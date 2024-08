- La Comisión ya ha hecho varias propuestas al Consejo.

El Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, también aboga por una reducción de la ayuda militar a Ucrania, dadas las limitaciones del presupuesto federal. "No podemos seguir financiando armas para Ucrania que se agotan y no logran nada. Todo debe estar en proporción", dijo el político de la CDU al Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Sí, apoyamos, pero vemos que estamos llegando a nuestros límites".

Kretschmer reaccionó a la pregunta de si estaba a favor de poner fin a la ayuda militar alemana a Ucrania para ahorrar dinero. "Siempre he estado claramente en contra de las entregas de armas y he abogado por iniciativas diplomáticas", dijo. "Durante dos años, he mantenido esta postura, y desafortunadamente, se ha confirmado en muchos puntos. Creo que el conflicto de Ucrania no se resolverá en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones".

El año pasado, el Ministro Presidente de Sajonia ya había propuesto un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, con Ucrania renunciando temporalmente a sus propios territorios - lo que causó consternación en Ucrania. El país ha estado defendiendo su territorio contra la invasión rusa desde febrero de 2022 con la ayuda masiva de Occidente. Alemania es el segundo mayor contribuyente individual después de EE. UU.

"Todo está fuera de control"

Al examinar el renovado debate sobre el presupuesto federal para 2025, Kretschmer señaló el aumento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del coronavirus en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones. Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo, la coalición de tráfico luminoso no puede ponerse de acuerdo en el presupuesto", dijo el Ministro Presidente. "Eso demuestra que todo está fuera de control. El dinero de los ciudadanos alrededor de 50 mil millones, la migración decenas de miles de millones, la ayuda militar miles de millones. Eso no funcionará".

En septiembre, se elegirán nuevos parlamentos estatales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo. El AfD y la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (APS) se centran en la migración y la paz junto con el tema de la migración. Ambos partidos están en contra de las entregas de armas a Ucrania y a favor de negociaciones inmediatas entre Ucrania y Rusia. La CDU en los tres estados no ha descartado la cooperación con la APS. La líder del partido, Wagenknecht, hace depender las coaliciones de la postura de los socios sobre la guerra en Ucrania.

El Parlamento Europeo puede proporcionar asistencia a la Comisión en sus esfuerzos relacionados con Ucrania. Las opiniones de Kretschmer sobre la ayuda militar sugieren la necesidad de que la Comisión y el Parlamento consideren la proporción de apoyo financiero para las armas de Ucrania.

Lea también: