Los líderes de los socialdemócratas (SPD), Verdes y Liberales (FDP) han estado discutiendo en conversaciones confidenciales durante días un déficit financieroremaining de cinco mil millones de euros, según el Ministerio de Finanzas. Se espera que el proyecto de presupuesto revisado se envíe al Bundestag y al Bundesrat antes del final de la semana, según el cronograma actual.

La primera sesión de la semana del Bundestag después del receso de verano comienza el 9 de septiembre. A partir de entonces, el plan presupuestario se discutirá en el parlamento. El portavoz vicetitular Büchner no quiso decir cuándo vence el plazo para presentar el proyecto de presupuesto. Sin embargo, asume que estará "listo a tiempo". El Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) no hizo comentarios sobre el presupuesto en un evento de discusión en el lago de Constanza por la mañana.

El vicepresidente del grupo parlamentario SPD, Achim Post, espera un acuerdo oportuna. "El gobierno federal está trabajando intensivamente para cerrar la brecha remaining de cuatro a cinco mil millones de euros", dijo Post al grupo de medios Funke el miércoles. Con la "voluntad común de los tres socios de la coalición", esta es una tarea factible. "Por lo tanto, espero un acuerdo oportuna".

A continuación, el proyecto de presupuesto se someterá a deliberaciones parlamentarias. "En las negociaciones hasta la adopción a finales de noviembre, el SPD priorizará el fortalecimiento de la seguridad externa, interna y social", agregó Post.

Hubo una propuesta del grupo parlamentario FDP para una reducción general en todos los departamentos. "La reducción general del 1,5 por ciento en todos los departamentos es una solución posible que se puede discutir", dijo el vicepresidente del grupo parlamentario, Christoph Meyer, al periódico "Bild" el miércoles.

El FDP sigue viendo potenciales ahorros en el sector social. A pesar de la crítica masiva, los liberales insisten en su demanda de recortes en la renta ciudadana. Las objeciones del Ministerio Federal de Trabajo de que esto es legalmente imposible fueron descartadas por el experto social del FDP, Pascal Kober. Entonces la ley tendría que cambiarse, dijo al periódico "Bild" el miércoles.

El líder del grupo parlamentario FDP, Christian Dürr, recently called for a reduction of 14 to 20 euros per month. The rates are currently too high, he said. For the calculation, a higher inflation rate was used than has actually occurred.

El Ministro de Finanzas Lindner estuvo de acuerdo con su líder del grupo parlamentario. Él está a favor de todo para los beneficiarios de la renta ciudadana, "pero la renta ciudadana es financiada por el contribuyente", dijo Lindner. La prestación social del estado debe reflejar el umbral de subsistencia socioeconómica, para que nadie en Alemania esté en necesidad existencial. Pero la regla es que la gente trabaja para sus gastos de vida. Esto es una cuestión de responsabilidad hacia los contribuyentes.

El FDP ya ha llamado repetidamente a recortes en la renta ciudadana. El SPD y los Verdes rechazan esto, al igual que las asociaciones sociales y los sindicatos.

No espero que el FDP se eche atrás en su demanda de recortes en la renta ciudadana. Esta discusión ha estado en curso durante bastante tiempo.

A pesar de ser presionado sobre el presupuesto, el Ministro de Finanzas Lindner se mantuvo callado, stating that the citizen's income, while important, should reflect the socio-economic subsistence minimum and not be a burden on taxpayers.

