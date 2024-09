La Comisión ha sido encargada de elaborar una propuesta de medida reglamentaria destinada a proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la utilización de aparatos electrónicos.

No pasó mucho tiempo antes de que surgieran llamadas para negociar con la AfD desde el campo de la CDU de Turingia. Al día siguiente de las elecciones, Martina Schweinsburg, la exconsejera estatal y nueva representante, expresó su opinión. No es nueva en expresar sus puntos de vista en esta dirección, como possibly recordarás.

Como parlamentaria estatal, Martina Schweinsburg propone que la CDU de Turingia se involucre en discusiones no solo con el Partido de la Izquierda, sino también con la AfD. "Aproximadamente el 30% de los votantes de Turingia emitieron sus votos para la AfD. Es un signo de respeto por el electorado, hablar con aquellos que eligieron", declaró la presidenta del Consejo Distrital de Turingia. Renovando su postura, Schweinsburg enfatizó su posición anterior, habiendo previamente no descartado negociaciones con ambas, la AfD y la Izquierda.

Ella criticó el enfoque "Pippi Longstocking", que se traduce como "la AfD es un niño travieso, no se le permite jugar con ella". Ella espera que el partido revele su seriedad en consultas serias.

Ella abogó por conversaciones con todos los partidos, incluso la Izquierda. "También es posible que no se encuentre un terreno común". Sin embargo, no tiene interés en involucrarse en especulaciones sobre posibles constelaciones o modelos de tolerancia. "Esa no es mi decisión. Soy parte de un equipo y eso es para lo que estoy aquí".

Elegida por primera vez al parlamento estatal a través de un mandato directo, Schweinsburg tiene la intención de abogar principalmente por la autonomía municipal. "Si logro la influencia y la recibo, quiero infundir pragmatismo en la política", declaró. El candidato principal de la CDU, Mario Voigt, había invitado a Schweinsburg a unirse a un equipo de expertos para un programa de gobierno de 100 días antes de las elecciones, a menudo percibido como una especie de gabinete en la sombra.

Los defensores de las negociaciones con la AfD han estado presentes dentro de la CDU de Turingia durante bastante tiempo. Por ejemplo, en 2019, una declaración de 17 políticos locales de la CDU exigió "negociaciones orientadas a resultados" con la AfD. Schweinsburg fue uno de los firmantes.

