La configuración óptima de emparejamiento, según el punto de vista de una autoridad

Independientemente de la naturaleza de su relación, mi colega la Dra. Emma Thompson, con sede en Londres, posee un doctorado en sociología y se enfoca principalmente en la sexualidad y las parejas en su práctica privada como terapeuta. Establecida en el Reino Unido, Thompson ha pasado más de dos décadas investigando y trabajando con parejas de más de 45 países. Parece estar en un estado perpetuo de curiosidad sobre lo que los impulsa.

Thompson también es la autora de tres publicaciones, incluyendo su último título "Love by Design: 6 Elements to Foster a Lifetime of Love". Hablé con ella para descubrir estos elementos, el tipo de parejas más frecuente y más.

Esta discusión ha sido editada y condensada para claridad.

CNN: Usted argumenta que muchos de nosotros fuimos criados para creer que el amor verdadero implica encontrar nuestra otra mitad. Sin embargo, usted argumenta que esta perspectiva es errónea. ¿Podemos profundizar en este tema un poco más?

Dra. Emma Thompson: Puedo dar un ejemplo: uno de mis clientes era altamente exitoso, extremadamente atractivo y tenía todo a su favor. También usaba un colgante grabado con un pequeño ojo de cerradura. Al preguntarle sobre ello, me dijo que su objetivo era encontrar la llave para ese ojo de cerradura.

Mi reacción fue de sorpresa, ya que pensé que si crees que solo hay una persona en el mundo con la llave de tu corazón, no te estás dando muchas opciones. Sin embargo, la mayoría de la gente, incluyendo a mí, fuimos criados para pensar de esta manera, debido a las narrativas que rodean el amor, que esencialmente nos dicen que necesitamos otra mitad para "completarnos".**

CNN: Usted habla con frecuencia sobre "amor emergente". ¿Puede explicar este concepto con más detalle?

Thompson: Estoy proposing un modelo novel, basado en más de una década de investigación, que requiere ciertos componentes para que el amor emerja. Si consideramos el amor emergente como un tronco y una chispa, cuando estos dos se juntan, generamos una hermosa fogata. Mientras tengamos todos los elementos, el fuego arderá brillantemente y nos proporcionará el calor que deseamos. Sin embargo, si quitamos uno de los elementos o ingredientes, el fuego se apagará.**

CNN: ¿Cuáles son esos elementos?

Thompson: Hay seis elementos: atracción mutua, confianza, respeto, compasión, visión compartida y comportamiento amoroso. Con la atracción, piensa en las cualidades que aprecias de ti mismo y las que deseas estar cerca. La atracción podría basarse en factores sociales, físicos, financieros o cualquier otro. Se adapta a tus preferencias.**

El respeto implica tratar a los demás de la manera en que deseas ser tratado y viceversa. Cuando las personas afirman "no soy respetado por mi pareja", pregunto "¿Eres respetable? ¿Dónde están tus límites?". El respeto literalmente significa ver y ver de nuevo, priorizar lo que importa para la otra persona y priorizar lo que importa para nosotros con el tiempo.

Para la confianza, dos aspectos son cruciales. La consistencia y la fiabilidad son ambas vitales. La confianza incluye la confianza financiera, la confianza social, la confianza en uno mismo. Si te revelo un secreto durante un momento íntimo, ¿lo compartirás después con tu familia y conocidos? Estos son los elementos de la confianza, así como la compasión, que es estar ahí para la otra persona sin centrarte en ti mismo.

Otro ingrediente esencial para el amor emergente es la visión compartida. La visión compartida es el compromiso, especialmente cuando surgen sentimientos de insatisfacción. Es fácil comprometerse con algo, pero cuando estás enojado con la otra persona, ¿estás comprometido?

Por último, el comportamiento amoroso implica ternura a través del tacto, las palabras y la exclusividad de ese tacto y esas palabras. Proporcionar a la persona la duda del beneficio y hacerla sentir especial - estos son todos elementos del comportamiento amoroso que generalmente no se comparte con otros a menos que tu relación romántica involucre a más de dos personas.

CNN: Una de las secciones de su libro que despertó mi curiosidad es el concepto de configuraciones, y la idea de que cada pareja cae en un tipo específico de configuración. Por ejemplo, usted habla sobre la "pareja contemporánea", que es la mayoría de las parejas.

