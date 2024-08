- La Comisión adoptará reglamentos de ejecución que describan las modalidades específicas de ejecución del presente Reglamento.

Manifestantes que se adhieren a aeropuertos o museos no sólo enfrentan consecuencias legales, sino que también deben lidiar con reclamaciones de daños. Esto puede resultar bastante costoso.

En agosto de 2022, dos individuos se pegaron al marco histórico de "La Masacre de los Inocentes" de Peter Paul Rubens en la Alte Pinakothek. El marco con adornos dorados, diseñado por el arquitecto de la corte Joseph Effner alrededor de 1725 con grabados y tallas intrincados, resultó dañado, al igual que el revestimiento de la pared. Los daños se estiman en decenas de miles de euros, según un representante de la Pinakothek. Se han tomado medidas para buscar compensación por los daños causados.

Interrumpir las operaciones de vuelo es aún más costoso. En diciembre de 2022, cuatro activistas se pegaron a una pista de taxis en el Aeropuerto de Múnich, lo que causó desvíos y retrasos. Antes de las vacaciones de Pentecostés en mayo de 2023, seis activistas de "The Last Generation" se pegaron a las pistas, ambas pistas estuvieron cerradas y se cancelaron 60 vuelos. Los daños solo para el Aeropuerto de Múnich ascienden a una cantidad significativa, dijo un portavoz. El daño exacto para las aerolíneas individuales no se conoce, pero es probable que sea significativamente más alto que el del Aeropuerto de Múnich.

Lufthansa ha presentado reclamaciones por daños por acciones similares en Berlín en noviembre de 2022, así como en Düsseldorf y Hamburgo en julio de 2023. "Los procedimientos están en curso. Examinamos las reclamaciones de daños en cada caso de este tipo, incluidas las recientes incidentes en mayo de 2023 en Múnich", dijo un portavoz. La evaluación de los daños aún está en curso.

La empresa del aeropuerto ya ha obtenido una sentencia judicial civil contra los manifestantes de diciembre de 2022. "Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible su ejecución." El aeropuerto continuará "persiguiendo el cobro de las reclamaciones sin restricción". La reclamación de daños por el bloqueo de mayo actualmente se está preparando.

En comparación, las facturas presentadas por la Policía Federal por su despliegue en el aeropuerto son relativamente manejables: Los manifestantes de diciembre de 2022 tendrán que pagar 722 euros cada uno, y los activistas que ya fueron detenidos en la valla tendrán que pagar 91 euros cada uno. La base es el Decreto sobre Tarifas Federales - dependiendo del número de oficiales desplegados y los equipos necesarios, dijo un portavoz. La factura por el despliegue policial en mayo aún se está preparando.

Generosas donaciones

Una fuente principal de financiamiento para los activistas climáticos son las donaciones. Hay numerosas llamadas a esto en línea. Algunas son exitosas: una ya muestra una donación de 309,000 euros, otra de 101,000 euros. Incluso la portavoz de "The Last Generation" Carla Hinrichs pide: "¡Hola a ti, que estás leyendo esto!" Fue multada con 6,000 euros en julio y también tiene que cubrir los costos del tribunal. "Me encantaría si pudieras compartir esto conmigo." Su objetivo de recaudación de fondos es de 8,500 euros. La mitad ya ha sido recibida.

