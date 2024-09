La comedia de stand-up está experimentando una transformación, como lo citan los comediantes, y este cambio generalmente se ve positivamente.

A pesar de llevar seis años haciendo stand-up comedy, estaba enfrentando desafíos. Sus chistes no lograban asegurar presentaciones, ni siquiera en shows locales, y la sensación de fracaso se estaba volviendo cada vez más familiar.

Su presentación programada con Don't Tell Comedy en Los Ángeles estaba destinada a ser su despedida, su último hurra. Sí, tal vez haría alguna que otra presentación aquí y allá, pero en cuanto a dedicarse completamente a la comedia de pie, había terminado.

Sin embargo, Don't Tell Comedy subió su set completo a YouTube, junto con un fragmento en TikTok, que incluía una divertida toma sobre las citas interraciales. Si eres activo en línea, es posible que hayas tropezado con él. Comienza con un estallido, "Los que están en citas interraciales, bien hecho. Lo mismo para Thomas Jefferson".

La audiencia aplaude y ella los mantiene entretenidos, haciendo bromas sobre las experiencias únicas de salir con hombres negros versus hombres blancos.

Este clip de TikTok rápidamente ganó popularidad en la plataforma, acumulando más de 4 millones de visitas. Mientras tanto, el video de 10 minutos de YouTube obtuvo más de 800,000 visitas.

De la noche a la mañana, su cuenta de Instagram duplicó sus seguidores (actualmente en 89,000). Personalidades famosas de la televisión reality dejaron comentarios. Iconos de la comedia comenzaron a enviarle mensajes. Unos meses después, abrió para Bill Burr en el Madison Square Garden. La experiencia aún la hace emocionar.

"Siempre he sido una buena cómica, una trabajadora dura, y simplemente necesitaba que la gente me viera", dijo Sampson. "Don't Tell hizo eso por mí".

Don't Tell Comedy es diferente a los shows de comedia típicos. La ubicación y la alineación remainen en secreto hasta el día del show. No hay cargo mínimo de bebidas, lo que hace que los shows sean más asequibles. Algunos eventos incluso son 'traiga su propia bebida'. Y son populares, con hasta 149 personas apiñadas en un gimnasio de boxeo de Atlanta para ver a los cómicos locales actuar.

Para los cómicos de todo el país, Don't Tell Comedy proporciona más oportunidades en ciudades más pequeñas. Y, como Sampson puede atestiguar, la presencia en línea de Don't Tell Comedy es considerable, con una follower combinada de 5.2 millones en YouTube, Instagram y TikTok.

Sampson es solo uno de muchos cómicos que han experimentado el éxito a través de Don't Tell Comedy. Desde su inicio en 2017, los cómicos dicen que Don't Tell Comedy ha mejorado el panorama de la comedia.

¿Qué es Don’t Tell Comedy?

Una de las cosas más significativas que hace Don't Tell es bastante straightforward: Ofrece a los cómicos una plataforma, especialmente en línea.

En lugar de confiar en que un clip aleatorio de TikTok gane popularidad, Don't Tell proporciona a los cómicos una audiencia de redes sociales integrada, algo raro en el panorama mediático actual. Uno de sus millones de seguidores podría tropezar con el clip de un cómico, gustarle, seguir al cómico y, más tarde, comprar entradas para su gira. Construir una base de fans se vuelve más fácil cuando eso sucede.

Netflix y otras plataformas de streaming han invertido significativamente en promover y producir especiales de stand-up, pero las oportunidades en tales plataformas suelen estar reservadas para cómicos bien conocidos. Hay una brecha, un abismo, que Don't Tell busca puente, entre los cómicos famosos y los menos conocidos.

"That's the tough part in comedy", dijo Kazanjian-Amory. "You're either living in a luxurious mansion, or you're scrimping to pay rent".

Esa disparidad no siempre fue la norma. En la década de 1980, los clubes de comedia estaban ansiosos por que los cómicos llenaran sus horarios. El número de lugares superaba la oferta de cómicos. Los cómicos podían ganar una vida cómoda haciendo stand-up en sus propias ciudades. Eventualmente, algunos de estos artistas se abrieron camino, lograron la fama y se convirtieron en nombres conocidos, como Jerry Seinfeld y Ellen DeGeneres.

Sin embargo, incluso si no eran megastars, el estilo de vida de clase media aún estaba al alcance en la década de 1980.

