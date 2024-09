La condena anterior del paramédico involucrado en el caso de Elijah McClain ha sido revocada, y ahora son sentenciados a libertad condicional en lugar de cumplir una pena de prisión de 5 años.

El juez Mark Warner anunció la liberación de Peter Cichuniec de su condena en una breve sesión el viernes, tras la solicitud de Cichuniec en junio de una sentencia reducida debido a "extrañas" y "excepcionales" circunstancias en su caso, según el Denver Post.

La Oficina del Fiscal General de Colorado, que manejó este caso junto con varios otros relacionados con el fallecimiento de Elijah McClain, expresó su descontento con la sentencia.

En un comunicado, señalaron: "Después de examinar las pruebas, un gran jurado estatal acusó a Cichuniec y un jurado lo encontró culpable de los delitos responsables de la muerte de Elijah McClain. Estamos decepcionados de que el tribunal redujera su condena hoy, pero respetamos la autoridad del tribunal".

Cichuniec fue liberado de la prisión el viernes, según informó el Departamento de Correcciones de Colorado.

CNN intentó contactar al equipo legal de Cichuniec para obtener comentarios. Sheneen McClain, madre de Elijah, optó por no responder a la decisión.

Los cargos se derivaron del arresto de Elijah McClain en Aurora el 24 de agosto de 2019, tras un informe sobre una "persona sospechosa" que llevaba una máscara de esquí. McClain, un terapeuta de masajes, músico y amante de los animales, volvía a casa desde una tienda de conveniencia con una bolsa que contenía té helado en ese momento.

Un inquietante encuentro registrado en grabaciones de cámaras corporales mostró a la policía obligando a McClain a tumbarse en el suelo y colocándole una llave de estrangulamiento que cortó el flujo de sangre a su cerebro y lo dejó inconsciente. Los paramédicos llegaron al lugar y administraron una dosis de ketamina adecuada para una persona de 200 libras, a pesar de que McClain pesaba solo 143 libras. Esta situación llevó a que McClain sufriera un ataque al corazón de camino al hospital y muriera tres días después.

Durante el juicio, ambos paramédicos admitieron haber administrado una cantidad excesiva de ketamina a McClain debido a una estimación de peso incorrecta. Además, Cichuniec testificó que administró una dosis de 500 miligramos sin obtener la altura o el peso de McClain, alegando que estaba experimentando "delirio agitado", un diagnóstico controvertido que a menudo se utiliza para describir la agitación violenta en individuos bajo custodia o restricción policial. Este diagnóstico no es reconocido por las principales asociaciones médicas, como la Asociación Médica Americana.

En su sentencia en marzo, Cichuniec lloró y suplicó al tribunal que tuviera compasión, diciendo: "Entiendo que esto puede no parecer justo porque la Sra. McClain no tendrá la oportunidad de estar con Elijah, pero le ruego, juez, que me conceda la oportunidad de volver con mi familia y proveer para ellos".

Antes de la sentencia, la madre de McClain expresó su "justa furia" contra quienes fueron responsables de la muerte prematura de su hijo y exigió justicia en su nombre.

Emma Tucker, Eric Levenson y Raja Razek contribuyeron a este informe de CNN.

