La compañía de producción de MrBeast y Amazon están siendo acusados de someter a los concursantes de su reality show a acoso.

El juicio comenzó el lunes en un tribunal de Los Ángeles por parte de individuos involucrados en el programa de Amazon Prime Video titulado "Beast Games", que se anunció en marzo. Este programa presume de "más de 1,000 concursantes, un premio de $5,000,000 y numerosos récords mundiales", según su creador, MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, en ese momento.

La demanda de 54 páginas contiene acusaciones de que los participantes fueron expuestos a "condiciones laborales injustas, peligrosas e ilegales", lo que resultó en "varios" concursantes siendo ingresados en hospitales. Los concursantes afirmaron que se les proporcionaron "comidas irregulares y magras" y carecían de "acceso suficiente a productos de limpieza y atención médica".

También se mencionó la conducta sexual inapropiada, aunque los incidentes específicos de estas acusaciones se omitieron en el documento judicial.

La demanda alega que el programa obtuvo un "contrato ilegal" y proporcionó "información engañosa" a Nevada en relación con la clasificación de concursantes como voluntarios para obtener créditos fiscales. Como consecuencia, el programa recibió $2,5 millones en incentivos de Nevada para rodar en Las Vegas, según la demanda.

El mes pasado, un informe del New York Times presentó a concursantes anónimos que hablaban de las supuestamente peligrosas condiciones en el plató del programa, presentado por el joven Donaldson de 26 años. Compartieron historias de concursantes que salían del escenario en camillas, witnessing vomits and faints, as well as "several hospitalizations".

Un representante de MrBeast respondió al Times, stating that the production was "regrettably complicated by the CrowdStrike incident, adverse weather, and other unforeseen logistical and communication issues" and that a comprehensive review of the show had commenced.

MrBeast y Amazon aún no han comentado la demanda a CNN.

"Beast Games", que actualmente no tiene fecha de lanzamiento, se promociona como "el mayor concurso de la historia" con el mayor número de concursantes y el mayor premio en efectivo, según lo afirmado anteriormente por MrBeast. Actualmente, este título lo ostenta Netflix por su "Squid Game: The Challenge".

MrBeast es uno de los canales de YouTube más populares, con 245 millones de suscriptores. Recientemente, cada uno de sus videos ha superado fácilmente los 100 millones de vistas, con algunos incluso alcanzando los 500 millones. Además de sus videos de bromas, Donaldson ha llamado la atención por su enfoque innovador en la caridad.

Los rumores de controversia precedieron a esta demanda a principios de agosto, cuando un video de 2017 resurgió en el que se le ve reacting a un comentario de un espectador sobre "vender" a personas negras. Él respondió: "Lo máximo que probablemente pagaría es probablemente 300".

Un representante de MrBeast reconoció que el astro utilizó "lenguaje ofensivo" en su humor.