El auge de la comedia de la década de 1980 finalmente decayó. Menos lugares significaban menos oportunidades para que los cómicos ganaran la vida sin ya ser famosos. La definición de éxito cambió: con un camino estrecho hacia un estilo de vida de clase media en la comedia, los cómicos apuntaron a construir suficiente impulso para pitches

"'Don’t Tell' actualmente se destaca como una de las principales plataformas de comedia, al igual que Comedy Central", afirmó Johnson. "Especialmente para aquellos que llevan menos tiempo haciéndolo, ha sido una experiencia verdaderamente validante".

Hay beneficios tangibles también. 'Don’t Tell' proporciona a los cómicos un video de alta calidad y profesionalmente producido, que luego puede ser enviado a festivales o utilizado en una cinta. Por ejemplo, seis operadores de cámara y un diseñador de producción trabajaron juntos para producir la actuación de Johnson. No son videos ordinarios grabados con un iPhone; son clips de alta calidad que podrían animar a otros a contratarla también.

'Don’t Tell' se compromete a democratizar ese acceso. El equipo no se enfoca en la cantidad de seguidores que alguien tenga en Instagram, aclaró Kazanjian-Amory. Solo les interesa si alguien es divertido. Al revisar su feed, notará cómicos de diversas etnias, géneros y demografías. 'Don’t Tell' no se enfoca en un tipo particular de cómico. Comediantes que Recently viral, como Susan Rice y Andy Huggins, ambos en sus 70, son algunas de las nuevas estrellas en la plataforma.

"That’s the special secret sauce of ‘Don’t Tell,’" Johnson emphasized. "It’s just, ‘Is it good? Okay.’"

Ahoraadays, 'Don’t Tell' es el destino para la comedia en pie, dijo el cómico Jay Jurden, especialmente para los cómicos menos conocidos. A diferencia de los medios tradicionales como la televisión o los streaming, se puede seguir desplazándose por plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, viendo cada vez más comedia en pie.

While the complete 10-minute performances are accessible on YouTube, 'Don’t Tell' uses short, minute-long vertical videos with large captions on other social media pages. They offer entertaining comedy snippets that encourage audiences to view longer sets, like Sampson’s viral TikTok video. This technique maintains viewer engagement and exposes viewers to an array of comedy.

When discussing the intangibles – diversity, audience engagement, and vertical integration – Jurden stated, “‘Don’t Tell’ truly sets the bar.”

¿Adónde va la comedia de aquí?

Al abrir una vía adicional para que los cómicos obtengan reconocimiento, tanto en línea como localmente, 'Don’t Tell' ha facilitado la oportunidad para que más cómicos avancen en sus carreras. Objetivamente, eso es un desarrollo positivo; anteriormente este año, Vulture lo describió como "El Guardián Benevolente de la Comedia".

Sin embargo, hay restricciones en el formato. Aunque 'Don’t Tell' tiene una audiencia en línea significativa, no controla qué se vuelve viral y qué no. Proporciona una plataforma a diversas personas, pero al operar en internet, todavía está sujeto a los caprichos algorítmicos.

“If you consider what else works on YouTube or Twitter, good things don't necessarily become successful,” Fox said. “It's the content that triggers a specific response from people. That reaction might not be suitable for building the right kind of audience.”

The concern, Fox explained, is that it may encourage comedy that's louder, noisier, or more reactionary – factors that perform well on social media. Alternatively, it could result in audiences expecting stand-up comedy to feel like Instagram reels or TikTok videos.

This isn't 'Don’t Tell Comedy's fault. It's simply the nature of the internet. However, if people consume stand-up comedy primarily online rather than live, it could become a concern.

Despite this, comedians need exposure, and 'Don’t Tell' has the potential to introduce more individuals to a diverse range of comedians, at varying levels. That means more audiences attending live stand-up comedies, supporting touring comedians, and supporting stand-up comedy as a whole ecosystem.

“‘Don’t Tell’ will help a lot of people discover their new favorite comedians, whose careers will continue to prosper in the coming years,” Jurden said. “To me, that is ultimately good work that should be celebrated and commended.”

In the case of Sampson, and countless other comedians like her, this work has been life-changing.

The success of Sampson'sTikTok clip on Don't Tell Comedy led to a significant increase in her online presence and Instagram followers, ultimately opening doors for her to perform at prestigious venues.

As a result of Don't Tell Comedy's substantial online following, comedians like Sampson have a built-in audience to help them establish fan bases and build sustainable income.

