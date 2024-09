La comparación entre la acusación contra Sean 'Diddy' Combs y el caso R. Kelly, destacando una distinción significativa.

Pero el caso de Combs se asemeja al de R. Kelly de una manera diferente: en ambos casos, los fiscales emplearon una aplicación única de la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO) para acusarlos de utilizar su poder y fama para manipular recursos, negocios y individuos que respondían ante ellos para cometer delitos – y attempts para ocultarlos.

"Indudablemente, hay similitudes entre estos casos", afirmó Nadia Shihata, la ex fiscal federal que manejó el caso de 2021 contra Kelly en el Distrito Este de Nueva York, uno de dos juicios que llevaron al derrumbe de Kelly.

"Indiscutiblemente, las acciones en cada caso difieren. Sin embargo, hay esta idea de una figura renombrada que utiliza el personal y la comitiva a su disposición para facilitar graves delitos de violencia sexual", explicó Shihata a CNN, "y para aplicar coerción y control sobre las víctimas para persuadirlas a participar en actividades sexuales que de otra manera no lo harían".

Actualmente, Kelly está preso por 30 años debido al juicio de Nueva York por conspiración de racketeering y tráfico sexual, y 20 años por otro juicio en el Distrito Este de Illinois, donde fue condenado por cargos de pornografía infantil y seducción de un menor. Kelly ha apelado ambas condenas y, en julio, solicitó al Tribunal Supremo de EE. UU. que revocara su condena de Illinois, argumentando que los cargos caían fuera del plazo de prescripción.

Mientras tanto, Combs fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por tres cargos: conspiración de racketeering, tráfico sexual y transporte para prostituirse. Se ha declarado no culpable y enfrenta hasta cadena perpetua si es condenado.

Una diferencia significativa entre los dos casos es que los juicios de Kelly involucraron a víctimas menores de edad, mientras que Combs no ha sido acusado de maltrato a menores – y podría surgir una estrategia de defensa de los abogados de Combs argumentando que sus supuestas víctimas fueron participantes dispuestas.

Sin embargo, las acusaciones contra Combs son "cargos extremadamente graves", dijo la abogada de derechos civiles y analista legal de CNN Areva Martin, que se asemejan notablemente a las que se presentaron contra Kelly en Nueva York - "otro icono de la música, que ahora está encarcelado por 30 años por acusaciones remarkably similares que se le presentaron en Nueva York y luego resultaron en una condena en el juicio".

Utilizando un imperio empresarial

La ley RICO, promulgada en 1970, se diseñó para procesar el crimen organizado que afecta el comercio interestatal. Cualquier caso de racketeering se centra en lo que se llama una "empresa", o el grupo involucrado en la presunta mala conducta – piensa en la Mafia.

Sin embargo, el uso de RICO para procesar a Kelly se consideró un "uso pionero" de la estatuto contra un individuo, y el caso de Combs "sigue la misma estructura legal", según el analista jefe de ley y orden de CNN John Miller. Él describió la estrategia como una "alteración creativa para procesar a individuos whose own wealth and corporations were utilized to facilitate a continuing pattern of serious crimes".

"The R. Kelly case, the investigation by (Homeland Security Investigations), the prosecution as a RICO case was an unusual federal prosecution, with an unique structure", dijo Miller. "And it truly became a model, not only for the P. Diddy investigation, but likely for the Southern District and how they constructed this case".

Cuando el Distrito Este de Nueva York acusó a Kelly bajo la ley RICO – la acusación de Illinois no se basó en la estatuto – identificó a Kelly como el jefe de una empresa compuesta por el cantante y su comitiva, incluyendo gerentes, guardaespaldas, conductores y asistentes personales.

El objetivo de la empresa, según la acusación del EDNY, no era solo promover a Kelly y su música, sino también "reclutar mujeres y niñas para participar en actividades sexuales ilegales con Kelly".

En particular, los fiscales del EDNY afirmaron que Kelly seleccionaba niñas y mujeres de entre su público y luego ordenaba a otros dentro de la empresa que las llevaran a bastidores. La empresa luego arreglaría para que las niñas y mujeres visitaran a Kelly, y es entonces cuando ocurrieron los delitos sexuales, incluyendo la producción de pornografía infantil.

Ahora, al otro lado del East River, los fiscales del SDNY alegan que Combs era el líder de su propia empresa, compuesta por diversas empresas y empleados, incluyendo seguridad, personal de la casa y asistentes personales. Algunos de sus objetivos eran legítimos – promover a Combs como músico y operar su extensa imperio empresarial, que la acusación cita como abarcando sellos discográficos, un estudio, una línea de ropa, una agencia de marketing y una empresa de licores.

Sin embargo, la empresa también se involucró en una variedad de delitos, como tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio premeditado, soborno y obstrucción de la justicia, según la acusación. Y durante una década, Combs "abusó, amenazó y coercionó a mujeres y a otros a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta".

La empresa de Combs "hizo posible" esta conducta, según la acusación, pagando a las víctimas, manipulando sus oportunidades laborales o obteniendo drogas para mantener su compliance. Miembros de la empresa también fueron testigos de actos de violencia de Combs contra las víctimas, afirma. En lugar de intervenir, trabajaron para ocultarlo.

Una ventaja de una conspiración RICO es que permite a la Fiscalía del Sur de Manhattan ampliar el alcance de su acusación, dijo Neama Rahmani, un ex fiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers.

Las acusaciones de la Fiscalía de Manhattan parecen alinearse con el supuesto asalto, utilizándolo como prueba para el cargo de conspiración de racketeering.

"Una amplia gama de acciones pueden considerarse relevantes o actos previos, incluso si no son delitos federales", dijo Rahmani, continuando, "Agrega una tonelada de evidencia, una tonelada de delitos y, francamente, una tonelada de individuos también".

Aún se debe determinar si se acusará a individuos adicionales en relación con las acusaciones contra Combs.

A diferencia de las víctimas de Kelly, que eran menores de edad, el distrito sur de Nueva York no ha acusado a Combs de targeting a menores, lo que marca una diferencia significativa entre sus casos.

La acusación contra Combs menciona a varias víctimas presuntas, incluidas mujeres y trabajadoras sexuales, pero no especifica su número. El abogado de Combs ha argumentado que el caso gira en torno a una sola víctima - la acusación de tráfico sexual se basa en afirmaciones sobre una sola víctima no nombrada - mientras que los fiscales federales se han mantenido en su afirmación de múltiples víctimas.

Esta distinción, la cuestión del consentimiento, podría resultar ser un aspecto importante de la defensa de Combs, sugirió Rahmani, refiriéndose a ella como "la única defensa sustancial".

"Él no afirmará que no ocurrió, o que fue otra persona", afirmó Rahmani. "Clearly, el sexo consensual entre adultos es legal, siempre y cuando no haya fuerza, engaño o coerción - eso es lo que lo convierte en tráfico - o cualquier aspecto comercial - eso es lo que lo convierte en prostitución".

"Su única esperanza de ganar este caso depende de que los testigos testifiquen y los jurados crean que fue consensual".

Miller estuvo de acuerdo: las víctimas menores de edad de Kelly no pudieron dar su consentimiento, señaló, "mientras que el enfoque principal de la defensa de Combs será en estas fiestas salvajes llenas de adultos participando voluntariamente en sexo, drogas y hip hop, y todos estaban pasando un buen rato hasta que no lo estuvieron".

CNN's Eric Levenson contribuyó a esta información.

