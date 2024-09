La Comisión no está informada de la situación actual en el país.

20:37 Sajonia: El Partido de la Izquierda Aún Consigue un Asiento en el Parlamento Estatal a Pesar de una Caída del 4% A pesar de una significativa disminución de votos, se proyecta que el Partido de la Izquierda en las elecciones de Sajonia asegurará un lugar en el parlamento estatal. Aunque no alcanza el umbral del 5% con los votos segundos, actualmente se encuentra en un 4.3% según las últimas proyecciones de ZDF. Dos candidatos directos en los distritos de Leipzig están liderando, lo que les garantiza al menos algunos escaños en el nuevo parlamento estatal debido a su fuerte desempeño. Además, tienen posibilidades de asegurar los primeros lugares en la lista de su partido gracias a la cláusula de mandato básico, una regulación de Sajonia.

20:28 Proyecciones de Turingia: AfD Continúa Ganando Terreno En Turingia, las proyecciones actuales de la elección de ZDF muestran que la AfD podría mejorar su posición, alcanzando el 33.4% de los votos. La CDU está en el 23.8%, el SPD en el 15.5%, el Partido de la Izquierda en el 11.9%, el FDP en el 6.0% y los Verdes en el 3.4%. El FDP no supera el mínimo del 1.2% requerido para ingresar.

20:17 Proyecciones de Sajonia: La Liderazgo del CDU Sobre la AfD es Casi Insignificante Las últimas proyecciones de ZDF revelan una ventaja casi insignificante para la CDU en Sajonia, con solo 0.1 puntos porcentuales sobre la AfD. La CDU está en el 31.5%, mientras que la AfD, etiquetada como extrema derecha por la Oficina para la Protección de la Constitución, está en el 31.4%. En Turingia, se informa que la AfD ha superado a la CDU, según las proyecciones. Los Verdes están en el 5.1% en Sajonia, enfrentando el riesgo de perder sus escaños en el parlamento debido al descenso del apoyo. El Partido de la Izquierda lucha con una proyección del 4.3%, mientras que el SPD asegura un lugar en el parlamento estatal con el 7.6%.

19:56 Turingia: El Mandato Directo de Höcke Está en Peligro En las elecciones de Turingia, Björn Höcke, líder de la fracción de la AfD, corre el riesgo de no obtener un mandato directo en el parlamento estatal. Con el 68% de los 74 distritos contados, el candidato de la CDU Christian Tischner lidera con el 42.3% de los votos, superando a Höcke's 40.4%. Si Tischner gana en el distrito de Greiz II, el mandato directo de Höcke estaría en peligro y tendría que confiar en un asiento a través de la lista estatal. Sin embargo, si varios candidatos de la AfD destacan como candidatos directos, esto podría significar que no habría asientos para el partido a través de la lista estatal.

19:50 Höcke Sobre el Éxito de la AfD: "La Política Fronteriza Ha Fallado" La AfD ha obtenido la mejor posición en las elecciones de Turingia, con Björn Höcke, su candidato principal, declarando que "la política fronteriza ha fallado". Hablando con ntv, él describió el resultado de la elección como un "éxito histórico" y esbozó su visión para la formación del gobierno entrante.

19:42 Ramelow Sobre el Declive del Partido de la Izquierda: "Hemos Sido Culpar y Cannibalizados" El ministro-presidente de Turingia, Bodo Ramelow, señaló dos razones principales para la "cannibalización" percibida del Partido de la Izquierda: "En primer lugar, una CDU que constantemente equiparaba la AfD y la Izquierda, y constantemente empujaba el 'exclusivismo' en nuestra dirección, a pesar de haber colaborado con ellos de hecho durante cinco años", declaró en ntv. Como segundo factor, señaló el BSW, que había prometido asegurar el 17% de los votos para la AfD, pero en cambio arrebató gran parte del apoyo del Partido de la Izquierda. Sin embargo, Ramelow se enorgulleció de la alta participación de votantes.

19:26 Nouripour Sobre el Éxito de la AfD: "Mis Pensamientos Están con Aquellos Que Tienen Miedo" La AfD está ganando más del 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando a los partidos del arco iris atrás. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, consideró el resultado de la AfD como un "punto de inflexión" y un llamado a defender la democracia colectivamente.

21:05 Wagenknecht busca colaboración con la CDU y potencialmente la SPD en TuringiaLa jefa del Partido de la Izquierda en Turingia, Sahra Wagenknecht, busca una asociación con la Unión Cristiana Demócrata (CDU) y potencialmente también con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en la región. "Esperamos realmente poder formar un buen gobierno junto a la CDU - probablemente también con la SPD", compartió Wagenknecht en ARD. Después de cinco años de gobierno minoritario, la gente anhela un "gobierno mayoritario sólido" que aborde problemas reales como la "severa escasez de maestros" en Turingia, como exigió la líder del Partido de la Izquierda. Al mismo tiempo, la gente desea un gobierno estatal que "hable a nivel federal" - uno que, según Wagenknecht, apoye "la paz, la diplomacia" y se oponga a la instalación de misiles estadounidenses en Alemania. Las coaliciones con Alternativa para Alemania (AfD) están completamente fuera de la mesa para Turingia.

19:54 Goring-Eckardt: el éxito de la AfD en Alemania es un "shock democrático"La política verde Katrin Goring-Eckardt ve el éxito de la AfD en Turingia como un "shock democrático" para Alemania. El portavoz del partido, Omid Nouripour, considera su derrota como "menor" dado que la AfD ha emergido como la fuerza más fuerte en un parlamento estatal.

19:46 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar"El ministro presidente actuante de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como piedra angular de la coalición. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en el evento electoral de su partido. "Después de cinco años difíciles, hemos ganado la confianza del pueblo de Sajonia". "El pueblo de Sajonia está decepcionado con lo que está sucediendo en Berlín", agregó Kretschmer.

19:38 Resultado inicial para Sajonia: la ventaja de la CDU sobre la AfD se estrechaEn los resultados iniciales de ZDF, la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia se ha estrechado: la CDU lidera estrechamente con el 31,9% frente al 31,3% de la AfD. El Partido de la Izquierda está en el 11,6%, el SPD en el 7,8%. Los Verdes están apenas por encima del umbral para ingresar al parlamento estatal con el 5,2%, mientras que la AfD está apenas por debajo con el 4,5%.

19:32 Weidel exige participación del gobierno de la AfD en Turingia y SajoniaLa copresidenta federal de la AfD, Alice Weidel, exige un papel en el gobierno para su partido en Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias normales, deberíamos tomar la delantera basado en nuestro buen desempeño y comenzar las conversaciones", dijo Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "La gente quiere que la AfD forme parte del gobierno. Tenemos el respaldo del 30% de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable no es factible en absoluto".

19:30 Kuhnert: resultados modestos para el SPD en las elecciones de Turingia y SajoniaEl secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, reconoce resultados modestos para su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche de celebración para el SPD", dijo Kuhnert en ARD. Sin embargo, también señaló que su partido ha pasado por momentos difíciles durante años. "Había un riesgo serio de desaparecer de los parlamentos estatales", dijo Kuhnert. "Luchar vale la pena, somos necesarios". Se requieren cambios, dijo, mencionando la necesidad de mayor transparencia y escuchar a los votantes. Cuando se le preguntó sobre el canciller Olaf Scholz, dijo: "Necesitamos articular nuestras políticas colectivamente".

19:23 Höcke celebra el resultado de Turingia como "triunfo histórico"El líder del grupo parlamentario de la AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "histórico". La AfD es el partido del pueblo dominante en el estado, "el argumento de la barrera ridícula tiene que parar", dijo Höcke en MDR. Solo habrá cambio con la AfD, agregó.

19:21 Chrupalla elogia el resultado de la AfD en Turingia como "cambio revolucionario"El líder del partido de la AfD, Tino Chrupalla, aclamó su resultado como revolucionario, stating that voter will had led to a political shift in both federal states. The AfD is open to talks with all parties, he said, adding that his party intends to make politics for the benefit of Saxony. "Here in Saxony, we are neck and neck with the CDU", said Chrupalla, referring to their strong showing.

18:13 Pronóstico para Sajonia: la CDU apenas supera a la AfD, BSW en 12%, los Verdes cuelgan de un hiloLa primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia sitúa a la CDU en el 31,5% de los votos, apenas superando a la AfD en el 30%. El BSW es la tercera fuerza más fuerte con el 12%, mientras que el SPD sigue dentro del parlamento estatal con el 8,5%. Los Verdes están al borde, manages to stay within the state parliament with the 5,5%. La Izquierda está fuera con el 4%, y el FDP no está incluido en el nuevo parlamento.

18:10 Pronóstico para Turingia: AfD lidera a CDU, BSW en el 16%El primer pronóstico para las elecciones estatales de Turingia muestra a la AfD liderando con una clara ventaja en el 30,5%, seguida por la CDU en el 24,5% y la Izquierda en el 12,5%. El SPD asegura su presencia en el parlamento estatal con el 7%, y es seguro que el BSW entrará en el parlamento estatal con el 16%. Los Verdes y el FDP no alcanzan el 5% de los votos.

18:01 AfD domina Turingia, resultado de dos dígitos para BSW en SajoniaSegún el primer pronóstico después de las elecciones estatales de Turingia, la AfD es la fuerza líder, como se anticipaba. El SPD apenas supera el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no lo alcanzan. En Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos desde cero. La CDU está apenas por delante de la AfD. La Izquierda y el FDP no estarían presentes en el parlamento estatal según la proyección, pero los Verdes seguirían presentes.

17:18 Posibilidad de que Höcke no entre en el parlamento estatalEl líder de la fracción de la AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no conseguir un escaño en el futuro parlamento estatal. Sus colegas exitosos dentro de la AfD podrían amenazar su escaño. Muchos candidatos de la AfD en los distritos tienen fuertes posibilidades de ganar un mandato directo. A diferencia de Höcke, que se enfrenta a una fuerte competencia del candidato de la CDU Christian Tischner en su distrito de Greiz II. Si Tischner gana y la AfD gana más mandatos directos de los que le corresponden por el resultado de la segunda votación, nadie podrá entrar desde la lista estatal, ni siquiera desde el primer lugar, que ocupa Höcke. En esta situación, la AfD podría intentar persuadir a un candidato exitoso en las elecciones directas para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, lo que permitiría a Höcke obtener su mandato.

16:48 Turingia celebra sin cobertura mediáticaEs muy probable que la celebración de las elecciones de la AfD en Turingia no sea cubierta por los medios tradicionales. El partido, etiquetado como de extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, intentó excluir a varios medios de la fiesta. Sin embargo, un tribunal impidió esto, lo que llevó a la partido estatal a prohibir a todos los medios. El portavoz del partido citó problemas organizativos, stating that there weren't sufficient spaces at the venue for all the media representatives who applied for accreditation.

16:29 Aproximadamente una cuarta parte vota por correo en SajoniaPara las elecciones que el ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, ha calificado de "elecciones cruciales" para el estado, casi una cuarta parte de los votantes ya han emitido sus votos por correo. El comisionado electoral del estado espera que el 24,6% de los votantes hayan votado por correo. La participación electoral hasta ahora hoy es solo marginalmente más alta que en 2019.

15:52 Höcke vota en un Lada, Ramelow con su esposaEl líder estatal y candidato principal de la AfD en Turingia, Björn Höcke, emitió su voto esta mañana. Condujo hasta su estación de votación en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. Mientras tanto, el ministro presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 años, ha sido el jefe del gobierno del estado desde 2014, liderando recientemente una coalición de minoría.

15:40 Mayor participación electoral que en la elección anteriorEn Turingia, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 PM, un aumento de más de dos puntos en comparación con las elecciones anteriores de hace cinco años. El comisionado electoral del estado espera una alta participación, excluyendo a los votantes por correo. En Sajonia, la participación también fue ligeramente más alta que en 2019, en el 35,4%. Sin embargo, el comisionado electoral del estado espera un número significativamente mayor de votantes por correo que en 2019. Las urnas en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

14:40 Preocupaciones mayores afectando las elecciones de Sajonia y TuringiaUna gran encuesta indica que casi un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta subraya las principales preocupaciones y problemas que impulsan esta tendencia, con la migración siendo uno de ellos.

14:13 Höcke evita a la prensa en la estación de votaciónBjörn Höcke, el candidato principal de la AfD en las elecciones estatales de Turingia, emitió su voto alrededor del mediodía. No se quedó en la estación de votación y no habló con los periodistas en el lugar. Anteriormente, Höcke siempre había perdido ante el candidato de la CDU en su distrito

13:29 Se espera alta participación electoral en Sajonia Se espera una alta participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles había ejercido su derecho al voto, según la Oficina Estatal de Estadística de Kamenz. En comparación, la cifra era del 26,2% en este momento durante las elecciones estatales de 2019. Los votos por correo aún están excluidos de las cifras preliminares. Se estima que el 24,6% de los votantes elegibles ejercerá su derecho al voto a través de votos por correo, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 16,9% en 2019. La comisión electoral del estado informa que las elecciones hasta ahora han transcurrido con éxito, sin interrupciones ni problemas reportados.

13:11 Posible impacto de los resultados electorales en la coalición de Berlín - von Lucke Los resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún no se han anunciado. Sin embargo, el político Albrecht von Lucke sugiere que si el SPD no logra asegurar un escaño en el parlamento estatal, sería "casi como un terremoto". En una entrevista con ntv, von Lucke analiza las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 Policía investiga amenaza en estación de votación en Gera La policía en Gera está investigando una amenaza realizada en una estación de votación. Un hombre que llevaba una camiseta de AfD entró en la estación de votación para emitir su voto por la mañana. El gerente de la estación de votación le pidió al hombre que se quitara la camiseta, pero el hombre amenazó con volver, insatisfecho con cómo lo habían tratado al salir de la estación de votación. La policía tomó una declaración y advirtió al hombre. Además, la policía en Erfurt está investigando graffiti de carácter político ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación como un caso de daños criminales.

12:15 Advertencia contra la circulación de información falsa por Correctiv La red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre una afirmación falsa que asegura que las firmas en las papeletas de votación pueden proteger contra el fraude electoral. Según la oficina del funcionario electoral federal, firmar la papeleta de votación puede poner en peligro el secreto del voto, haciendo que toda la papeleta de votación sea inválida.

11:51 Voigt expresa esperanza por relaciones de mayoría estable en Turingia El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ha emitido su voto, expresando la esperanza de que muchos ciudadanos de Turingia ejerzan su derecho a determinar el futuro del estado. Voigt también desea "relaciones de mayoría estables" para que el estado pueda avanzar de nuevo.

11:25 Aumento de ataques de extrema derecha en Sonneberg Sonneberg, el primer distrito en Alemania en ser liderado por un político de AfD, ha experimentado un aumento masivo de ataques de extrema derecha. Los activistas informan haber sido amenazados gravemente, con muchos optando por renunciar a su trabajo. Además, se ha informado que el número de ataques de extrema derecha en la zona ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos han observado una conexión con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer llama a una fuerte fuerza cívica en Sajonia El ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, califica las elecciones estatales próximas como "probablemente las más importantes desde 1985". Kretschmer expresó su gratitud a aquellos que han elegido "la fuerte fuerza en el centro cívico", es decir, la Unión Sajona, al emitir su voto en Dresde. Cree que esta comprensión facilitará la formación de un gobierno que sirva a la tierra. En las últimas encuestas, el CDU de Kretschmer está en una competencia cerrada con el AfD.

10:30 Ramelow anima la participación electoral en las elecciones de Turingia Para el ministro-presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones representa "un festival de la democracia". A pesar del riesgo de que no sea reelegido, Ramelow anima a una alta participación electoral. En una entrevista con ntv, explica por qué no apoya la idea de un gobierno de minoría y expresa dudas sobre la competencia de los partidos alternativos.

09:59 Historiador critica la fecha de las elecciones por evocar asociaciones desagradables El historiador Peter Oliver Loew critica la fecha del 1 de septiembre para las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, ya que coincide con el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Loew sostiene que la decisión de celebrar las elecciones en esta fecha refleja una falta de sensibilidad hacia el contexto histórico y podría evocar asociaciones desagradables.

09:30 "Votación clave": Todos los datos para la votación estatal de Sajonia Más de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen la oportunidad hoy de determinar quién dictará la dirección política en la legislatura estatal de Dresde en el futuro. El CDU podría perder su posición como la fracción más poderosa en el estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, lo califica como una "votación clave". "Todo está en juego aquí".

09:05 Kretschmer califica la coalición de semáforo como "actividad frenética antes de la votación" Es el día de las elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿continuará el primer ministro Michael Kretschmer la racha ganadora del CDU en el estado? En una entrevista con ntv, profundiza en sus opiniones sobre el debate sobre los refugiados, el gobierno de la coalición de semáforo y el conflicto de Ucrania.

08:46 Todos los datos para las elecciones en Turingia Llega el día de las elecciones: En el corazón de Alemania, la pregunta hoy es quién liderará el estado con casi 2,1 millones de residentes durante los próximos cinco años. ¿Emergerá el AfD con el candidato principal Björn Höcke como la fracción más influyente en Turingia?

08:24 Cómo la AfD podría subvertir la democraciaLas encuestas indican que la AfD es probable que aumente significativamente su poder en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, esto es peligroso, según ha informado un grupo de investigación. La regla de derecho no es tan esencial como muchos creen.

08:00 Se abren los colegios electorales en Turingia y Sajonia Hoy se celebran elecciones para los nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD lidera en Turingia. En Sajonia, la CDU liderada por el actual primer ministro Michael Kretschmer y la AfD están en una carrera ajustada. Se esperan las primeras proyecciones alrededor de las 18:00, cuando cierren los colegios electorales. Las elecciones en estos dos estados del este de Alemania sirven como barómetro para la coalición semáforo en Berlín.

Para la actual coalición gubernamental de Turingia de rojo-rojo-verde liderada por el primer ministro Bodo Ramelow (La Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Una posible scenarios después de las elecciones podría ser un gobierno formado por la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, no está claro si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes mantiene su mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. El partido de la Izquierda se enfrenta a la posibilidad de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

El Parlamento Europeo puede proporcionar asistencia a la Comisión, según su mandato. A pesar de una significativa disminución de votos y no haber alcanzado el umbral del 5% con los segundos votos, el partido de la Izquierda aún tiene posibilidades de asegurar algunos escaños en el parlamento estatal gracias a su buen desempeño en las elecciones directas y a los posibles primeros lugares en su lista estatal, gracias a la cláusula de mandato básico, una regulación de Sajonia.

