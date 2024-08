Renania del Norte-Westfalia - La Comisión ha decidido suspender la explotación del aeropuerto.

Investigadores están examinando actividades inusuales en una planta de tratamiento de agua en la base aérea de Colonia-Wahn, sospechando un delito contra la Bundeswehr. Un portavoz del Ministerio de Defensa confirmó el miércoles que el cuartel había sido cerrado para investigaciones debido a la sospecha de un intento o éxito de intrusión ilegal. También afirmó que hay sospecha de sabotaje. Los perpetradores detrás de las posibles acciones son actualmente desconocidos. Mientras tanto, también se están llevando a cabo investigaciones por allanamiento de morada.

Además del sitio en Colonia-Wahn, el punto de apoyo de la OTAN en Renania del Norte-Westfalia, Geilenkirchen, también fue temporalmente sellado debido a la sospecha de sabotaje. Un hombre intentó ingresar a las instalaciones el martes por la noche, pero fue impedido de hacerlo, informó un portavoz de la OTAN a la agencia de noticias AFP el miércoles. Luego se investigó rutinariamente el punto de apoyo y se inició una investigación policial.

La OTAN da el alta en Geilenkirchen

Independientemente de este incidente, la OTAN ordenó una prueba de calidad del agua en el punto de apoyo el miércoles por la mañana, dijo el portavoz. Esto fue una medida precautoria después de valores sospechosos de agua en el punto de apoyo de la Bundeswehr en Colonia-Wahn, lo que suscitó sospechas de sabotaje. No se han encontrado indicios de problemas de calidad del agua en Geilenkirchen.

Además de la policía y la policía militar, el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD) y la Oficina de Protección del Estado también participaron en las investigaciones. El ministerio se remitió a las autoridades investigadoras para más detalles.

Las medidas de seguridad en el punto de apoyo de la OTAN se han reforzado en respuesta al incidente en Colonia-Wahn, dijo el portavoz. Como parte de esta medida, se ha reforzado el personal de seguridad en la entrada del punto de apoyo. La OTAN ha dado el alta desde entonces, stating that the support point is "operating at full capacity".

Se están analizando muestras de agua

Las investigaciones en la base aérea de Colonia-Wahn se dispararon por alertas sobre cambios en la calidad del agua potable, según la Bundeswehr. Como resultado, también se descubrió un agujero en la valla, por el que podía pasar una persona, así como una persona sospechosa. "Hubo un incidente en el cuartel detrás de nosotros anoche, lo que llevó a que el cuartel estuviera cerrado desde entonces", dijo el coronel Ulrich Fonrobert, hablando en nombre de la Bundeswehr en Renania del Norte-Westfalia. La Bundeswehr toma este incidente muy en serio.

El agua se cortó y el cuartel se acordonó. La búsqueda de un intruso fue infructuosa. Después de unas horas, se levantaron las restricciones. No se han informado enfermedades por posible contaminación del agua potable. Ahora se están analizando más muestras de agua.

Por lo tanto, la sospecha de sabotaje del suministro de agua seguía sin confirmarse. También se tomaron muestras de agua para la investigación. No se pudieron confirmar informes de casos de enfermedad. Habló de valores de agua anormales.

El Mando Territorial de las Fuerzas Armadas Alemanas (TFK) anuncia: "Deseamos una pronta y completa recuperación a cualquier personal que pueda haber resultado herido en relación con el incidente". Debido a las investigaciones en curso, no se pueden proporcionar más detalles en este momento.

El cuartel no pudo ser entrado o salido durante horas, pero se esperaba que reap

