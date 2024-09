La Comisión ha sido encargada de elaborar un catálogo de las acciones de los Estados miembros encaminadas a combatir la inmigración ilegal.

El Canciller alemán Olaf Scholz ha defendido la propuesta de expansión de controles fronterizos. "No estamos buscando una inmigración sin regular", dijo Scholz, miembro del SPD, durante una sesión de preguntas y respuestas con locales en Prenzlau, Brandenburg. Si, como el año pasado, alrededor de 300,000 personas migraron a Alemania, y solo una parte tenía derecho a asilo, "eso no es ideal".

Por lo tanto, es crucial examinar quién merece entrar. "Desafortunadamente, no podemos confiar completamente en que todos nuestros países vecinos hagan su parte correctamente". Subrayó que los controles fronterizos se ajustarían a la legislación europea.

La Ministra del Interior alemana, Nancy Faeser (SPD), ha ordenado que los controles fronterizos se implementarán en todas las fronteras terrestres de Alemania a partir del lunes, para disuadir de manera más efectiva las entradas no autorizadas. Los controles adicionales durarán inicialmente seis meses. Esto se aplica a Francia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Los controles fronterizos ya están implementados en las fronteras con Austria, Polonia, la República Checa y Suiza. Además, la frontera con Francia ha sido monitoreada recientemente, lo que el gobierno federal justificó, entre otros motivos, debido a los Juegos Olímpicos.

Tales controles fronterizos no son típicamente permitidos dentro del área de Schengen y requieren informes a la Comisión Europea en cada caso. La estrategia de Alemania es recibida con escepticismo por los países vecinos. El gobierno alemán argumenta a favor de los controles debido a las amenazas de seguridad por la inmigración no regulada y la trata de personas en las fronteras externas de la UE, lo que ha llevado a un aumento de las cruces de frontera no autorizadas en Alemania, lo que ha exacerbado aún más la situación de alojamiento de refugiados ya abrumadora.

La propuesta de expansión de controles fronterizos es una respuesta a las preocupaciones sobre la migración no regulada, como destacó el Canciller Scholz. Si la migración no controlada continúa, podría exacerb

Lea también: