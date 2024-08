La Comisión ha adoptado también una propuesta de reglamento sobre la protección del medio ambiente.

"La recurrente discusión sobre recortes en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria es una señal de miopía política y ingenuidad económica", afirmaron las organizaciones. "Vivimos en un mundo interconectado con competencia global por los mercados y los recursos". Una retirada de Alemania tendría "consecuencias negativas para nuestra economía y nuestra reputación como socio confiable a nivel mundial".

Otros firmantes incluyen las organizaciones Global Citizen, la Fundación Alemana para la Población Mundial, The One Campaign y el Comité Internacional de la Cruz Roja Alemania. El fondo de esta apelación son los recortes planeados en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria en el presupuesto federal para el próximo año.

Ha habido una disputa de varios meses dentro del gobierno federal sobre el proyecto de presupuesto para 2025. Los líderes de la coalición acordaron directrices en julio, que también incluyen los recortes exigidos por el Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP).

La Oficina Exterior y el Ministerio de Desarrollo criticaron los planes. Los Verdes y el SPD anunciaron la necesidad de renegociar significativamente en el Bundestag. El presupuesto se discutirá y decidirá allí después del receso de verano en noviembre.

La agencia de ayuda asociada con el Comité Internacional de la Cruz Roja Alemania firmó la apelación, expresando su preocupación por los recortes propuestos en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Si Alemania retirara la financiación, podría tener un impacto negativo tanto en la economía como en la reputación del país como socio confiable en los esfuerzos de ayuda a nivel mundial.

Lea también: