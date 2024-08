- La contienda electoral está llegando a su fin.

A medida que se acercan las muy esperadas elecciones estatales en Turingia y Sajonia, los partidos políticos están de vuelta, tratando de ganar a los votantes. La Alternativa para Alemania (AfD) está celebrando su último mitin en Erfurt, con el candidato principal Björn Höcke y la copresidente federal Alice Weidel previstos para hablar. Mientras tanto, La Izquierda, liderada por el candidato principal y ministro presidente saliente Bodo Ramelow, está haciendo campaña en Gera.

En Sajonia, la candidata principal de La Izquierda, Susanne Schaper, está finalizando su campaña en Leipzig. En cuanto a las alianzas en Zwickau y Dresde, están planeando manifestaciones para promover la tolerancia y la democracia antes de las elecciones. Se espera que más de 8.000 personas asistan al mitin en la capital del estado.

Estas elecciones podrían alterar significativamente los paisajes políticos de ambos estados, especialmente en Turingia, donde formar un gobierno podría resultar todo un desafío.

Según las últimas encuestas del ZDF Politbarometer, la AfD lidera en Turingia con el 29%, muy por delante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) con el 23% y la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) con el 18%. En Sajonia, la CDU lidera con el 33%, seguida de cerca por la AfD con el 30%. La Partido de la Izquierda no se espera que entre en el parlamento estatal, con los Verdes y los Socialdemócratas (SPD) obteniendo el 6% en las encuestas. La BSW está en el 12%.

El político Manfred Güllner encuentra difícil predecir los resultados en Sajonia y Turingia. Ambos ministros presidentes salientes, Ramelow y Michael Kretschmer (CDU), tienen altos índices de aprobación.

La visita del Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) a Sajonia fue recibida con abucheos

Las elecciones han visto un aumento en la campaña de los partidos, con los principales políticos federales asistiendo a los mítines finales en los dos estados. El Canciller Scholz, representando al SPD, asistió al evento final del partido en Chemnitz, que fue recibido con protestas ruidosas. El mitin cercano del micropartido de extrema derecha Freie Sachsen podía escucharse abucheando y silbando durante todo el evento.

Durante su discurso, el Canciller destacó la importancia de atraer a trabajadores de otros países para mantener la prosperidad y las perspectivas futuras de Alemania. "De lo contrario, no funcionará", dijo, destacando la necesidad de un mercado laboral abierto, protección para los que buscan refugio y regulaciones claras para la gestión de la inmigración.

La presidenta del SPD, Saskia Esken, está preocupada por el rendimiento de su partido en las encuestas

Saskia Esken, presidenta del SPD, está preocupada por las perspectivas de su partido en las próximas elecciones. "Estamos luchando para asegurarnos de que los socialdemócratas permanezcan representados en los parlamentos estatales y en gobiernos estables", dijo a Augsburger Allgemeine.

Las últimas encuestas muestran al SPD obteniendo entre el 6 y el 7% en ambos estados, lo que podría no alcanzar el umbral del 5% requerido para entrar en el parlamento estatal. "Por supuesto, esto es una gran preocupación y pesa mucho en mi corazón", dijo Esken. "Debemos comunicar claramente que el SPD está por la justicia social, buenos salarios y política educativa exitosa".

Esken criticó el fuerte rendimiento de partidos como la AfD y la BSW en las encuestas. "Es alarmante, y es especialmente sorprendente considerando que la gente aún no sabe exactly what están obteniendo con la BSW", dijo. "Parece que están dispuestos a apostar por una cantidad desconocida".

En las encuestas para Turingia, la CDU queda atrás de la AfD y la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW), obteniendo solo el 23% de los votos, mientras que en Sajonia, la CDU lidera con el 33%.

