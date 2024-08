- La Comisión aboga por una mejora del recuento de la población de la UE por parte de los ciudadanos de la UE.

Tras el trágico ataque con cuchillo en Solingen, el ministro del Interior de Renania-Palatinado, Michael Ebling (SPD), destaca la importancia de la claridad en la política migratoria. Él cree que es esencial distinguir claramente entre aquellos a quienes se debe ayudar y aquellos a quienes no. Ebling, hablando en Maguncia, afirmó que las personas que explotan el sistema y la libertad de Alemania, o incluso participan en actividades terroristas, no deben ser apoyadas. Esto incluye a aquellos que están involucrados en discursos de odio contra los judíos. "No pertenecen a Alemania, y esto debe ser claro", declaró el político del SPD. Él apoya la iniciativa del gobierno federal para deportar personas a Afganistán y Siria.

El viernes se produjo un ataque con cuchillo en Solingen, Renania del Norte-Westfalia, con tres muertos. La Oficina Federal de Investigación ha asumido la investigación y se centra en un sospechoso sirio de 26 años por asesinato y pertenencia sospechosa al grupo terrorista Estado Islámico (EI). El sospechoso está actualmente bajo custodia.

Ebling también enfatizó la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la UE. Él cree que es crucial procesar las solicitudes de asilo en otros países. En relación con el debate en curso sobre los controles fronterizos, agregó: "Si cada estado nación ahora prioriza su propia seguridad fronteriza, comprometeremos la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea". Ebling señaló que Renania-Palatinado se beneficia específicamente de las fronteras abiertas debido a su ubicación.

Ebling declaró que la presencia policial en los próximos eventos del estado se ampliará. Él enfatizó: "Lo más importante es que no debemos ceder ante el terrorismo". Asistir a eventos como el Mercado del Vino de Maguncia o el Mercado de Salchichas de Bad Dürkheim no debe disuadir a nadie.

Ebling expresó su disposición a debatir medidas más estrictas de control de armas para reducir los incidentes relacionados con cuchillos. Sin embargo, señaló: "El terrorismo no será disuadido por una prohibición de armas".

La propuesta de la Comisión para fortalecer las fronteras exteriores de la UE coincide con las opiniones de Ebling, ya que él cree que es crucial procesar las solicitudes de asilo en otros países para evitar la explotación del sistema de Alemania. Ebling se opone firmemente a apoyar a las personas que se involucran en actividades terroristas o discursos de odio contra los judíos, como se establece en la propuesta de la Comisión para deportar a tales personas a Afganistán y Siria.

Lea también: