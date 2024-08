- La Comisión ha sido invitada también a presentar una propuesta de directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a las radiaciones ionizantes.

Los precios de las vías en Deutsche Bahn no deben, según el ministro federal de Transporte Volker Wissing (FDP), obstaculizar el tráfico de mercancías y pasajeros en las vías férreas. "Estamos siguiendo de cerca este desarrollo de los precios de las vías", dijo el político del FDP en una entrevista con la agencia de prensa alemana en Maguncia. "Queremos mucho tráfico en las vías, tráfico puntual en las vías, queremos un sistema ferroviario de alto rendimiento".

Entre otras cosas, el ministerio de Wissing está abogando en las actuales negociaciones presupuestarias a nivel federal por fondos a corto plazo para subsidiar los precios de las vías en el tráfico de larga distancia de pasajeros y mercancías. Se pueden encontrar posiciones correspondientes en el proyecto de gobierno actual.

Se planea una reforma a largo plazo del sistema de precios de las vías

Los precios de las vías son tasas cobradas por la filial de InfraGo de DB Infraestructure. Todos los empresas que utilizan la infraestructura ferroviaria tienen que pagarlos - incluyendo las empresas de transporte de la propia ferrocarril. La Agencia Federal de Redes recently approved a significant increase in track prices for 2025. InfraGo refers to higher personnel and material costs. Due to a legal regulation, the regional traffic should not be burdened too much - therefore, the increases are mainly shifted to long-distance and freight traffic.

El Ministerio Federal de Transporte ya ha dejado claro que el financiamiento especial para las empresas ferroviarias no puede ser una solución a largo plazo. Para ello, se necesita una reforma a largo plazo del sistema actual de precios de las vías. Sin embargo, qué podría ser esto aún es incierto. First, the development will be evaluated, said Wissing to dpa in Mainz. Furthermore, numerous measures are being worked on to achieve the transport policy goals. This includes the general renovation of the network and a comprehensive funding package for rail freight traffic, "which focuses on improving the profitability of single wagon traffic".

