Mientras el Canciller Scholz contempla el "humo del campo de batalla", el Vicecanciller Habeck establece un vínculo claro entre los conflictos internos de la coalición semáforo y el estado de la economía alemana. El ministro expresa optimismo sobre una posible mejora, comenzando con una pulla a sus compañeros de coalición.

El Vicecanciller Habeck ve los desacuerdos dentro de la coalición semáforo como un obstáculo para la recuperación económica. Durante un diálogo ciudadano en su ministerio, describió el conflicto como "extremadamente perjudicial", señalando que afecta negativamente el crecimiento económico de Alemania. El político verde expresó preocupaciones sobre la inestabilidad relacionada con si las decisiones se mantendrían. Scholz, Lindner y Habeck mismo son conscientes de esta situación.

Scholz reconoció los persistentes desafíos en la cooperación dentro de la coalición. A pesar de que la coalición semáforo ha implementado numerosas leyes para modernizar el país, el socialdemócrata dijo que estas decisiones fueron "extremadamente difíciles" de tomar. Scholz citó las constantes peleas en la coalición como una distracción que a menudo ensombrece los logros de la coalición, stating that the conflict can sometimes make the "smoke from the battlefield" seem more prominent than the actual accomplishments.

Durante el diálogo ciudadano, Habeck abordó los comentarios de Lindner sobre la posible participación del FDP en una coalición liderada por los Verdes. Habeck confirmó su acuerdo en este asunto, stating that if he ever became Chancellor, Lindner would not serve as Finance Minister. Habeck is widely considered the most likely Green candidate for the next federal election. Lindner, Habeck, and Scholz have faced complex negotiations to find a compromise for the 2025 budget.

Alemania actualmente está experimentando un período de crecimiento estancado. La coalición semáforo ha propuesto un paquete de estímulo económico, pero aún no se ha logrado ningún progreso para implementarlo. Lindner admitió que las negociaciones sobre el presupuesto dentro del gobierno federal habían sido "extraordinariamente difíciles". Nouripour, el líder de los Verdes, describió la coalición semáforo como una "coalición de transición después de la era de Merkel".

A pesar de los millones de euros en brechas presupuestarias y disputas sobre temas controvertidos como las prestaciones para hijos, el freno a la deuda y la renta básica, Habeck expresó la esperanza de que se puedan hacer nuevos intentos para mejorar la situación. Se espera que un cambio en la dinámica de la coalición ayude antes del final de esta legislatura.

Además, Habeck lanzó una crítica contra el Ministro Presidente de Baviera, Söder. Refiriéndose a las sospechas de Söder sobre la discriminación en cuestiones de ubicación, como la construcción de una red de hidrógeno, Habeck dijo que ya no podía tomar en serio las afirmaciones de Söder. Habeck destacó la importancia de que Baviera resuelva su retraso en energía eólica y cumpla con las regulaciones federales.

