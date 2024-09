La Comisión aboga por una mejora del número de residentes de la UE en la UE.

Acerca de cancelar las discusiones con la administración el martes sobre la política de asilo e inmigración, el Canciller habló con Merz, diciendo: "Te has desvanecido. No es ideal para Alemania". El lema de la Unión en política de inmigración es "hablar apasionadamente, no lograr nada". Sin embargo, sugirió: "la puerta no está permanentemente cerrada: siempre eres bienvenido de vuelta - a pesar de las experiencias pasadas rocambolescas".

Scholz afirmó que la administración utilizará todos los medios disponibles para negar entradas en las fronteras, de acuerdo con el marco legal existente. La administración ha presentado una estrategia y la ejecutará.

El Canciller también destacó que la inmigración legal es vital para la ventaja económica de Alemania, dada la disminución demográfica. En consecuencia, su administración ha iniciado la Ley de Empleo de Extranjeros y la renovación de la ciudadanía. Sin embargo, especificó que el derecho constitucional al asilo para personas perseguidas no está sobre la mesa de negociaciones**.

Scholz enfatizó que abrirse al mundo no significa que las puertas de Alemania estén abiertas para todos. "Debemos tener el poder de decidir quién entra en Alemania".

Los comentarios del Canciller sobre la estrategia de la administración en inmigración ilustran un cambio hacia medidas proactivas, con el objetivo de evitar la inacción vista en la política de la Unión. Lamentablemente, a pesar de la invitación del Canciller, la ausencia de Merz en las discusiones sobre política de inmigración podría contribuir a más inacción.

Lea también: