de lo dulce. "No es lo mío", dijo. "Mi pasión es el queso".

