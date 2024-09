La contienda gubernamental de New Hampshire, con grandes apuestas, examina la influencia de los votantes que apoyan a candidatos de diferentes partidos políticos, apodados "divididores de boletos".

El exsenador republicano de un solo mandato está intentando de nuevo en Nuevo Hampshire este año, luchando en la contienda gubernamental más intensa del país.

Sin embargo, la influencia del candidato presidencial principal es significativa, lo que causa inquietud entre algunos republicanos en Nuevo Hampshire, ya que dudan de la cantidad de seguidores de Kamala Harris que Ayotte pueda persuadir si Trump parece destinado a perder en la zona.

Los demócratas están tratando de convertir la competencia en un problema nacional, atacando a Ayotte por el aborto y Trump. Sin embargo, los republicanos están intentando centrarse en temas locales, menospreciando el mandato de Craig como alcalde de Manchester, relacionándolo con los problemas de sintecho y drogas de la ciudad.

"Ella no parecía estar haciendo ningún esfuerzo para ayudar", comentó Ray Lawrence, un residente de 73 años, terminando el almuerzo en Manchester. Lawrence admira los registros de Ayotte en el Senado y la antigua fiscal general y apoya a Trump.

Por otro lado, Claudette Laroche, una residente de 71 años de Hooksett, dijo su razón para apoyar a Craig: "Ella lucha por las mujeres".

La contienda entre Ayotte y Craig pondrá a prueba la durabilidad de la división del voto en un estado que lo hace con más frecuencia que la mayoría, pero también se inclina ligeramente hacia el azul en el nivel federal. Hillary Clinton ganó Nuevo Hampshire por un margen estrecho en 2016; Joe Biden aumentó esa victoria cuatro años después.

"Si los votantes deciden que están votando en contra de Trump, no veo evidencia de muchos que hagan una distinción entre otros republicanos y Trump", dijo el exjefe del partido republicano del estado Fergus Cullen, un partidario de Ayotte y autoproclamado "republicano nunca Trump".

"Hay muchas evidencias de que los votantes saben cómo dividir su voto, pero esta es una carrera por un escaño abierto", observó Cullen, notando el registro más débil de Ayotte en comparación con el de Sununu.

El aborto influye en los votantes demócratas

En su campaña de reelección de 2016, Ayotte retiró su apoyo a Trump después de la publicación de la cinta de "Access Hollywood". Muchos atribuyeron su estrecha derrota ante la demócrata Maggie Hassan a este movimiento, ya que supuestamente disminuyó el apoyo a ella entre los seguidores de Trump.

Este año, Ayotte está a favor de Trump.

"Por supuesto, tuvimos nuestras diferencias en el 16", dijo Ayotte durante una entrevista con WMUR mientras buscaba la nominación del GOP. "Pero con dónde estamos como país ahora, no hay duda de que él es la mejor opción".

El cambio de Ayotte sobre Trump ha sido un objetivo de los ataques demócratas, formando parte de su estrategia más amplia para cuestionar su integridad.

" Ahora que Kelly Ayotte está corriendo de nuevo, dirá cualquier cosa para ganar", dice el narrador en un anuncio del Partido Demócrata de Nuevo Hampshire, mostrando sus comentarios de 2016 sobre Trump.

Los demócratas acusan a Ayotte de tener una postura controvertida sobre el aborto, citando ciertos votos del Senado, como la financiación de Planned Parenthood, y su papel como guía en el proceso de confirmación del juez de la Corte Suprema nombrado por Trump, Neil Gorsuch, que votó para revocar Roe v. Wade.

"Ella ha tenido demasiada historia con Kelly Ayotte", comentó Arthur Lahey de 40 años mientras caminaba por Elm Street.

Ayotte, que se ha descrito como "pro-vida", argumenta que defenderá "la ley de Nuevo Hampshire", que permite el aborto hasta las 24 semanas.

" No cambiaré esta ley, y usaré el bolígrafo de veto si alguien me envía una ley que sea más restrictiva en tus derechos", dice Ayotte en un anuncio.

"Todos sabemos lo que están haciendo", dice en otro spot, reaccionando a las acusaciones de sus oponentes demócratas. "Politizando el aborto para ganar votos. Es incorrecto y no es Nuevo Hampshire".

Estas declaraciones no parecen convencer a Bill Lonergan, de 62 años, que estaba fuera en Manchester en un viernes lluvioso. "Estoy un poco preocupado por Ayotte en el aborto", dijo, sosteniendo a su nieta pequeña. "No confío en ella", continuó, argumentando que su posición de no firmar restricciones de aborto sonaba demasiado cautelosa.

La campaña de Ayotte no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

Los republicanos destacan el orden público

En el restaurante Puritan Backroom de Manchester, dos seguidores de Trump en la barra dijeron que apoyaban a Ayotte.

"Ella es conservadora", dijo Susan Berntsen de 59 años, lamentando la gestión de Craig de Manchester, que ahora tiene un alcalde republicano.

Berntsen y su hermana afirmaron que la homelessness y la mendicidad en las calles se habían vuelto inmanejables, lo que hacía poco atractivo el comedor al aire libre.

" No confío en ella", concluyó Berntsen, repitiendo la misma frase que los demócratas han utilizado contra Ayotte.

"Kelly Ayotte no es una candidata favorita", agregó Berntsen. "Somos seguidores de Trump y se distanció de él" durante la carrera al Senado de 2016. "Pero debemos considerar lo que es mejor para el estado ahora".

Los anuncios del lado de Ayotte critican a Craig por agravar el problema de la homelessness de Manchester -mostrando imágenes de un lugar comúnmente conocido como "Craigville", un campamento de sintecho-. También la acusan de intentar aumentar los impuestos de Manchester seis veces. En un estado que no tiene impuestos sobre la renta, los republicanos están intentando explotar los temores de que la ciudad "se convierta en Massachusetts", relacionando a Craig con la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey.

Los concejales de Manchester, bajo el liderazgo de Craig, aprobaron presupuestos que excedieron el límite de impuestos de la ciudad -un límite que restringe la cantidad de ingresos que pueden generarse mediante impuestos sobre la propiedad-, aunque esto no fue un componente de las propuestas presupuestarias personales de Craig. La campaña de Craig mantiene que durante su mandato, los gastos de la ciudad aumentaron debido a la reducción de la financiación del estado, y los impuestos sobre la propiedad en general disminuyeron. Ella ha dicho que como gobernadora vetaría cualquier propuesta de impuesto sobre la venta o la renta, pero apoya el impuesto sobre los dividendos, argumentando que afecta a los acaudalados.

En una entrevista en su oficina de campaña de Manchester, Craig destacó su compromiso con abordar la situación de las personas sin hogar – estableciendo el primer refugio financiado por la ciudad – y construyendo viviendas asequibles, al mismo tiempo que destacaba la participación de Ayotte con el gigante de la inversión privada Blackstone. Un reciente anuncio de Craig busca retratar a Manchester en una luz más positiva, con el exgobernador demócrata John Lynch elogiando los trabajos de manufactura avanzada de la ciudad.

Los anuncios del GOP que retratan a Manchester en una luz negativa han recibido críticas de algunos votantes de Manchester, lo que ha llevado a la campaña de Ayotte a retirar un anuncio del mes pasado que sugería incorrectamente que un asesinato notorio había ocurrido mientras Craig era alcaldesa.

Sin embargo, el exjefe republicano Cullen cree que las críticas más amplias a la administración de Manchester pueden resultar efectivas, ya que la mayoría de los votantes del estado no viven allí. "Los alcaldes tienen desafíos para subir debido a esta razón", afirmó.

Craig recibe el apoyo de ambos partidos nacionales y una fuerte campaña coordinada de los demócratas en el estado, mientras que la campaña de Ayotte depende principalmente de ella. Ella ha obtenido el apoyo de la Asociación de Gobernadores Republicanos, que recently mentioned not allocating additional funds for North Carolina – the only other highly competitive gubernatorial race in the cycle – following a CNN report about the GOP candidate's provocative remarks.

"The RGA is fully dedicated to retaining New Hampshire's Republican control to ensure New Hampshire's prosperity persists, and there's no one better suited for this task than Kelly Ayotte", claimed RGA spokesperson Courtney Alexander in a statement. "Joyce Craig neglected Manchester and, if given the chance, would do the same to the whole Granite State."

A recent poll conducted in the Granite State by the University of New Hampshire revealed no clear front-runner between Ayotte and Craig.

Sin embargo, si Harris gana New Hampshire, la pregunta sigue siendo: ¿con qué margen estrecho necesitaría Ayotte superar para mantener la gobernación en manos republicanas?

Si es menos de un dígito, Cullen cree que Ayotte puede emerger victoriosa.

Mike Dennehy, un estratega republicano de New Hampshire, estuvo de acuerdo: "Puedes arrancar unos pocos puntos porcentuales – perhaps 3 o a lo sumo 4".

Sin embargo, Dennehy comentó que más allá de eso se vuelve difícil.

"Creo que si Trump pierde por 6 a 8 puntos, es probable que los demócratas ganen la Cámara de Representantes", afirmó.

