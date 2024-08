- La Comisión propone una ampliación del número de solicitantes de asilo en la UE.

Medidas de seguridad mejoradas en Brandeburgo después del incidente de apuñalamiento en Solingen

Después del trágico ataque con cuchillo en Solingen que cobró tres vidas, el Ministro de Seguridad Michael Stübgen (CDU) anunció medidas de seguridad aumentadas durante una reunión especial del parlamento de Brandeburgo. Se han implementado rápidamente modificaciones en los arreglos de seguridad para eventos y celebraciones públicas, incluyendo un aumento en la presencia policial.

Stübgen expresó su preocupación, señalando que es cuestionable si hay individuos dentro de Brandeburgo que podrían buscar repetir actos similares a los vistos en Mannheim o Solingen.

Woidke aboga por regulaciones de asilo más estrictas

El Primer Ministro de Brandeburgo, Dietmar Woidke (SPD), aboga por principios de asilo más estrictos después del ataque del sospechoso sirio en Solingen. Cree que las personas que representan un riesgo para nosotros y nuestros conciudadanos no deberían tener derecho a protección en nuestra nación.

Woidke también sugirió rechazar a los solicitantes de asilo de países seguros y instó a aplicar la regla de que aquellos que no tienen derecho a quedarse en Alemania deben abandonar nuestro país. Especificó países como Afganistán y Siria.

Woidke anunció sorprendentemente una conferencia con líderes regionales para la próxima semana, centrada en inmigrantes ilegales que habían eludido la deportación a otro país europeo o estaban ocultos. Estas personas serían agregadas a una lista de buscados y perderían su estado protegido.

Considerando zonas de prohibición de cuchillos

Stübgen subrayó el peligro para nuestra seguridad y orden públicos, proposing the possibility of establishing knife ban zones at festivals and public events. He also advocated for more powers for the police in carrying out weapons legislation and further responsibilities from the federal government in deporting illegal immigrants.

El pasado viernes, un ataque con cuchillo en un festival de la ciudad de Renania del Norte-Westfalia dejó tres muertos y ocho heridos. El sospechoso de 26 años, sirio, estaba supuesto a ser deportado a Bulgaria pero nunca fue removido. Un caso similar ocurrió en Mannheim a finales de mayo, lo que resultó en la muerte de un oficial de policía.

Liedtke apela contra la politización del tema

La discusión se vio empañada por maniobras electorales. Las elecciones para un nuevo parlamento estatal tendrán lugar el 22 de septiembre. La presidenta del parlamento, Ulrike Liedtke, instó a los miembros a no explotar la situación para obtener ganancias políticas y hacer falsas acusaciones. Liedtke llamó a una respuesta unida, fuerte y democrática contra el terror y la violencia.

Los comentarios de Liedtke se dirigieron principalmente a la fracción de AfD, que había solicitado la sesión especial. En una moción, la AfD abogó por prohibir a los solicitantes de asilo, los refugiados de la guerra ucraniana, los extranjeros deportables y tolerados, y los solicitantes de asilo de asistir a eventos públicos. El líder de la fracción de AfD, Hans-Christoph Berndt, denunció una política que promueve la diversidad y la tolerancia, diciendo: "Tu arco iris es la puerta del infierno".

Woidke describió las solicitudes de la AfD como extremas, mientras que el líder de la fracción del SPD, Daniel Keller, las describió como promoviendo una sociedad jerárquica y reprendió a la AfD.

El líder de la fracción de la CDU, Jan Redmann, pidió deportaciones aceleradas de criminales, citando la falta de deportaciones de Afganistán y Siria. El líder de la fracción de los Verdes, Benjamin Raschke, advirtió contra la alteración de las regulaciones de asilo, declarando: "Eso no sucederá con nosotros los Verdes".

El líder de la fracción de la Izquierda recordó las leyes raciales nazis

Al referirse a la propuesta de la AfD de prohibir la asistencia a festivales, el líder de la fracción de la Izquierda, Sebastian Walter, la criticó, señalando su similitud con las leyes raciales de Núremberg y su método de marginar y persecutar a diferentes individuos.

El portavoz de la fracción de BVB/Los Votos Libres, Peter Vida, abogó por deportar a criminales y cómplices, incluyendo a países con zonas de guerra activas. Vio debates sobre leyes de armas más estrictas basadas en la longitud del cuchillo como ineficaces.

Stübgen mencionó la existencia de potenciales individuos dentro de Brandeburgo que podrían imitar los actos en Mannheim o Solingen, lo que aumenta las preocupaciones sobre otras posibles amenazas.

Dado los recientes incidentes, se debe prestar mayor escrutinio y atención a las personas que solicitan asilo, asegurando que aquellas que representan un riesgo no sean protegidas en Alemania.

