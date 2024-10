La Copa de los Presidentes vio un aumento en el temperamento: El equipo de EE.UU. asegura la décima victoria consecutiva a pesar de las acusaciones relacionadas con la controversia de jurar

Un triunfo dominical llevó a un estelar equipo estadounidense a asegurar su décima victoria consecutiva en la competencia bienal, con el capitán del equipo Keegan Bradley sellando el punto final en una victoria de 18.5-11.5 sobre el Equipo Internacional en el Royal Montreal Golf Club en Canadá.

Xander Schauffele, campeón de dos majors en 2022, inició los 12 partidos individuales finales con una victoria dominadora de 4&3 (llevando una ventaja de cuatro hoyos en los tres hoyos finales) contra Jason Day de Australia, dejando al equipo de Bradley a solo 3.5 puntos de asegurar la victoria debido a su ventaja de 11-7 al comenzar el día final.

Puntos atribuidos a Russell Henley, Patrick Cantlay, y un medio punto compartido entre el invicto Sam Burns aseguraron que, a pesar de la derrota de Scottie Scheffler ante Hideki Matsuyama, Bradley confirmara otro triunfo estadounidense, ya que el oponente Kim Si-woo no convirtió un putt de 10 pies en el último hoyo.

Este triunfo significó un hito de diez años para Bradley, quien había representado por última vez al equipo estadounidense en su derrota ante Europa en la Copa Ryder de 2014.

Ahora con 38 años, Bradley espera utilizar las lecciones de esta victoria para prepararse para su nombramiento como capitán de la 45.ª Copa Ryder en Nueva York.

"La última vez que participé en uno de estos, me convertí en el punto decisivo para los europeos en la Copa Ryder. Diez años después, tuve la oportunidad de lograr lo mismo hoy, algo que atesoraré por el resto de mi vida", compartió Bradley con la prensa.

"Aprendo mucho de Jim y Tabitha (Furyk) esta semana. Fue el mejor trabajo que he visto realizado por un capitán y por una esposa de capitán", agregó.

Un acto cuestionable

El Equipo Internacional no se rindió sin luchar, intentando obtener su primera victoria desde 1998.

Un ataque inicial de 5-0 del equipo estadounidense creó un camino hacia una victoria fácil, pero el equipo de captain Mike Weir hizo una recuperación con una impresionante barrida propia el viernes, estrechando la brecha y encendiendo la competencia.

El regreso comenzó con el joven surcoreano Tom Kim, de 22 años, una promesa del PGA Tour con tres victorias ya en su haber. El domingo, Kim había provocado los sentimientos de los estadounidenses durante un partido de cuatro bolas con Scheffler, celebrando exuberantemente después de meter un birdie de larga distancia antes de partir hacia el siguiente tee antes de que Scheffler fallara su intento posterior.

Aunque Scheffler admitió que Kim "provocó al oso", excusó el incidente como un elemento esencial de la competencia, agregando: "Después somos amigos; durante no lo somos".

El asistente capitán Kevin Kisner demostró menos tolerancia, comparando la decisión de Kim de abandonar a Scheffler durante su putt como un movimiento poco aconsejable.

"Se llevaron el fair play demasiado lejos y cruzaron la línea de la integridad", dijo Kisner a Golf Channel.

El analista de Sky Sports Paul McGinley lo etiquetó como un acto despectivo, pero Kim argumentó que no había razón para quedarse a ver el putt exitoso de Scheffler.

"No fue un intento de ser grosero o realizar maniobras desportivas; estábamos enfocados en nuestro juego", dijo el campeón de tres veces del PGA Tour.

"Puede parecer que estoy celebrando salvajemente, pero no es así; es sobre celebrar por mi equipo", agregó.

"Espíritu desafiante"

Kim volvió a estar en el centro de la polémica el sábado después de acusar al equipo estadounidense de insultarle.

Después de victorias contra Bradley y Wyndham Clark, Kim se unió nuevamente a su compatriota Kim Si-woo en un emocionante partido de cuatro bolas contra Cantlay y Schauffele.

Las tensiones aumentaron cuando Kim se sintió ofendido después de que Cantlay se negara a conceder un putt, y las hostilidades se intensificaron cuando su compañero reconoció el chip-in espectacular con una celebración de "buenas noches" del estrella de la NBA Steph Curry.

Aunque la victoria finalmente resultó prematura, las secuelas duraron más allá del último putt.

"Cuando las cosas comenzaron a calmarse, se puso notablemente feo allí afuera. Podíamos escuchar a algunos jugadores insultándonos", admitió Tom Kim.

"Creo que no se mostró buen fair play allí. Pero es parte de la diversión. Lo entiendo. El equipo estadounidense nos animó", dijo.

Schauffele negó las acusaciones, asegurando que habían mostrado el mayor cuidado hacia sus oponentes.

"Estábamos tratando de complacer a la multitud cuando ellos estaban golpeando", explicó el número dos del mundo a los periodistas.

"No tengo idea si alguien hizo algo así. No creo que ninguno de nuestros muchachos haría algo así. Entonces, no estoy seguro de lo que podría haber oído".

Tom y Si-woo juntos... Este curso podría llegar a tener alrededor de 7,000 yardas, pero esos chicos cubren aproximadamente 9,000 yardas durante una ronda de golf, al menos según mi experiencia contra ellos. Realizan algunos tiros impresionantes", compartió Schauffele.

"Es genial para el golf. Como competidor, admiro eso. No es mi estilo, pero lo aprecio porque así es como ellos juegan. Si me pusiera nervioso y perdiera la concentración, podría acabar haciendo un bogey en el siguiente hoyo, pero esos chicos están llenos de energía y haciendo birdies a diestro y siniestro", añadió.

"Siento un gran respeto por todos los miembros de ese equipo, pero los coreanos definitivamente elevan la temperatura, sin lugar a dudas".