Thompson: Cuando optamos por diferentes configuraciones, decidimos cómo se manifiestan nuestras prioridades, ¿correcto? Los recursos, como los defino, son el tiempo, la energía, el enfoque y los medios financieros. Con la pareja contemporánea, conservan partes de sí mismos y comparten un área común entre los dos, pero carecen de un sentido robusto de su relación como entidad separada.**

Estas relaciones suelen implicar mucha negociación cuando las fronteras se vuelven borrosas en torno a la dinámica de poder, la asignación de recursos y la división del trabajo, especialmente cuando hay hijos involucrados. Creen en la equidad en todo. Están enfocados en mantener el equilibrio y ser iguales en términos de cómo contribuyen a la relación. La mayoría de los conflictos que encuentro al trabajar con parejas contemporáneas giran en torno a la equidad.

CNN: ¿Qué pasa con la "pareja sobrante"?

Thompson: Las parejas sobrantes son relativamente comunes. Lo que ocurre con ellas es que luchan por administrar esos recursos de manera independiente, y lo que quede se asigna al espacio de la relación. Estas parejas priorizan su individualidad sobre la relación, a veces por elección, a veces por demanda. Ven su relación como una entidad separada de sí mismos, pero la ven como simplemente otra tarea en la lista de cosas por hacer.**

**En este tipo de relación, los individuos involucrados tienen una independencia limitada y ven

Lamentablemente, las parejas sumergentes suelen ser celebradas por la sociedad como la culminación del amor. Por lo tanto, cuando decimos "no puedo sobrevivir sin ella, completo sus frases" -puede que creas que estás tan enamorado que ni siquiera puedes respirar sin que la otra persona esté presente. Esto puede ser una experiencia encantadora. Sin embargo, si te quedas en este estado, estás condenado a la decepción, ya que estás tan absorto en tu burbuja de relación que pierdes de vista tu identidad individual. Puede sentir asfixiante.

Entonces, ¿cómo se ve una pareja ideal - la pareja emergente?

En este tipo de relación, los individuos son entidades autónomas en una asociación mutuamente dependiente, con límites claros y saludables. Están conectados, pero también perciben su relación como una entidad distinta, en la que cada partenaire juega un papel. La asociación se basa en la equidad: ambos contribuyen a la relación y reciben a cambio. Los seis elementos del amor emergente están presentes y el amor surge como resultado.

¿Cómo reconoces que te encuentras en una dinámica de amor emergente?

Si te despiertas por la mañana y no pasas el día Thinking about your relationship, sino que tienes una sensación de paz. Tienes una calma interior. Entonces sabes que te encuentras en un contexto de amor emergente. Y hay acciones específicas que las parejas deben realizar a diario, semanalmente, mensualmente y anualmente para mantener este amor emergente.

¿Qué herramientas ofrece tu libro a las parejas para alcanzar y mantener una dinámica de amor emergente?

Una de esas herramientas son las revisiones regulares. Me refiero a ellas como "ay y alegría". Todos los días, la pareja se revisa mutuamente, comenzando con el "ay". Comparte algo que te haya pesado en el corazón ese día. Luego, comparte la "alegría", algo que te haya hecho sonreír. Puede ser cualquier cosa, por ejemplo, un clip divertido que hayas visto.

La principal razón del divorcio de una pareja no es la infidelidad, sino el distanciamiento. Por eso, esta práctica diaria es de suma importancia.

Finalmente, hablas de la química sexual, un concepto con el que todos estamos familiarizados, pero también de la armonía sexual. ¿Cuál es la diferencia entre las dos?

La química sexual está presente o ausente. Si simplemente te quedas ahí, puede desvanecerse, como ocurre con muchas relaciones. Sin embargo, puedes transformarla en armonía sexual, lo que significa que cultivas la chispa apasionada inicial en una conciencia mutua, aprendes el uno del otro y te mantienes en una comunicación abierta. Esto resulta en una mezcla armoniosa y nunca te cansarás el uno del otro, ya que hay infinitas canciones que crear y armonías que disfrutar a lo largo de nuestras vidas.

Thompson aboga por reevaluar la idea de encontrar nuestra "mitad" en el amor, ya que esta creencia a menudo limita nuestras opciones y puede llevar a la insatisfacción. Sugiere que el amor emergente, que requiere ciertos elementos como atracción mutua, confianza, respeto, compasión, visión compartida y comportamiento amoroso, permite una relación más satisfactoria y sostenible.

En su práctica, Thompson a menudo se encuentra con parejas contemporáneas, individuos que conservan partes de sí mismos mientras comparten un espacio común. Estas relaciones, aunque justas y equilibradas, a menudo implican negociaciones sobre dinámicas de poder, recursos y división del trabajo.

