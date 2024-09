La Conferencia Pac-12 prevé la reconstrucción, incorporando cuatro escuelas de la Conferencia Mountain West.

La conferencia anunció el jueves que cuatro instituciones de la Mountain West Conference – Boise State, Colorado State, Fresno State y San Diego State – se unirán a la Pac-12 a partir del 1 de julio de 2026.

La Pac-12 ha enfrentado desafíos en los últimos años, reduciendo sus escuelas miembro a solo Oregon State y Washington State. Según las pautas de la NCAA, una conferencia debe tener al menos ocho escuelas para ser clasificada como División I de Fútbol Bolsa (FBS).

En abril, la Junta Directiva de la División I de la NCAA decidió revocar el estado autónomo de la Pac-12, efectivo el 2 de agosto, clasificándola como una conferencia FBS no autónoma. La conferencia ahora tiene dos años para cumplir con los requisitos de la FBS.

La Pac-12 sufrió un gran revés cuando diez escuelas se fueron, con Stanford y Cal yendo a la Atlantic Coast Conference (ACC), Washington, Oregon, USC y UCLA uniéndose a la Big Ten, y Arizona, Arizona State, Colorado y Utah mudándose a la Big 12.

La comisionada de la Pac-12, Teresa Gould, declaró: "Durante más de un siglo, la Conferencia Pac-12 ha sido una figura destacada en los deportes interuniversitarios. Continuaremos buscando oportunidades pioneras e innovadoras para el desarrollo y el progreso, con el objetivo de beneficiar a nuestras instituciones miembro y a nuestros atletas estudiantiles. Estoy agradecida con nuestra junta por sus esfuerzos en dar la bienvenida a la Universidad Estatal de Boise, la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad Estatal de California, Fresno, y la Universidad Estatal de San Diego a la conferencia. Una nueva y emocionante era para la Conferencia Pac-12 comienza hoy".

La comisionada de la Mountain West, Gloria Nevarez, había emitido previamente un comunicado Regarding the potential exits of its members before the Pac-12 announced its decision.

"La Conferencia Mountain West está al tanto de los rumores sobre posibles salidas de nuestros miembros y proporcionaremos actualizaciones adicionales pronto. Si algún miembro decide irse, estará sujeto a nuestras normas y políticas. Los términos de nuestro acuerdo de programación se aplicarán a la Pac-12 si aceptan miembros de la Mountain West. Nuestro Consejo de Directores está deliberando nuestro siguiente movimiento. La Mountain West tiene una distinguida historia de 25 años y continuará prosperando en los próximos años".

Cuando se contactó a la Mountain West por CNN el jueves en respuesta al anuncio de la Pac-12, no se proporcionó una actualización del comunicado.

El agregado de la Universidad Estatal de San Diego a la Pac-12 probablemente mejorará la oferta deportiva competitiva de la conferencia. Entendiendo la importancia de tener al menos ocho escuelas en una conferencia FBS, la Pac-12 está buscando activamente llenar su plantilla.

