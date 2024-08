- La Comisión ha puesto en marcha diversas medidas para dotar a la Unión Europea de los medios necesarios para hacer frente a los obstáculos de la crisis.

Tras el ataque terrorista sospechoso en Solingen que resultó en tres fallecidos, la respuesta política y las posibles implicaciones en Renania del Norte-Westfalia están bajo estrecha vigilancia. El gobierno estatal negro-rojo de NRW ha solicitado una reunión urgente del parlamento estatal para esta semana. El Ministro Presidente Hendrik Wüst (CDU) busca compartir los hallazgos y discutir el camino a seguir con la asamblea, según fuentes gubernamentales.

La portavoz del gobierno, la Ministra de Refugiados e Integración Josefine Paul (Verdes), proporcionará actualizaciones sobre la situación actual más tarde hoy, cinco días después del incidente de apuñalamiento fatal. También se centrará en los procedimientos de asilo en NRW.

Wüst considera la tragedia de Solingen no solo como el incidente más trágico en Renania del Norte-Westfalia desde la catástrofe inundatoria de 2021, sino también como un evento significativo en la historia del estado, según fuentes gubernamentales. Él cree que es crucial informar al parlamento estatal sobre los hallazgos y participar en una discusión sobre el curso de acción posterior. Muchos están conmocionados después del ataque, y la política debe demostrar su postura y mantenerse consistente en momentos difíciles.

Una reunión especial conjunta del Comité de Interior e Integración en el parlamento estatal sobre el incidente en Solingen ya ha sido programada para el jueves. Las facciones de la oposición del SPD y FDP habían presentado solicitudes separadas para una reunión urgente.

El viernes por la noche, un hombre atacó a transeúntes en un festival de la ciudad en Solingen, lo que resultó en tres muertes y ocho lesionados, cuatro de los cuales eran graves. El presunto perpetrador, un sirio de 26 años, ingresó a Alemania a través de Bulgaria al final de 2022. Se había programado su deportación a Bulgaria según los regulaciones de asilo de la UE, pero esto no se llevó a cabo ya que no se pudo localizar en la fecha programada en junio de 2023. La Oficina Federal de la Fiscalía actualmente lo investiga por asesinato y presunta afiliación con el Estado Islámico (IS), que reivindicó la responsabilidad del ataque.

Los investigadores continuaron su búsqueda de pruebas el martes. La policía aclaró un seto de altura de hombre en un túnel peatonal cerrado, según informó un periodista local en el lugar. El túnel se cree que es donde se grabó el video de propaganda del IS después del ataque. El lugar está aproximadamente a 300 metros de la escena del crimen y también coincide con el video, según periodistas locales. El túnel está cerca del refugio de refugiados donde residía el presunto perpetrador, Issa Al H. La policía había mencionado anteriormente haber obtenido nueva información y planeaba reevaluar ciertas áreas.

Cuatro días después del ataque, se desmanteló el escenario en la escena del crimen. El perpetrador atacó inmediatamente frente al escenario el viernes por la noche. Se estaba llevando a cabo una actuación en el escenario durante el ataque.

Wüst llamó a consecuencias inmediatas en las políticas de asilo y seguridad después del ataque con cuchillo. Él dijo que los plazos, los obstáculos burocráticos y las lagunas dificultan que las autoridades locales deporten a individuos, incluso dentro de Europa. Él propuso hacer posible la deportación de individuos a ciertas áreas de Siria y Afganistán. En este caso específico, se evaluará si se tomaron todas las medidas necesarias. "Si algo salió mal, debe reconocerse abiertamente".

La Ministra de Refugiados Paul demandó una revisión de las reglas de responsabilidad de asilo de la UE después del ataque en Solingen en un comunicado escrito. Las deportaciones bajo las llamadas reglas de Dublín son un proceso legal complicado que implica múltiples niveles y autoridades.

Actualmente, se está investigando si hubo algún error en la aplicación de estas reglas en el caso del sospechoso en Solingen. Cualquier error identificado debe reconocerse y abordarse, y deben implementarse las medidas apropiadas, según Paul.

La discusión sobre las repercusiones del ataque con cuchillo continuó en Berlín. El Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) y el líder de la oposición Friedrich Merz se reunieron durante aproximadamente una hora en la Cancillería.

El líder de la CDU propuso cooperar con el gobierno de semáforo en la política migratoria después del ataque con cuchillo y presentó una lista de demandas. Esto incluye pausar la admisión de refugiados de Siria y Afganistán y la posibilidad general de deportar a solicitantes de asilo rechazados a estos dos países. Sin embargo, Merz no proporcionó aclaraciones sobre cómo se podría aplicar legalmente una pausa.

El ataque terrorista en Solingen ha puesto el tema de la delincuencia en el foco en Renania del Norte-Westfalia. El gobierno estatal está tomando este incidente en serio y está dedicado a abordar cualquier debilidad en los procedimientos de asilo y las políticas de seguridad para prevenir incidentes similares en el futuro.

