La construcción en la "capital de los rascacielos" de China no muestra signos de desaceleración

Como muchas otras ciudades chinas, Shenzhen está loca por los rascacielos.

De los 128 edificios de más de 200 metros que se terminaron en el mundo el año pasado, el 70% estaban en China, según el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH).

Shenzhen fue responsable de 11 de ellos, más que todo Estados Unidos y casi el doble que cualquier otra ciudad china (Chongqing y Guangzhou empataron en segundo lugar, junto con Goyang, en Corea del Sur, con seis rascacielos cada una).

Alta por diseño

La relación de la ciudad con los rascacielos se remonta a 1980, cuando el líder reformista chino, Deng Xiaoping, declaró que una franja de tierras de labranza a lo largo de la frontera con Hong Kong se convertiría en una Zona Económica Especial.

La decisión significaba que las empresas podrían operar con menos restricciones propias de una economía planificada: el primer gran experimento chino con el libre mercado desde la revolución comunista de 1949. Inversores de Hong Kong y de otros lugares se apresuraron a cruzar la frontera para construir fábricas y otros negocios.

Desde el principio, los urbanistas decidieron que sería una ciudad de rascacielos. Según el profesor de arquitectura de la Universidad de Hong Kong Juan Du, cuyo libro "The Making of Shenzhen: A Thousand Years in China's Instant City", se publicará el año que viene.

Los edificios más altos del mundo

"En Shenzhen, (los rascacielos) están realmente ligados a la imagen de la ciudad", explica por teléfono. "Entre principios de los 80 y principios de los 90, Shenzhen fue la ciudad china con más edificios altos.

"El término 'velocidad Shenzhen' se acuñó a partir de (la época de) la construcción de los primeros rascacielos de la ciudad. Cuando Deng Xiaoping hizo su primera visita a Shenzhen, le entusiasmó la velocidad a la que se construían los edificios altos".

En la actualidad, Shenzhen ha evolucionado más allá de sus raíces manufactureras para convertirse en un centro de industrias de servicios, especialmente tecnología y diseño. A menudo descrita como el "Silicon Valley chino", la ciudad alberga grandes empresas como Tencent (que ha construido dos rascacielos) y una red de miles de empresas más pequeñas.

Pero la geografía de Shenzhen también influye: el centro de la ciudad está situado en una estrecha franja entre montañas y la frontera con Hong Kong. Una creciente red de líneas de metro y una nueva conexión ferroviaria de alta velocidad con Hong Kong han hecho que esta franja sea aún más deseable, empujando el desarrollo hacia arriba en vez de hacia fuera.

Ciudades en desaceleración

Shenzhen no parece mostrar signos de desaceleración. Además de los 49 edificios actuales de más de 200 metros, hay otros 48 rascacielos en construcción, según datos del CTBUH.

Pero mientras Shenzhen crece hacia el cielo, el espacio de oficinas vacío en otras grandes ciudades ha llevado a los analistas del mercado a especular con la posibilidad de que China esté atrapada en una espiral de exceso de construcción. Según un informe de la inmobiliaria Colliers International, la tasa de oficinas vacías en Pekín, que se situaba en el 8% a finales de 2016, se prevé que aumente hasta el 13% a finales de 2019. El informe señalaba que "la creciente oferta de oficinas seguirá superando el crecimiento de la demanda."

En Shanghái, el edificio más alto del país, la Torre de Shanghái de 632 metros, ha permanecido en gran parte vacía desde su apertura en 2015, con uno de los principales promotores del proyecto, Gu Jianping, admitiendo en una ceremonia de premios el año pasado que "el mayor desafío que enfrenta China es cómo construir menos rascacielos."

En toda China, la carrera hacia arriba ha dado lugar a hitos descomunales (como la Torre Zifeng de Nanjing, que casi duplica la altura del siguiente edificio más alto de la ciudad) en zonas donde no había suficiente demanda para justificar la construcción. Se construyeron ciudades enteras en lugares como Ordos, un polvoriento puesto avanzado en el desierto de Gobi, que permaneció vacío durante años. En Tianjin se construyeron nada menos que tres distritos centrales de negocios llenos de rascacielos, incluido uno modelado descaradamente a imagen y semejanza de Manhattan.

Algunos medios de comunicación han señalado el llamado "Índice de Rascacielos", una idea propuesta por primera vez por el economista Andrew Lawrence en 1999, que sugiere que un aumento de la inversión en rascacielos es un presagio de recesión.

En contra de la tendencia

Pero más que una señal de recesión, el aluvión de nuevos rascacielos en Shenzhen puede ser simplemente un reflejo de su pujante economía. Con el PIB per cápita más alto de todas las grandes ciudades chinas, Shenzhen también está experimentando una subida vertiginosa de los precios del suelo.

El año pasado, el mercado inmobiliario de la ciudad fue nombrado el más caro de China continental, con viviendas que se vendían a una media de 6.500 dólares por metro cuadrado, según SouFun, que realiza un seguimiento de los precios de la vivienda en 100 ciudades chinas. En el mercado de oficinas se ha producido una tendencia similar, según David Ji, responsable de investigación para la Gran China de la consultora inmobiliaria Knight Frank.

"Shenzhen tiene mucha demanda de oficinas de grado A, a diferencia de otras ciudades continentales que sólo buscan la altura para competir entre sí", explica por teléfono.

Y aparte del Ping An Financial Centre, de 600 metros, que se convirtió en el cuarto edificio más alto del mundo cuando se inauguró el año pasado, Ji dijo que "los edificios construidos en Shenzhen no suelen ser tan altos en comparación con Shanghái u otras ciudades".

En otras palabras, puede que Shenzhen esté construyendo muchos rascacielos, pero la mayoría no son espectaculares.

Según Stefan Krummeck, arquitecto de Hong Kong, en lugar de tolerar proyectos vanidosos, los urbanistas fomentan los que encajan con la ciudad. Su empresa, TFP Farrells, diseñó KK100, una torre de 442 metros que es actualmente la segunda más alta de Shenzhen. Más que un hito aislado, el rascacielos forma parte de un antiguo pueblo que se remodeló junto con KK100.

"Los rascacielos siempre tienen algo de egoísmo, pero en Shenzhen es más sostenible: las torres son razonablemente modestas", explica por teléfono. Sólo hay unas pocas torres de gran altura y están bastante bien integradas en el tejido urbano".

"Que yo sepa, las torres están llenas y las calles están animadas. Funciona bastante bien".



