- La controversia que rodea los utensilios de cocina recubiertos de teflón: ¿pueden ser peligrosos para la salud?

Sin Quemar ni Pegar: El Teflón, un material de cocina popular bajo la marca Polytetrafluorethylene (PTFE), es ampliamente reconocido por sus propiedades antiadherentes. Sin embargo, surgen problemas cuando las sartenes recubiertas de Teflón alcanzan temperaturas excesivamente altas, superiores a los 360°C. Según el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, esto conduce a la emisión de gases tóxicos. Por lo tanto, nunca se deben someter las sartenes vacías recubiertas de Teflón a tales temperaturas. Según el Centro del Consumidor, estos humos incluso pueden ser letales para las aves. Este fenómeno se conoce como "Síndrome del Teflón" o "Fiebre de las Olla". En los humanos, puede causar síntomas similares a los de la gripe, etiquetados como "Fiebre del Polímero".

El aspecto positivo es que la mayoría de los procesos de cocción en sartenes recubiertas de Teflón ocurren por debajo del umbral crítico de 360°C. El sobrecalentamiento se vuelve menos probable una vez que se agrega comida con agua a la sartén.

El Teflón en sí no es problemático cuando se utiliza en objetos cotidianos como sartenes. Sin embargo, surgen preocupaciones durante su producción. El Centro del Consumidor destaca que se utilizan químicos como PFOA o GenX en el proceso de producción. Estos sustancias ya han contaminado fuentes de agua y suelo cercanas en áreas industriales. "Libre de PFOA" en tu sartén puede significar que no se utilizó PFOA, pero se utilizó otra sustancia auxiliar perjudicial como GenX en su lugar.

Los "químicos eternos" o PFOA ingresan a nuestros cuerpos a través del consumo de alimentos. Un estudio de la Agencia Ambiental encontró que casi todos los niños estaban contaminados con PFOA. Esta sustancia puede causar cáncer y representa un riesgo incluso para los niños nonatos. Desde 2013, el PFOA se ha clasificado como una sustancia especialmente peligrosa.

A pesar de estas preocupaciones, las sartenes recubiertas de Teflón se consideran generalmente seguras si se utilizan y mantienen adecuadamente. Para minimizar los riesgos, se debe evitar el sobrecalentamiento. No calientes una sartén vacía recubierta de Teflón ni la sometas a temperaturas extremadamente altas. Esto puede dañar el recubrimiento y promover la liberación de gases tóxicos. Evita el uso de utensilios metálicos que puedan rayear el recubrimiento. En su lugar, opta por utensilios de madera o silicona. Si el recubrimiento de tu sartén está dañado o desgastado, es aconsejable reemplazarla para reducir el riesgo de partículas contaminantes en tus alimentos.

El Centro del Consumidor recomienda alternativas: las sartenes de acero inoxidable o de hierro fundido, por ejemplo, son duraderas con un adecuado cuidado. Las sartenes de hierro fundido desarrollan un buen efecto antiadherente después de la temporada. Otros materiales como esmalte o cerámica también están disponibles. Sin embargo, ten cuidado con las descripciones como "recubierto de cerámica". Algunos fabricantes utilizan PTFE, una sustancia plástica, con aditivos de partículas cerámicas en lugar de cerámica pura. Para asegurar un recubrimiento verdaderamente libre de fluoruro, busca etiquetas "libres de PTFE" en sartenes, moldes para hornear, planchas para waffles, machines para hacer pan y artículos similares, como sugiere el Centro del Consumidor.

